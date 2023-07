Sottrumer Radfahrer begleiten Läufer nach Sauveterre in Frankreich

+ © Holsten-Körner, Antje Diese elf Radfahrer werden die Tour de l’Amitié nach Frankreich begleiten. © Holsten-Körner, Antje

Eine eigene Tour à France fahren die elf Radfahrer, die sich den Sottrumer Läufern angeschlossen haben. Das gemeinsame Ziel: Die französische Gemeinde Sauveterre-de-Guyenne, denn dort gilt es, eine Urkunde zum „50-jährigen Bestehen der Partnerschaft“ zu überreichen.

Sottrum – Elf Etappen mit insgesamt 1 547 Kilometern und bis zu 7 560 Höhenmeter liegen vor den Teilnehmern der Staffel, die am 19. Juli in Sottrum starten. Ziel ist die französische Gemeinde Sauveterre-de-Guyenne, wo am 29. Juli eine Urkunde zum „50-jährigen Bestehen der Partnerschaft“ überbracht wird. Während jeder Läufer täglich zehn Kilometer zurücklegen muss, sind es bei den elf begleitenden Radfahrern, die die Navigation und die Absicherung übernehmen, jeweils 40 Kilometer.

Für Bernhard de Vries aus Schleeßel ist die Strecke kein Problem, denn der 66-Jährige hat schon Touren von bis zu 200 Kilometer am Tag „rein muskulär“ hinter sich gebracht. Doch: „Es ist eine andere Frequenz als sonst, denn wir passen uns dem Lauftempo an“, erklärt er und fügt schmunzelnd hinzu: „Es entscheidet sich am Hintern.“

+ Touren von bis zu 200 Kilometern am Tag hat Bernhard de Vries schon absolviert. © Holsten-Körner, Antje

Seine Empfehlung für die geschätzt vier bis fünf Stunden täglich: „Ein guter Sattel und eine Creme sind die halbe Miete.“ Das Radfahren intensivierte de Vries, der schon Marathon gelaufen ist und als Fußballer aktiv war, bevor sich vor gut 15 Jahren ein Knie schmerzhaft bemerkbar machte.

Vier bis fünf Stunden im Sattel

Auf die Fahrt nach Frankreich freut er sich schon sehr. „Ein tolles Ereignis“, meint der überzeugte Europäer, der bereits mehrfach in Frankreich und auch in Sauveterre war. Obwohl Bernhard de Vries, seit Februar Rentner, einen Support für Solar- und Elektroanlagen betreibt, nimmt es sich gerne die Zeit für die Staffel. Großen Respekt zollt er dem Orga-Team Michael Itzen, Peter Buckenberger, Ute Vehlow-Diekmann und Jürgen Diekmann: „Es ist eine große Herausforderung, alles logistisch hinzubekommen.“

+ Annett Koffmane ist gerne mit dem Rennrad unterwegs. © Holsten-Körner

Auch Michelle Itzen weiß die Arbeit der Organisatoren sehr zu schätzen: „Wir sind alle froh, so ein tolles Team zu haben“, lautet ihre Hommage an das Quartett. Für die 32-jährige Chemietechnikerin stand, als die Planung für die Staffel begann, schnell fest: „Da möchte ich gerne mitkommen.“ Im Alltag ist die gebürtige Sottrumerin viel mit dem Fahrrad unterwegs. „In Bremen fahre ich kein Auto und bin oft schneller, als wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze“, erzählt sie. Gerne wählt Itzen nach Feierabend oder am Wochenende Strecken wie durch das Blockland aus. „Ich habe das Glück, dass meine Freunde auch mit dem Rad fahren. Das ist Motivation on top.“ Besonders freut sie sich auf das Beisammensein im Team und die Ankunft in Sauveterre, wo sicherlich neue Kontakte geknüpft werden können. Genauso wie Michelle Itzen muss auch Annett Koffmane für das Event Urlaub nehmen. „Es hat glücklicherweise geklappt“, freut sich Koffmane, die durch ihre erwachsenen Kinder keinen Anspruch auf Urlaub in den Ferien hat.

Zur Tour de l’Amitié kam die passionierte Radfahrerin, die gerne mit ihrem Rennrad unterwegs ist, über ihren Arbeitskollegen Markus Mützel. „Als er davon erzählte, war mir klar, dass ich da auch Lust zu habe“, sagt die 53-Jährige und ergänzt: „Erst musste ich aber seine nicht ganz ernst gemeinte Frage beantworten, welchen Wein ich gerne mag.“ Die spontane Antwort der Bothelerin „Wein aus der Region“ war genau nach dem Geschmack von Mützel. „Wir fahren ja zum Weinfest nach Sauveterre und dorthin viel durch Weinanbaugebiete“, so Annett Koffmane, die gerne spontan, wenn die richtigen Leute mit von der Partie sind, Entscheidungen trifft.

Eine echte Herausforderung

Und das ist bei der Staffel der Fall. „Frankreich ist eine tolle Herausforderung“, fasst sie zusammen. Die Herausforderung ist für alle Beteiligten nicht zu unterschätzen. „Es können unterwegs, wie es im vergangenen Sommer der Fall war, bis zu 45 Grad werden“, warnt Michael Itzen.

Um die Teilnehmer auf die Temperaturen vorzubereiten, gab es bereits „Hitzeläufe“. Auch an eine Abkühlung für die Läufer ist gedacht. „In unseren Packtaschen führen wir Wasser mit“, berichtet Ute Vehlow-Diekmann. Auch eine Vorverlegung der Startzeit, die ansonsten für sechs Uhr geplant ist, wäre eine Möglichkeit, um die Gesundheit der Teilnehmer zu erhalten. Ursprünglich hatte sich die 64-Jährige für den Staffellauf angemeldet, doch eine Verletzung im vergangenen Winter ließ eine gezielte Vorbereitung nicht zu.

Viel Wasser ist ein Muss

„Da aber Fahrten mit dem Rad problemlos möglich waren, habe ich umdisponiert, bevor ich Zuhause bleiben müsste“, erzählt Vehlow-Diekmann, die, wo immer sie kann, das Rad dem Auto vorzieht. Da sie inzwischen wieder Laufeinheiten absolvieren kann, bietet sie an, für einzelne Etappen als Joker zur Verfügung zu stehen. „Der Weg ist das Ziel“, lautet das Motto von Ute Vehlow-Diekmann. Übrigens: Aktuelle Infos zur Staffel nach Frankreich sind auf dem Instagram-Account „tourdelamitie19.07_29.07.23“ zu finden.