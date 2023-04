Wärmflaschen auf der Wiese: Sottrumer Kitzretter bereiten sich auf die Saison vor

Von: Nina Baucke

Lutz Borries (v.l.), Thomas Hopp und Bettina Diercks von den Kitzrettern unternehmen in Hassendorf mit dem Copter einen Übungsflug. © Baucke, Nina

Bald sind sie wieder im Einsatz: die Helfer der Rehkitzrettung Sottrum. Doch bevor die Ehrenamtlichen im Morgengrauen Felder vor der Mahd nach Rehkitzen absuchen, widmen sie sich aktuell den Vorbereitungen für die Saison, inklusive Übungsflügen mit dem Copter.

Hassendorf – Mit einem Brummen hebt der kleine orangefarbene Copter von der Startmatte im Gras ab, steigt in die Luft, bis er in einer Höhe von 70 Metern nur noch als ein kleiner, schwarzer Punkt zu sehen ist. „Und jetzt machen wir die Lichter an“, sagt Thomas Hopp und drückt einen Knopf an der Fernsteuerung in seiner Hand. Helle LED-Lichter flammen auf und machen das Gerät vor dem grauen Aprilhimmel wieder deutlich sichtbar. Es ist ein Übungsflug, den Hopp, Lutz Borries und Bettina Diercks an diesem Abend auf einem Feld in Hassendorf übernehmen. Doch bald wird aus dem Üben wieder Ernst: Ab Mitte Mai sind die drei sowie etliche weitere Engagierte als ehrenamtliche Kitzretter in der Samtgemeinde Sottrum unterwegs.

Noch allerdings steht die Vorbereitung für die neue Saison der Rehkitzrettung Sottrum auf dem Programm – und das schon seit Wochen. „Wir treffen uns zwar außerhalb der Saison immer mal wieder in Abständen, aber seit Januar sitzen wir alle zwei Wochen zusammen“, sagt Diercks. Denn auch, wenn von Kitzen, die dank der Freiwilligen vor dem Mähtod bewahrt werden sollen, noch nicht die Rede sein kann, ist einiges zu tun. Wie zum Beispiel Übungsflüge auf dieser Wiese, die ihnen ein Hassendorfer Landwirt zu diesem Zweck zur Verfügung stellt. „Nach der Saison fliegen wir ja einige Monate gar nicht“, erklärt Hopp. „Da muss man dann erst einmal wieder ein Gefühl für den Copter bekommen, dazu vergisst man im Laufe der Monate das ein oder andere auch wieder.“ Denn mit dem Copter – oder vielmehr einer in ihm installierten Wärmebildkamera – suchen die Kitzeretter das hohe Gras aus der Luft nach den jungen Tieren ab, die von ihren Müttern im Gras abgelegt werden. Allein im vergangenen Jahr waren es 115 Kitze, die so gerettet werden konnten.

Die Leute fragen uns auch, ob sie einfach mit anpacken und das Material schleppen dürfen.

Die Tiere sehen Hopp und die anderen Piloten dann als weiße Punkte auf dem Bildschirm, anhand derer sie dann die Helfer auf dem Feld zu den Tieren hinlotsen können. „Das ist nicht ganz einfach, wenn wir uns per Funk erst einmal einigen müssen, welches Links das richtige Links ist“, sagt Hopp mit einem Lachen. Daher wird in Abständen auch das geübt – dafür liegen dann im Feld mit heißem Wasser gefüllte Wärmflaschen, die die Wärmebildkamera und dann die Helfer aufspüren sollen.

Heute zum Übungsflug liegen weder Kitze noch Wärmflaschen im Gras, das ohnehin noch nicht ganz soviel Höhe bietet, als dass ein Kitz vollständig darin abtauchen könnte. Stattdessen hat Hopp das Farbbild auf dem Monitor angeknipst, der Copter liefert aus der Luft die Aufnahme von Wiesen, Baumreihen, den drei Kitzrettern an der Kommandostation „und der nächsten Schlechtwetterfront“, spekuliert Diercks mit einem Lachen.

Im vergangenen Jahr sind es 115 Rehkitze, wie hier in Hassendorf, die die Ehrenamtlichen vor dem Mähtod bewahren. Jetzt bereiten sie sich auf die neue Saison vor. © Baucke

Die Übungsstunden auf dem Feld dienen allerdings nicht nur den „alten Hasen“ zu Auffrischung, sondern auch der Einarbeitung der „Neuen“. „Und da haben wir einige dieses Jahr mit dabei“, freut sich Borries. Auch während der Saison können noch weitere Helfer dazu kommen. „Viele werden dann ins kalte Wasser geworfen“, sagt Hopp. „Aber alleine lassen wir niemanden“, ergänzt Diercks. „Sie laufen dann halt erst einmal viel bei uns mit.“ Darunter sind auch zwei Piloten, die die Copter steuern sollen. „Aber Leute fragen uns auch, ob sie einfach mit anpacken und das Material schleppen dürfen“, freut sich Borries.

Was die neuen Helfer für die Einsätze mitbringen sollen? „Gummistiefel und Regenhose“, kommt die Antwort von den drei Kitzerettern prompt. „Natürlich auch etwas Kondition für das Laufen auf dem Feld und Zuverlässigkeit sind sehr wichtig“, beschreibt Diercks. „Und sie müssen Frühaufsteher sein.“ Denn: Um die Kitze über die Wärmebildkamera zu finden, darf die Umgebung noch nicht allzu warm sein – und das ist nur am frühen Morgen der Fall – und so beginnt ein Einsatz der Kitzretter auch gerne mal um 3.30 Uhr.

Infostand beim Pflügen Wer mehr über die Arbeit der Kitzretter erfahren will und sich für ein Engagement in dem Verein interessiert: Am Sonntag, 16. April, sind sie ab 10 Uhr mit einem Stand beim Oldtimer-Pflügen in Waffensen vertreten. Weitere Infos gibt es auch unter www.rehkitzrettung-sottrum.de sowie per E-Mail an info@rehkitzrettung-sottrum.de.

Auch zu „Indoor-Treffen“ kommen die Kitzretter zusammen, dabei geht es um die Logistik und Organisation der Einsätze. „Da müssen wir ein bisschen umplanen, da wir vieles, was zum Beispiel die Terminabsprachen angeht, neu verteilen müssen“, erklärt Hopp. Er hat bereits die 270 Flächen, die die Kitzretter in den vergangenen Jahren abgesucht hatten, für den Copter neu programmiert. „Das ist wichtig, damit wir im Einsatz auch jeden Punkt erwischen“, erklärt er. „Und wir haben endlich mal die Flächen durchnummeriert, um im Einsatz schnell zu wissen, wo es als Nächstes hingeht.“ Denn das war bisher immer eine Herausforderung: „Alles hier heißt ,Am Moor‘, ,Im Moor‘, ,Hinterm Moor‘“, sagt er und lacht.

Neben neuen Mitgliedern hoffen die Kitzretter auf Spenden, denn in diesem Jahr wollen sie einen neuen Copter anschaffen. „Zwei von unseren bisherigen gehen in ihre letzte Saison, die sind bereits 750 Kilometer geflogen, oft bei Wind und Wetter – und das ist viel“, sagt Borries. Hopp lenkt derweil den Copter gen Erdboden. Er, Borries und Diercks verstauen die Drohne und die übrigen technischen Gerätschaften im Auto. Noch sind es Übungen, aber bald geht es wieder los – mit dem Lebenretten im Morgengrauen.