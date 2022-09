Sottrumer Schulen: Standortfragen bleiben offen

Von: Matthias Röhrs

Der Eingang der Morgenstern-Grundschule in Sottrum. Grundschulen sollen im Entwicklungskonzept Priorität genießen. © Röhrs

Die Samtgemeinde Sottrum arbeitet an einem Schulentwicklungskonzept. Eine Frage, die viele umtreibt: Bleiben alle Schulstandorte erhalten? Offiziell möchte niemand Schulen schließen. Doch man steht erst am Anfang eines Prozesses.

Sottrum – Bestmögliche Schulen wünscht sich Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg für Sottrum. Seinem Amt entsprechend ist das keine große Überraschung, und da Eltern ab 2026 Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben, scheint der Zeitpunkt gekommen, an den Schulen in der Samtgemeinde einfach mal alles zu hinterfragen, um sie dann weiterentwickeln zu können.

Schon früh nach seiner Wahl hatte Bahrenburg daher ein Schulentwicklungskonzept angekündigt und dafür auch vom Samtgemeinderat Zustimmung erhalten. Nun startet man den Prozess, im Sommer 2023 soll das Konzept dann auch vorliegen. Dann ist auch entschieden, welche Zukunft die Schulstandorte haben. Und, ob sie teilweise überhaupt eine haben.

Dieses Hinterfragen lässt aufschrecken. Und auch im Schulausschuss am Donnerstagabend ließ sich teilweise schon erkennen, wie emotional die Debatte um Schulschließungen einmal werden kann, auch wenn sie aktuell noch gar nicht besteht. Es geht ums große Ganze, daher müsse man auch ergebnisoffen ins Schulentwicklungskonzept einsteigen, so der Ausschussvorsitzende Karsten Hollmann. Bahrenburg: „Es ist nicht das Ziel, Standorte zu schließen. Aber das muss in die Betrachtung.“

Warnung vor Luftschlössern

Eigentlicher Anlass der Sitzung war der Vortrag von Karolin Kaiser vom Hamburger Büro Luchterhandt und Partner, das einmal grob umrissen hat, wie der Weg zum Schulentwicklungskonzept aussehen kann. Zunächst müssten die Bedarfe ermittelt werden. Hierbei müsse man sich nicht nur an den zu erwartenden Schülerzahlen, sondern auch an den pädagogischen Konzepten der Schulen orientieren. Ein Vorschlag, der insbesondere bei den anwesenden Leiterinnen der Grundschulen positiv aufgenommen wurde. Analysiert würde auch der Zustand der Gebäude und deren Nutzung. Anschließend müsste man ein Raumprogramm ausarbeiten, danach würde man beginnen, die Kosten zu schätzen und die Budgets zu bilden. Den Auftakt des Ganzen könnten Workshops bilden.

Bürgermeister Bahrenburg warnte hinterher vor Luftschlössern. Kaiser hatte Beispiele aus anderen Kommunen vorgestellt, und auch einige bauliche Trends erläutert. „Wir müssen gucken, was machbar ist.“ So müsse laut Kaiser die Machbarkeit selbst Teil des Konzepts sein. Ihr Vortrag war zunächst nur ein grober Plan. Tatsächlich muss die offizielle Planungsleistung erst noch ausgeschrieben werden, worauf sich der Ausschuss bei seiner Sitzung auch verständigte.

Grundschulen haben Priorität

Neben den Schulstandorten sind weitere zentrale Fragen dementsprechend auch noch nicht beantwortet. Etwa zur Zukunft der neuen Horte und der Einbindung von Eltern in den Prozess. Priorität sollen zunächst die Grundschulen haben. „Wichtig ist, zunächst einmal den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen“, begründete Bahrenburg. Dabei darf die Politik aber die beiden weiterführenden Schulen nicht vergessen. „Die Oberschule ist auch Ganztagsschule. Wir müssen aber gucken, ob die das nicht vielleicht anders machen wollen. Die müssen sich ja auch entwickeln.“ Der Leiter des Gymnasiums, Ferdinand Pals, ist der gute Zustand seiner Schule bewusst: „Es kann keinen Stillstand in einer Schulentwicklung geben.“

Anfang 2023 möchte man tief in die Materie einsteigen. „Das Fundament des Planes muss zu den Sommerferien stehen“, so Bahrenburg. Bis dahin müsste man wissen, ob jeder Standort seine Berechtigung hat und ob die Schule noch an der richtigen Stelle stehen. Beispielsweise ist Grundschule am Eichkamp begrenzt, wenn es um einen Ausbau geht. In einem Jahr müsse man sich spätestens auf dem Weg machen, den Plan umzusetzen, sodass man im Sommer 2024 mit Baumaßnahmen starten kann, so der Bürgermeister. „Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel.“