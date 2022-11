Sottrumer Schiedsfrau sucht Kollegen: Der Kompromiss als oberstes Ziel

Von: Matthias Röhrs

Seit 2020 ist Hannelore Mann-Sander Schiedsfrau der Samtgemeinde Sottrum. Sie sucht Verstärkung. © Röhrs

Wenn es kracht in der Nachabrschaft, kann man in Sottrum Hannelore Mann-Sander anrufen. Sie ist Schiedsfrau und versucht, mit den beteiligten Parteien einen guten Kompromiss auszuhandeln, noch bevor der Fall vor Gericht kommt. Sie sucht Verstärkung.

Sottrum – Wenn man Hannelore Mann-Sander anruft, droht die Lage vielleicht zu eskalieren. Seit rund zwei Jahren ist die Hassendorferin Schiedsfrau in der Samtgemeinde Sottrum. Ihre Aufgabe ist es, auf Wunsch der Beteiligten Streitigkeiten unter den Bürgern – meist sind es Nachbarn – zu schlichten. Ein Ehrenamt, das sie gelehrt hat, für Kleinigkeiten dankbar zu sein, wie sie sagt.

Doch die Samtgemeinde ist groß, und eigentlich wird dieses Ehrenamt in Sottrum auf zwei Personen aufgeteilt – und Mann-Sander sucht nun gemeinsam mit der Samtgemeindeverwaltung einen Kollegen oder eine Kollegin.

Tatsächlich hatte Mann-Sander als Schiedsfrau bei Dienstantritt im September 2020 bereits eine Kollegin, doch ist sie dann früh verzogen. Die Hassendorferin kümmert sich seitdem alleine um die Belange der Schiedsfrau. Eigentlich hatte man sich die Samtgemeinde geografisch aufteilen, sich im Zweifel gegenseitig vertreten wollen, so die Hassendorferin. Das war dann aber schnell hinfällig. Wie das Amt mit einer zukünftigen zweiten Schiedsperson aufgeteilt wird, in dem Punkt zeigt sich Mann-Sander offen. Das könne man dann noch besprechen.

Ganz oben steht der Kompromiss, erläutert Mann-Sander ihre Aufgabe. Er ist das Ziel bei einem Schiedsverfahren. Damit soll ein etwaiges Verfahren vor Gericht verhindert werden. In der Regel sind es Nachbarn, die sich an die Schiedsfrau wenden. Ein Baum wächst auf das Grundstück des anderen hinein, nennt sich ein Beispiel. „Viele Streitigkeiten entstehen über den Garten“, sagt sie schmunzelnd. Deshalb gibt es für die Schiedspersonen sozusagen auch eine Saison: Im Frühjahr und im Herbst, wenn die Leute vermehrt draußen werkeln. Sie hat dabei gelernt: „Kleinigkeiten können schnell groß werden.“

In kleineren Rechtsstreitigkeiten oder sogenannten Bagatellfällen werden die Gerichte häufig zu rasch in Anspruch genommen, erläutert die Samtgemeinde-Verwaltung den Grund für das Schiedsamt. Dabei sei dies nicht immer erforderlich. Eine oft kostengünstigere und für den Laien auch einfachere Möglichkeit der Streitschlichtung böten dann die Schiedsämter.

Zwar werden Schiedsleute vom Amtsgericht vereidigt, Rechtswissen braucht man aber nicht, erläutert Mann-Sander. In juristischen Fragen bekomme man Hilfe von einem Richter, man könne es nachschlagen, es gibt Weiterbildungsangebote über den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, die auch Mann-Sander gerne wahrnimmt. Viel mehr sind es aber die zwischenmenschlichen Qualitäten, die für eine Schiedsperson wichtig sind: „Man sollte ein ausgleichender Mensch sein“, beschreibt sie. „Auch sollte man zumindest in dieser Funktion nicht streitlustig sein.“ Man müsse sich selbst zurücknehmen können, man sei neutral, spreche aber kein Recht. Was sie noch gelernt hat: Häufig geht es bei Streitigkeiten um mehr als nur den Anlass. Der Grund für das Schiedsverfahren könne eigentlich ein ganz anderer sein. Häufig lohne die Frage, was die Parteien eigentlich wirklich wollen.

Auch wenn man für das Schiedsamt keine direkte Qualifikation braucht, ist Mann-Sander nicht unerfahren im Bereich der Mediation, hat in einem Beruf gearbeitet, der auch mit zwischenmenschlichen Konflikten zu tun hat – im sozial-psychiatrischen Dienst in einer Beratungsstelle. Etwa zwölf Schiedsverfahren hat Mann-Sander bisher durchgeführt. Zwischenzeitlich sei es sehr viel gewesen, auch deshalb sucht sie nun nach Unterstützung. Ihre Vorgänger hatten zwischenzeitlich über ein Jahr hinweg nicht eines gehabt. Aber jetzt: „Es gibt gut zu tun, da kommt mal mehr, manchmal über Monate auch gar nichts.“

Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt, die mittlerweile das Schiedsamt in Sottrum übernommen hat, spricht bei den Schiedspersonen von einer Arbeit im Verborgenen. Viele wüssten gar nichts von diesem Amt. Aber es ein friedenstiftendes. „Und das ist etwas Positives.“ Viele würden gerne ein Ehrenamt ausüben, hätten allerdings nicht regelmäßig Zeit dafür. Als Schiedsperson ist man selbst Herr über den Terminkalender. „Es ist ein Ehrenamt, das nicht regelmäßig bindet.“

Hannelore Mann-Sander hat in ihrer Zeit gelernt, vermehrt auch Kleinigkeiten zu schätzen. Sie zieht Zufriedenheit daraus, Streitigkeiten schlichten zu können, eben den Kompromiss zu finden.