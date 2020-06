Sporthaus „in einem Rutsch“

Sottrumer Ausschuss rückt von zwei Bauabschnitten ab

Rund 40 Jahre ist das Sporthaus an der Alten Dorfstraße mittlerweile alt. Bald kommt ein Neubau.

Matthias Röhrs

Sottrum – Der TV Sottrum kann sich Hoffnungen machen, schon früher als erwartet ein komplett neues Sporthaus an den Fußballplätzen an der Alten Dorfstraße zu bekommen. Ursprünglich war geplant, dieses in zwei Abschnitten zu errichten – der erste mit zwei Umkleide-Kabinen, das alte marode Gebäude sollte dann noch eine Zeit lang weiter genutzt werden. Am Mittwochabend sprachen sich nun die Vertreter aller Fraktionen im Ausschuss für Bau, Planung und Wirtschaft dafür aus, aus Kostengründen alles „in einem Rutsch“ zu bauen.