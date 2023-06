Sottrumer Klinik für Kleintiere startet Typisierungsaktion für Haustiere

Hündin Amber bekommt nach der Spende ein Leckerli von Herrchen Thomas Nuxoll. © Privat

Hunde und Katzen als Lebensretter, dieser Gedanke ist vielen noch fremd. Doch Blutspenden können im Notfall helfen. Daher wirbt die Kleintierklinik Sottrum für die gute Sache.

Sottrum – Mit großem Erfolg wurde am vergangenen Samstag der Blutspendetag in der Kleintierklinik Sottrum durchgeführt. 35 Hunde und fünf Katzen waren mit ihren Zweibeinern erschienen, um sich als möglicher Blutspender typisieren zu lassen.

Was für Menschen regelmäßig stattfindet, nämlich das Spenden von Blut für Notfälle, ist für unsere tierischen Begleiter noch eher die Ausnahme. Das Team der Kleintierklinik Sottrum hat sich viel Mühe gegeben, um die Möglichkeit einer tierischen Blutspende bekannter zu machen. In dieser Form, als Event mit Eiswagen und Erfrischungen, handelte es sich um eine Premiere. „Bisher haben wir mögliche Spender einzeln angesprochen, um unsere Datenbank aufzubauen.“

Notfall-OP macht Spende notwendig

Wie wichtig das Spenden von Blut auch im Tierreich ist, konnte direkt am Aktionstag erlebt werden. Eine Notfall-OP machte eine Spende notwendig. Dank der Datenbank wurde ein Spender gefunden, der Patient hat die Operation überstanden und ist auf dem Weg der Genesung.

„Wir haben hier natürlich keine Blutbank“, erklärt der Cheftierarzt Marco Werhahn Beining. „Es geht uns darum, eine Kartei zu erstellen. Im Notfall wissen wir dann sofort, wer als Spender in Frage kommt. Wenn der mögliche Spender dann umgehend in die Klinik gebracht wird, kann sein Blut das Leben eines anderen Tieres retten.“ Eine zentrale Datenbank gibt es nicht. Das liegt daran, dass es praktisch nicht umsetzbar wäre, das Spendertier über weite Strecken zum Ort des OPs zu bringen. Aus diesem Grund ist eine umfassende Datenbank für die Tierklinik in Sottrum besonders wichtig. Alle typisierten Hunde und Katzen leben im Umfeld, ihr Blut ist im Notfall schnell verfügbar.

Das Team der Tierklinik mit Tierarzt Dr. Wehrhahn Beining. © Glaschke/Kopp

Grundsätzlich muss das spendende Tier einige Voraussetzungen erfüllen, um in die Kartei aufgenommen zu werden. Es sollte zwischen ein und acht Jahren alt und gesund sein. Bei Hunden gilt ein Mindestgewicht von 20 Kilogramm, bei Katzen sind es vier. Darüber hinaus muss der Impfpass lückenlos sein. Hund oder Katze sollten nicht aus dem Mittelmeerraum oder dem außereuropäischen Ausland stammen und sich auch nicht dort aufgehalten haben. Tiere mit übertragbaren Krankheiten, Reisekrankheiten (bei Hunden) oder FIV/FeLV (bei Katzen) sollten ausgeschlossen sein.

Die Spende schadet dem Tier nicht

Die Arbeit erfolgt regional, es gibt keine zentrale Stelle. Manche Tierkliniken und Tierärzte bieten diesen Service freiwillig für ihre Patienten an. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann der Hund typisiert werden. Die Spende schadet dem Tier nicht, ein gesunder Hund kann bis zu vier Mal pro Jahr Blut spenden, spätestens nach drei Wochen hat sich das gesamte Blut wieder nachgebildet. Eine Katze spendet höchstens zwei Mal Blut innerhalb von zwölf Monaten. Die Menge des entnommenen Blutes hängt von der individuellen Blutmenge des Tieres ab. Pro Kilo Körpergewicht geht man bei Katzen von etwa zwei bis neun Milliliter Blut aus, das die Katze erübrigen kann. Beim Hund sind es zwischen 300 und 500 Milliliter. Ob eine Krankenversicherung für die Tiere die Kosten für die Bluttransfusion trägt, hängt von der Art der Versicherung ab. Hunde- und Katzenhalter sollten sich also genau informieren, was im schlimmsten Fall auf sie zukommen könnte. Für den Spender ist das Verfahren in jedem Fall kostenfrei.

Am Blutspendetag wurde den freiwilligen Gästen nur so viel Blut entnommen, wie für die Typisierung notwendig ist. Mehr als einen kleinen Piecks musste niemand über sich ergehen lassen. Dafür gab es einen Blutspendeausweis und Leckerlis für Mensch und Tier.

Tierhalter engagieren sich

Die Aktion kam bei den Tierfreunden gut an. „Wenn unsere Amber in eine Notsituation kommt, wünschen wir uns auch jede Hilfe, die sie braucht. Deshalb lassen wir sie typisieren. Wird ihr Blut gebraucht, sind wir mit ihr zur Stelle“, erklärt Hundehalterin Nicole Nuxoll aus Rotenburg. Ihr Mann Thomas stimmt ihr zu und fügt an: „Auch mit einem gesunden Hund weiß man einfach nie, in welche Situation das Tier gerät. Unfälle gibt es oft.“ Diese Auffassung bekräftigt auch Tierarzt Werhahn Beining. „Notfälle kommen häufiger vor, als viele denken. Ich wünsche mir, dass die heutige Veranstaltung zu einer jährlichen Tradition wird. Wir geben unser Bestes, um diese Sache in der Bevölkerung bekannter zu machen.“

Wer das Event verpasst hat, kann jederzeit seinen Hund oder seine Katze in der Kleintierklinik Sottrum typisieren lassen. Ein Anruf genügt, um einen Termin abzusprechen. Die Datenbank hat noch nicht ausreichend Spender, besonders Katzen fehlen. Kommt es tatsächlich einmal zu einem Einsatz als tierischer Blutspender, findet dieser in der Klinik statt und dauert in den meisten Fällen weniger als eine Stunde.