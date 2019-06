Das Spezial-Sandwich

Fahrzeugbau Willenbrock baut Rohlinge für Lkw und rüstet Offroader aus

+ Hajo Willenbrock ist Geschäftsführer des Familienunternehmens mit seinen 39 Mitarbeitern. Fotos: Buschmann

Sottrum - Von Ulf Buschmann. Hajo Willenbrock legt seine Hand auf das Auto. „Das ist schon ein sehr gutes Haus“, sagt der Geschäftsführer von Fahrzeugbau Willenbrock in Sottrum. Rund 500 000 Euro kostet der Offroader. „Mit dem fährt der Kunde einfach nur in den Urlaub“, ergänzt er. Mindestens eine Tour hat der Kunde damit schon hinter sich gebracht – unten am Rahmen klebt noch der getrocknete Matsch. In diesem Moment justieren die Willenbrock-Mitarbeiter nach. Unter anderem muss noch einiges eingebaut werden.