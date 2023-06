Sottrums A1-Gewerbegebiet soll noch größer werden

Von: Antje Holsten-Körner, Matthias Röhrs

Teilen

Für eine gut 36 Hektar große Fläche zwischen Reeßum und Stuckenborstel, die auch den Milchhof (rechts) einschließt, beschloss der Reeßumer Rat, einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans zu stellen. © Holsten-Körner

Sottrums Gewerbegebiet an der A1 ist fast ausverkauft, eine Erweiterung ist nur im Schulterschluss mit Reeßum sinnvoll. Am Montagabend haben beide Gemeinderäte sich jeweils zum Plan beraten. Die Reeßumer haben erste Schritte in die Wege geleitet. Die Sottrumer hoffen auf eine Lösung für ihr Verkehrsproblem.

Sottrum/Reeßum – Noch stehen viele Flächen leer, dennoch ist die zunehmende Entwicklung des Gewerbegebietes an der A1 in Sottrum an den Baustellen gut sichtbar. Nun macht man sich Gedanken um eine Erweiterung auf das Gelände hinter dem Rewe-Kühllager. Doch das ist Gebiet der Gemeinde Reeßum. Zusammen möchten sich die beiden Kommunen nun auf den Weg machen, dort Gewerbe anzusiedeln. Dazu haben die jeweiligen Räte am Montagabend getagt.

Einstimmig beschloss der Reeßumer Rat dabei, bei der Samtgemeinde die Änderung des Flächennutzungsplans für ein gut 36 Hektar großes Gebiet zu beantragen. Zwar gibt es bereits seit Jahren für eine Fläche von 19 Hektar in direkter Nachbarschaft zu Sottrum einen genehmigten Flächennutzungsplan, die Planung wurde jedoch nicht weiterverfolgt, da dies nicht rentabel gewesen wäre. Insgesamt kommen somit jetzt 27 bis 28 Hektar als bebaubare Fläche auf Reeßumer Gemeindegebiet in Frage.

„Eine Ausweisung kann nur im engen Schulterschluss mit der Gemeinde Sottrum erfolgen“, erklärte Reeßums Bürgermeister Julian Loh. Als besonders wichtig stellte er eine Lösung für eine mögliche Verkehrsbelastung heraus: „Wir können aus den schmerzlichen Erfahrungen der Gemeinde Sottrum lernen.“ Damit meinte er die zahlreichen Lkw, die schon oftmals auf dem Weg zum Rewe-Kühllager in Wohngebieten für Ärger gesorgt haben. Eine gemeinsame Lösung wäre, so der Bürgermeister, eine Anbindung durch einen Kreisel an der Autobahnausfahrt Stuckenborstel.

Dieser soll dann auch nicht von den beiden Gemeinden, sondern von den Gewerbebetrieben bezahlt werden. Sottrums Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg sieht die Chance, „die Zuwegung mit Reeßum im Schulterschluss zu regeln“.

Das Verkehrsproblem besteht nämlich seit der Rewe-Ansiedelung. Viele Versuche wurden bereits unternommen, die Lkw aus der Alten Dorfstraße und aus Stuckenborstel herauszuhalten – mehr oder weniger vergebens. Im Rat der Wiestegemeinde herrschte am Montag eine gewisse Befürchtung, durch einen Alleingang Reeßums beim Gewerbegebiet noch mehr Verkehr zur Autobahn in Sottrum zu haben.

Ein Gewerbegebiet auf Reeßumer Seite steht aber ohnehin noch in den Sternen, auch wenn jetzt erste Schritte gemacht worden sind. Beim Kreisverkehr müssen laut Bahrenburg noch viele Gespräche unter anderem mit dem Land geführt werden, die Grundstückseigentümer auf Reeßumer Seite müssen ebenfalls noch mit ins Boot.

Bei seinen Ratskollegen lief Reeßums Bürgermeister Loh mit dem Antrag für die Ausweisung eines Gewerbegebietes hingegen offene Türen ein. „Ich sehe das als Chance für die Gemeinde, denn das bedeutet Gewerbesteuereinnahmen“, so Ines Holste. Hintergrund: Ohne den direkten Anschluss an das Sottrumer Gebiet mit gemeinsamen Planungen könnte ein Gewerbegebiet in Reeßum nach dem regionalen Raumordnungsprogramm wohl kaum realisiert werden.

Auch Marvin Heinrich betrachtete den Antrag als richtigen Schritt: „Wir müssen zukunftsorientiert handeln, dabei aber den Verkehr im Auge behalten.“ Michael Frese sieht mit dem neuen Gewerbegebiet die Möglichkeit, unbedingt Handwerk in die Gemeinde zu holen, während es Jürgen Worthmann allgemein als „ein großes Stück Zukunft“ betrachtet und die Win-Win-Situation mit Sottrum hervorhob – wie auch einige Ratsmitglieder der Nachbargemeinde. „Sottrum hat Handlungszwang“, meinte Marco Bruns, der einen Kreisel an der Autobahn als charmante Lösung betrachtete.

Der Sottrumer Rat hat nach kurzer Aussprache das Thema zur Kenntnis genommen. Mehr gab es dort auch nicht zu tun. Die Fraktionen werden über den Sommer – sicher auch mit den Parteifreunden aus Reeßum – beraten, ehe es im Herbst im zuständigen Bauausschuss wieder auf die Tagesordnung kommt. Allgemein wurde der Plan positiv aufgenommen.