Sottrumer Schüler und Chorkinder üben Klimasong ein

Unter anderem eine Absage ans Mamataxi formulieren in Sottrum schon die Jüngsten. Unterstützt und angeleitet werden sie dabei vom Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde, Simeon Rehr. Geplant ist, dass beim Markt an der Wieste in wenigen Wochen 200 Kinder auf die Bühne kommen.

Sottrum – „Wir schützen prima unser Klima, sagen nein zu Schweinereien …“ – an die zwei Dutzend Kinder im Gemeindehaus Sottrum schmettern den Refrain des Liedes, das sie heute im Kinderchor zum ersten Mal gemeinsam singen. Der vom Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde Sottrum, Simeon Rehr, initiierte und getextete „Klimasong“ erteilt Mamataxis eine Absage, ruft zum Energiesparen im Kleinen auf und zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, etwa durch Second-Hand-Mode.

„Ich habe mir überlegt, in welchen Bereichen schon Kindergarten- und Grundschüler einen konkreten Bezug zu Klimathemen haben und konkret selbst etwas machen können“, erzählt der Familienvater. Als die Themen feststanden, habe sich der restliche Text um die Zeilen „Klimaschutz beginnt im Kleinen und wir Kleinen sind dabei“ schnell ergeben.

Die jungen Sänger im Grundschulalter finden das Lied spitze und den Text verständlich. Viele haben sich die vorab zugeschickte Demoversion bereits vorab angehört, einige mit ihren Eltern über die Inhalte gesprochen. Was CO2 ist, ist den meisten hier klar: „Das ist das Gas, was hinten aus dem Auspuff vom Auto rauskommt“, weiß Lotta. Alena und Marie finden besonders den Teil gut, der dazu aufruft, das Auto stehen zu lassen.

Weicher Faktor für Nachhaltigkeit

Beide fahren viel Fahrrad, zur Schule gehen die beiden Freundinnen, die in der Nachbarschaft wohnen, zu Fuß. Die eingängige Melodie, die die Kinder spätestens nach dem dritten Mal hören im Ohr haben, stammt von Benjamin Faber. In ihm fand Rehr einen leidenschaftlichen Mitstreiter für die Verbreitung des „weichen Faktors für die Nachhaltigkeit“, das laut Rehr sogar im Jobprofil des Klimabeauftragten als „Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche“ festgeschrieben ist.

In den kommenden Wochen übt Chorleiter und Komponist Faber das Lied nicht nur mit seinen beiden Kinderchören ein, sondern ist gemeinsam mit seiner Gitarre und Rehr an der Trompete auch an sämtlichen Schulen des Einzugsgebietes, von Sottrum über Ahausen bis Bötersen unterwegs, um den Refrain bei einem Sondertermin einzuüben. Und das aus gutem Grund: Beim Markt an der Wieste in wenigen Wochen bestreiten Rehr und Faber die diesjährige Bürgerwette. 200 Kinder sollen dann den Klimasong zusammen auf der Bühne zum Besten geben.

Gemeinschaftsgefühl wird geschaffen

„Das schafft Gemeinschaftsgefühl“, weiß Rehr, außerdem hofft er darauf, dass Kinder ihre Eltern zur Nachhaltigkeit erziehen. Chorkind Jorick kann sich nicht vorstellen, dass es klappt mit der Wette: „So viele Kinder gibt es hier doch gar nicht.“ Falls doch, können sich die Radfahrer des Ortes freuen: Der örtliche Gewerbeverein hat zugesagt, im Fall einer siegreichen Wette passend zum Start des diesjährigen Stadtradelns eine Fahrradreparaturstation an zentraler Stelle im Ort zu spendieren.

„Auch die Gewerbebetriebe des Ortes machen sich Gedanken ums Klima und sind bemüht, sich klimaneutral aufzustellen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Rieke Hesse das Engagement des Gewerbevereins für Nachhaltigkeit. Auch dem Sottrumer Klimasong soll eine größere Langlebigkeit über den Markt an der Wieste hinaus beschieden sein. Für Fabers Chorkinder geht es im Sommer zu Aufnahmen ins Tonstudio, und auch ein professionell abgedrehtes Musikvideo unter der Ägide der Sottrumer Kunstlehrerin Bente Zippel soll abgedreht werden. Auf die Frage, worauf die Kinder sich mehr freuen, den Liveauftritt oder das Einsingen im Studio, gehen die meisten Hände zwei Mal hoch – die von Rehr und Faber eingeschlossen.