Regenwasserbeseitigung: Samtgemeinde Sottrum nimmt Anschlussnehmer in die Pflicht

Von: Lars Warnecke

In diesem Garten kann das anfallende Niederschlagswasser gleich vor Ort versickern. Das ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht überall möglich. © WarNECKE

Zwischenspeichern statt gleich alles in den Kanal einleiten heißt es in Zukunft für Grundstückeigentümer bei der Beseitigung von Niederschlagswasser.

Sottrum – Vom Dach in die Regenrinne und ab damit in den Kanal, so sieht die Regenwasser-„Entsorgung“ oftmals aus. Aber: Wenn die Bodenverhältnisse es zulassen, kann alles Niederschlagswasser auf natürlichem Wege auf dem Grundstück auch zwischengespeichert werden, bevor es danach verzögert versickert. Genau eine solche Rückhaltung möchte die Samtgemeinde Sottrum zu einem gewissen Maß im Rahmen ihrer Generalentwässerungsplanung nun von sämtlichen Anschlussnehmern einfordern – vorrangig natürlich von jenen Bürgern, die das Wasser bislang eins zu eins in das zentrale Kanalnetz eingeleitet haben.

Und das aus einem ökologisch wie ökonomisch guten Grund, wie Eckhard Behrens, Bauamtsleiter im Sottrumer Rathaus, im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr ausführte. „Wir hoffen dadurch, dass das Wasser reduziert und gedrosselt eingeleitet wird, erreichen zu können, dass die Kanalbestände, so wie sie jetzt in den Straßen liegen, von der Dimensionierung her weitestgehend erhalten werden können.“

Sollte flächendeckend keine Zwischenspeicherung und damit Entlastung der Kanäle stattfinden, müsste im schlimmsten Fall im gesamten Samtgemeindegebiet – von Winkeldorf bis Eversen – ein komplett neues Netz ausgebaut werden, einhergehend mit dem Aufriss ganzer Straßen, skizzierte der Verwaltungsmann ein düsteres Szenario. „Das wären nachher dann Investitionen, die die Gemeinden am Ende des Tages kaum stemmen könnten. Und das man das Ganze auch über Kanalbaubeiträge und Kanalbenutzungsgebühren abwickelt, wollen wir auch nicht.“

Dass die Samtgemeinde neben dem Schmutzwasser auch das Niederschlagswasser abnehmen muss, ist in ihrer kommunalen Abwasserbeseitigungssatzung geregelt. Schon heute verlangt sie von Grundstückseigentümern im Ortskern sowie in den neueren Baugebieten eine klar definierte Rückhaltung. Vorgeschrieben ist, ein Volumen von 30 Liter je Quadratmeter überbaubarer Fläche zwischenzuspeichern. Auf diese Weise würden dann etwa noch fünf Liter pro Sekunde und Hektar eingeleitet, aber nicht mehr.

Ein verträglicher Wert, wie er auch von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises empfohlen wird. Und dessen Einhaltung nun einheitlich von allen angeschlossenen Grundstücken gefordert wird.

Warum es bereits heute, noch ohne einen vorliegenden Generalentwässerungsplan für das gesamte Samtgemeindegebiet (der soll 2025/26 kommen), Grundstücke gibt, die an den Regenwasserkanal angebunden sind? Auch darauf kam Behrens zu sprechen: „Die sind irgendwann mal an einen Graben angeschlossen worden, der später verrohrt wurde – so hat man den Anschluss, weil es damals einfach war, gleich mitübernommen.“ Spätere Bauherren hätten das vorhandene Rohr dann auch gleich mitgenutzt. Am Beispiel eines Straßenzuges erklärte er: „Dessen Anwohner könnten auf ihren Grundstücken alle versickern, aber dreiviertel der Flächen sind angeschlossen, weil es einfach und billig war.“

Natürlich ist es nicht überall möglich, das Regenwasser dort, wo es herunterkommt, auch dort verbleiben zu lassen. Demnach können etwa lehmhaltige Böden oder ein hoher Grundwasserstand eine Versickerung erschweren oder gar unmöglich machen. De facto, damit Bauvorhaben auch erschlossen werden können, ist daher ein Anschluss an den Regenwasserkanal nach Antragsstellung sowie Genehmigung durch die Samtgemeinde zwingend erforderlich. Und die, die schon „vernetzt“ sind? „Die haben zunächst einmal Glück gehabt“, so der Bauamtschef.