„Sprecherin der Natur“ stellt Jahresbericht vor

Von: Tom Gath

Christiane Looks und ihr Mann Joachim in ihrem großen Landschaftsgarten. © GATH

Die Kreisnaturschutzbeauftragte Christiane Looks stellt am Dienstag ihren Jahresbericht vor. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz war sie im Landkreis Rotenburg als Beraterin, Vermittlerin und Rednerin unterwegs. Dabei setzt sie auf Akzeptanz und Aufklärung.

Eversen – Die Menschen für den Naturschutz zu begeistern, das betrachtet Christiane Looks als Kernaufgabe ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Naturschutzbeauftragte des Landkreises Rotenburg. Beratung in der Landschaftspflege, die Konzeption von Ausstellungen, Gespräche mit Landwirten und das Halten von Vorträgen sind wichtige Bestandteile. Den Kreisausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung erwartet am Dienstag, 30. August, eine Präsentation, die wenig mit dem drögen Abarbeiten von Tagesordnungspunkten zu tun hat. Im großen Sitzungssaal des Kreishauses wird Looks um 14.30 Uhr ihren aktuellen Jahresbericht vorstellen. Da die ehemalige Lehrerin viel Wert auf eine anschauliche Vermittlung ihrer Themenfelder legt, plant sie eine bebilderte Präsentation mit dem diesjährigen Schwerpunktthema „Garten“.

Beliebte Rednerin

Bis vor zwei Jahren waren die Zuständigkeiten der insgesamt zwei Naturschutzbeauftragten noch geografisch aufgeteilt: Einer für den Nord- und einer für den Südkreis. Das erschien Looks aber nicht zielführend: „Jeder sollte das machen, was er oder sie am besten kann. Deshalb bin ich nun für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, während sich mein Kollege Klaus Vollmer als Biologe um die fachlichen Fragen kümmert.“ Diese Öffentlichkeitsarbeit betreibt sie aber nicht für den Landkreis. Sie ist lediglich in beratender Funktion tätig und somit unabhängig von den politischen Entscheidungsträgern. Ihre Aufgabe sei es, für die Natur zu sprechen. Hierfür hält sie jedes Jahr unter anderem zahlreiche Vorträge. Besonders nachgefragt sei aktuell ihre Präsentation „Vor der Haustür, um die Ecke“. Dabei werden Pflanzen, die Looks in der direkten Umgebung des jeweiligen Veranstaltungsortes entdeckt hat, vorgestellt. Das Publikum sei immer wieder überrascht, welche seltenen Schätze direkt vor ihrer Haustür gedeihen. Die Fotos für den Vortrag steuert Looks' Mann Joachim bei, der die Naturschutzbeauftragte in vielerlei Hinsicht tatkräftig unterstützt.

Ein weiterer beliebter Vortrag behandelt eine alternative Schöpfungsgeschichte. Die dominante Interpretation der Bibel weise dem Menschen einen von Gott erteilten Herrschaftsauftrag zu. Demnach solle der Mensch die Natur und andere Lebewesen unterwerfen. Die promovierte Religionspädagogin Looks hält diesem Bild eine andere und wenig bekannte Bibellesart entgegen: In dieser Version setzt Gott den Menschen als Hüter in den Garten Eden. Der Mensch sei also nicht Herrscher, sondern Schützer der Natur.

Akzeptierte Beraterin

Diesen Schutzauftrag versucht Looks in ihrer Beratertätigkeit ganz konkret umzusetzen. So stehe sie in engem Kontakt mit dem Landschaftspflegetrupp des Landkreises. „Bei der Landschaftspflege geht es um die Frage: Wie können wir in unserer Kulturlandschaft eingreifen, um in die Nähe des ehemaligen Zustands zu gelangen?“, erklärt Looks. Es gehe also nicht darum, bereits massiv durch die Menschen veränderte Gebiete einfach sich selbst zu überlassen. Stattdessen müssten gezielte und kontinuierliche Maßnahmen ergriffen werden, um funktionierende Ökosysteme in möglichst vielen verschiedenen Lebensräumen zu rekonstruieren.

Wenn man akzeptiert ist, kann man viele Themen ansprechen. Auch, ob wir grundsätzlich anders leben und produzieren müssen.

