Spieleabend übers Internet

Kreativität ist gefragt in Zeiten von Corona: Freunde online treffen

+ Vom Sofa aus treffen Joana Holsten und Mirko Wichern derzeit ihre Freunde. Fotos: Holsten-Körner

Sottrum/Reeßum – Besuche in der Disco, der Bar, dem Kino oder dem Restaurant, Spieleabende oder zwanglose Treffen mit Freunden – so gestalten sich normalerweise bei vielen jungen Leuten die Abende am Wochenende. Doch in Zeiten von Corona ist kaum etwas normal. Um trotz der Einhaltung der Leitlinien der Bundesregierung zur Bekämpfung der Pandemie Zeit mit Freunden zu verbringen, ist also Kreativität gefragt.