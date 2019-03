Spiel mit der Zeit

Eine Art Fahrplan gibt es erstmal nicht. Der Sottrumer Wegeausschuss hat bisher keine Prioritätenliste für anstehende Straßenbaumaßnahmen vorbereitet. Dafür, da waren sich die Mitglieder einig, sollen zunächst mehr Reparaturen durchgeführt werden.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Es ist eine Frage der Zeit im mehrfachen Sinne: Man muss abwarten, wie in Zukunft die Grundsteuerbeiträge berechnet werden und damit auch, ob die Gemeinde Sottrum die Straßenausbaubeiträge abschafft. Der Wegeausschuss konnte sich daher noch nicht auf eine Prioritätenliste für künftige Projekte im Straßenausbau einigen. Während die Verwaltung gerne mehr Zeit in die Planung investieren möchte, kann es den Lokalpolitikern nicht schnell genug gehen. „Wir müssen dringend anfangen.“ Eine Forderung, die während der Ausschusssitzung am Montagabend häufig und fraktionsübergreifend ausgesprochen wurde.

Es müsse auch nicht immer der Porsche sein, so formulierte Lühr Klee (Grüne) den ebenfalls weitgehend herrschenden Konsens, dass vielerorts keine umfassende Erneuerung der Straßen notwendig, sondern eine kostengünstigere Reparatur ausreichend sei. Reparaturen haben aus Sicht der Steuerzahler darüber hinaus noch den Charme, dass Anlieger für diese keine Ausbaubeiträge wie bei Grundsanierungen zahlen müssten. Deren Abschaffung ist ohnehin derzeit Thema an der Wieste.

221 000 Euro sind im aktuellen Haushaltsansatz für die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen eingeplant. Eine Summe, die einige gerne höher gesehen hätten, um in diesem Jahr noch mehr Reparaturmaßnahmen durchführen zu können – unter anderem an der Straße In der Heide. Für weitere Projekte, hieß es seitens der Verwaltung in Person von Gemeindedirektor Holger Bahrenburg, fehlt angesichts des diesjährigen Haushaltsdefizits das Geld. Gegebenenfalls soll später durch einen Nachtragshaushalt welches locker gemacht werden.

Es gibt viel zu tun, das hat der Ausschuss bei einer Bereisung durch die Gemeinde Mitte November bereits festgestellt. 27 mögliche Projekte stehen auf einer Liste, die im Vorfeld der Sitzung veröffentlicht wurde. Kritikern wie Heinz-Wilhelm Oetjen (FDP) geht diese Liste aber noch nicht weit genug, denn sie definiere nicht genau genug, was gemacht werden muss. Und, da war man wieder beim Thema Reparaturen, „viele kaputte Dinge sind eigentlich nur Unterhaltungsmaßnahmen“.

Auch Bahrenburg stimmte zu, dass nicht überall eine Gesamtsanierung notwendig ist. Trotzdem stießen zwei Zeitverstellungen aufeinander. Fordern weite Teile der Politik eine schnelle Umsetzung, will sich die Verwaltung lieber Zeit nehmen und mithilfe eines Planers genau evaluieren, was wo genau gemacht werden muss und was das in etwa kosten würde. „Das muss alles fachlich bewertet werden“, so Bahrenburg. Die Verwaltung brauche Zeit, um es richtig zu machen. Bis dahin kann tatsächlich eine Weile ins Land ziehen. Die Planarbeit muss zunächst noch vom Rat beschlossen, ausgeschrieben und beauftragt werden, ehe sich überhaupt jemand an die Arbeit machen kann.

Weiter ist man dagegen bei der Vogteistraße: 100 000 Euro sind 2020 für die Sanierung eingeplant, die Planungskosten in Höhe von 20 000 Euro stehen im aktuellen Haushaltsentwurf. Das ist derzeit das Projekt, wo auch die Straßenausbaubeiträge wieder ins Gespräch kommen. Ob diese in Sottrum ausgesetzt beziehungsweise abgeschafft werden, ist parallel Gegenstand der lokalpolitischen Debatte. Ohne eine Entscheidung in dieser Sache tun sich einige Ratsleute schwer mit einer baldigen Umsetzung.

Im Prinzip, so der Tenor der vergangenen Wochen, sind sich die Fraktionen über das Ende der umstrittenen Satzung einig. Da die Baukosten ohnehin erst für das kommende Jahr eingeplant sind, könnte bis zum Baubeginn auf der Vogteistraße 2020 ein Beschluss in Sachen Ausbaubeiträge stehen.