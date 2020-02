Souverän am Euter

Reeßum - Von Matthias Röhrs. Konzentriert stehen drei Junglandwirte auf dem Melkstand des Reeßumer Milchhofs. Höchste Sorgfalt ist geboten, denn hinter ihnen stehen jeweils zwei Wertungsrichter, die mit kritischen Blicken alles beobachten. Am Freitag hat der Bezirk Bremervörde der niedersächsischen Landwirtschaftskammer seinen Melkwettbewerb 2020 durchgeführt. 24 Teilnehmer waren dabei, die Landkreisbesten aus Rotenburg, Cuxhaven, Verden, Osterholz-Scharmbeck und Stade. Zwei von ihnen werden sich am späten Nachmittag für den Landeswettbewerb qualifiziert haben.

„Mit diesen Wettbewerben wollen wir die Melkarbeit fördern“, erklärt Bernd Helms von der Landwirtschaftskammer. Es gehe darum, tierschonend ein gesundes Lebensmittel zu erzeugen. Die Milch werde in der Produktion kaum behandelt, daher müsse insbesondere an der Basis alles stimmen.

Rund 15 Minuten dauert ein Durchgang. 15 Minuten, die eine Menge Aufmerksamkeit erfordern. Von der Kontrolle der technischen Geräte am Anfang bis zum Abnehmen der Melkzeuge ist einiges zu beachten. Spricht man die Kuh richtig an, also kündigt man ihr das Melken mit einer Berührung am Oberschenkel und einem „Hallo“ an? Ist vorher alles sauber gemacht worden? Hält der Melkende den Arbeitsplatz in Ruhephasen sauber und hygienisch? Und das an vier Kühen gleichzeitig.

Wichtig ist eine gewisse Souveränität, genauso wie das strukturierte Arbeiten, so Helms. Bewertet wird mit einem Punktesystem. Die Gewandtheit und Übersicht des Melkenden macht eine Menge darin aus.

Gerade ist Marie Willenbrock aus Wilstedt dabei, die Euter in die Melkmaschine einzuführen. Vorsichtig bringt sie die Melkbecher an, die sich mit einem Vakuum festsetzen. Beim Ansetzen wird sozusagen ein saugendes Kalb simuliert, erklärt Helms. Bei Willenbrock sieht das ordentlich aus. Die Erfahrung macht’s, sie ist auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen und hat danach auf zwei weiteren gearbeitet, erklärt sie hinterher. Ihr Lehrhof in Hamersen ist an diesem Tag gleich mit mehreren Teilnehmern dabei. Zu den Aufgaben gehört auch eine Theorieprüfung. Die Fragen kommen dabei aus dem ganzen Gebiet der Milcherzeugung – Hygiene, Qualitätsstufen, Technik und mehr. Am Ende ist Willenbrock zufrieden mit ihrer Leistung. Es sei hervorragend gelaufen, sagt sie. „Die Kühe waren entspannt.“ Auch die Prüfer seien im Großen und Ganzen zufrieden gewesen.

Zum Sieg hat es dann aber doch nicht gereicht. Den holt sich Tessa Lindenstrauß, auch Josh Griemsmann als einer der beiden Zweitplatzierten qualifiziert sich für den Landesentscheid am 13. März in Echem bei Lüneburg. Der andere Zweite, Johannes Bahr, verzichtete freiwillig auf den Landesentscheid.