Ein Beispiel für solche Maßnahmen ist ein großer Moorlilienbestand im Altkreis. Nach Looks Hinweis wurden die von ihr als „ökologische Kostbarkeiten“ bezeichneten Moorlilien vom Pflegetrupp freigeschnitten. Schon nach einem Jahr sei der Erfolg zu sehen gewesen: Die erste Moorlilie habe wieder in voller Pracht geblüht. Auch wegen dieser Erfolgserlebnisse appelliert Looks an die Politik: „Die lediglich drei Jungs vom Landschaftspflegetrupp machen eine tolle Arbeit. Es muss immer wieder daran erinnert werden, dass wir Fortschritte machen. Auch in finanziell schwierigen Zeiten dürfen wir nicht alles zurücknehmen. Zum Beispiel beim Pflegetrupp sollte auf keinen Fall gespart werden. Schließlich sind die drei Mitarbeiter für den gesamten Landkreis zuständig.“

Diplomatische Vermittlerin

Generell fühle sich Looks von den zuständigen Kreisbehörden ernst genommen, mittlerweile habe sie sich etabliert. Dies sei ihrem unermüdlichen Einsatz für Aufklärung und ihrem verständnisvollen Umgang mit allen betroffenen Akteuren zu verdanken. Looks ist sich sicher: „Wenn man akzeptiert ist, kann man viele Themen ansprechen und diskutieren. Auch, ob wir grundsätzlich anders Leben und Produzieren müssen. Als begeisterte Lehrerin weiß ich, wie man Leute auf herausfordernden Wegen mitnehmen kann.“

Und die Herausforderungen sind groß. Denn die Kulturlandschaft der Region zu erhalten und zu pflegen, kann für Grundstückseigentümer und Landwirte zu erheblichen Nachteilen führen. Im direkten Kontakt versucht Looks, Lösungen für diese Interessenskonflikte zu finden. Häufig seien etwa die Prozesse in der Landwirtschaft veraltet. Was früher gut war, entspreche nicht immer den Möglichkeiten und Erfordernissen von heute. Das werde auch immer mehr Landwirten bewusst und so bekam sie nach einem Gespräch auch schon mal zu hören: „Sie sind ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte.“

Ein großes Kompliment für Looks, denn langsam zeige sich, dass ein Bewusstseinswandel einsetze. Doch reicht ein solcher Bewusstseinswandel angesichts der systematischen Zwänge unserer Gesellschaft und der zunehmenden Krisen in der Welt aus? „Aufgrund von gewissen wirtschaftlichen Bedingungen geht natürlich nicht alles. Das müssen auch Naturschützer einsehen“, erwidert Looks in routiniert diplomatischem Ton.

Gemeinsame Wege erfordern Geduld

Die Anfänge seien jedoch gemacht. Die Eversenerin wünscht sich daher weiterhin Geduld von allen Beteiligten. Man müsse achtsamer miteinander umgehen und dürfe nicht immer den Feind auf der anderen Seite sehen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung sei auch der sogenannte Niedersächsische Weg. Vor zwei Jahren hat die Landesregierung gemeinsam mit dem Landvolk, der Landwirtschaftskammer und den Naturschutzverbänden NABU und BUND umfangreiche Maßnahmen zum Natur-, Arten- und Gewässerschutz vereinbart. Looks findet diesen gemeinsamen Schritt bemerkenswert und vorbildlich.

Bis mindestens 2025 wird sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Naturschutzbeauftragte die Mammutaufgabe der nachhaltigen Transformation weiter begleiten. Interessierte aus dem Altkreis können die von Looks initiierte Wanderausstellung „Auf dem Weg“ nächstes Jahr in Bothel besuchen. In der Ausstellung werden positive Beispiele der lokalen Naturschutzarbeit, wie die Renaturierung des Großen und Weißen Moors, präsentiert. Der Vortrag im Umweltausschuss am kommenden Dienstag ist ebenfalls öffentlich. Darüber hinaus ist Looks jederzeit telefonisch unter 04269 / 96017 oder per Mail an dr.c.u.j.looks@t-online.de zu erreichen. Denn als „Sprecherin der Natur“ beantwortet sie nicht nur zahlreiche Bürgeranfragen, sondern freut sich auch über jede kontroverse Diskussion.