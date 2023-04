Sottrumer planen Klassentreffen für den Einschulungsjahrgang 1963

Dieses Klassenfoto aus dem zweiten Schuljahr bildet die Grundlage für die Suche. © Privat

Marika Kosanke-Krampitz, Jessica Hochmann und Rudolf Schmuland haben einiges an Detektivarbeit hinter sich: Sie planen ein Klassentreffen für den Sottrumer Einschulungsjahrgang 1963.

Sottrum – Nach dem Osterfest 1963 begann für gut 30 Mädchen und Jungen an der Sottrumer Grundschule am Eichkamp der Ernst des Lebens. Den 60. Einschulungs-Geburtstag nahmen Marika Kosanke-Krampitz, Jessica Hochmann und Rudolf Schmuland zum Anlass, zu einem Klassentreffen einzuladen. Obwohl inzwischen sechs Jahrzehnte vergangen sind, konnten alle Adressen der damaligen Abc-Schützen ermittelt werden.

Grundlage für die Suche war ein Foto der zweiten Klasse, das vor dem Schulgebäude aufgenommen worden war. „Marika kann sich noch an alle Namen auf dem Bild erinnern“, lobt Rudolf Schmuland das gute Gedächtnis seiner ehemaligen Mitschülerin. Im Anschluss wurde das Trio gemeinsam aktiv, um fehlende Adressen zusammenzutragen. Manchmal half ein Gespräch im Dorf, um jemanden ausfindig zu machen, ein anderes Mal führte eine Recherche im Internet zum Erfolg.

Jessica Hochmann (v.l.), Rudolf Schmuland und Marika Kosanke-Krampitz freuen sich auf das Klassentreffen. © Holsten-Körner, Antje

Schon etwas kniffliger erwies sich die Suche nach Cornelia, Tochter eines der damaligen Sottrumer Zahnärzte. „Ihren Namen gab es mehrfach im Netz. Als richtig erwies sich, unter diesem Namen eine Kunsthistorikerin in Göttingen anzuschreiben“, erzählt Jessica Hochmann, geborene Burmeister, die nach der Volksschule nach Kiel wechselte. Trotzdem hat die Diplom-Sozialpädagogin nie den Kontakt in die Wieste-Gemeinde, wo noch ihre Großeltern lebten, verloren. „Auch heute ist es noch so: Wenn ich in Stuckenborstel die Autobahn verlasse, geht mir das Herz auf“, schwärmt die 66-Jährige.

Fast 60 Jahre alt sind die von Marika Kosanke-Krampitz verwahrten Briefe. © Holsten-Körner

Ein anderer Fall hätte sogar aus der TV-Serie „Julia Leischik sucht – Bitte melde Dich“ stammen können: „Durch Zufall und weiterer Recherche bekamen wir Kontakt zur Ex-Frau von Peter, die uns eine zehn Jahre alte Adresse von ihm in Verden gab“, sagt Rudolf Schmuland. Daher machte er sich auf den Weg in die Allerstadt. Leider konnte sich dort keiner der Anwesenden an den ehemaligen Mitschüler erinnern. Ein älterer Herr verwies den Sottrumer aber an einen Architekten, der im oberen Teil des Hauses sein Büro hat. „Dieser konnte mir eine Straße nennen, in der es früher eine Brauerei gab“, berichtet Schmuland und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber erst nachdem er mir 45 Minuten seine aktuellen Projekte vorgestellt und dann noch eine halbe Stunde von Hunden geschwärmt hatte.“ Und tatsächlich: An einem der Häuser stand auf einem Briefkasten Peters Name.

Kontakt besteht sogar noch zur damaligen Lehrerin, die die Kinder in der ersten und zweiten Klasse begleitete. „Fräulein Indorf war eine super Lehrerin, die den Unterricht sehr modern gestaltete. Dazu gehörten damals schon Gruppentische“, ist Marika Kosanke-Krampitz immer noch begeistert.

Noch heute verwahrt die inzwischen 66-jährige Taakenerin zwei Briefe, die sie in der Grundschulzeit bekam. Einer davon ist von der Lehrerin, der andere wurde in ihrem Auftrag von ihrer Mitschülerin Jessica geschrieben. „Damit wollte sie uns ans Schreiben von Briefen heranführen“, meint Kosanke-Krampitz, die später beruflich in die Fußstapfen von „Fräulein Indorf“ trat. Leider kann diese aus gesundheitlichen Gründen aus Oldenburg nicht den Weg nach Sottrum antreten.

Auf jeden Fall soll aber ein Erinnerungsfoto für sie aufgenommen werden. „Nach der Herzlichkeit in den ersten beiden Jahren erlebte die Klasse im Anschluss, bei einem eigentlich schon pensionierten Lehrer, genau das Gegenteil. Bei ihm gehörten Schläge zum Unterricht, schon bei vergessenen Hausaufgaben hieß es für die Jungs: „Frühstück abholen“, Backpfeifen bei denen die Klasse dann mitzählen musste. „Mit der Zeit haben wir aber ein dickes Fell entwickelt“, erinnert sich Rudolf Schmuland.

Für das Klassentreffen hat das Trio den 23. Juni festgelegt. Die weiteste Anreise werden Annette aus Österreich und Christel aus dem Allgäu haben. „Wir wussten nicht, wie das Echo sein wird“, erzählen die drei. Von der positiven Resonanz sind sie begeistert, denn es gab nur eine Absage. „Leider sind bereits fünf unserer Klassenkameraden verstorben“, bedauert Jessica Hochmann.

Auf dem Programm steht nicht nur ein gemeinsames Essen im Eichenhof in Hellwege, sondern natürlich auch ein Besuch der Sottrumer Schule. „Außerdem hat Günter die Klasse in seinen großen Garten eingeladen“, verrät Hochmann. Die Organisatoren sind schon sehr gespannt auf das Wiedersehen mit den alten Klassenkameraden. Beim Blick in das Sottrum vor sechs Jahrzehnten sind sie sich ebenfalls einig: „Es war eine schöne Zeit.“ Jessica Hochmann ergänzt: „Fast ein kleines Bullerbü.“