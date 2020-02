Neu auf der Sottrumer Kanzel

Rotenburg/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Mittlerweile hat sie Abschied genommen von der Auferstehungsgemeinde in Rotenburg. Am Sonntag fand bereits ihre Verabschiedung statt, nach vier Jahren am Berliner Ring wechselt Bauermeister nun nach Sottrum in die St.-Georg-Kirchengemeinde. Dort besetzt sie die seit mehr als zwölf Monaten offene zweite Pfarrstelle. Ab dem 16. März wird sie an der Wieste Pastor Dietmar Meyer unterstützen. Für Bauermeister ist es die Gelegenheit, das zu machen, was sie im Beruf am liebsten macht: ganz normale Gemeindearbeit.

Nach Veränderungen ihres Dienstauftrages durch den Kirchenkreis Rotenburg hat sich Bauermeister in der Auferstehungsgemeinde nur noch mit einem Stellenanteil von 50 Prozent widmen können. Ihr war das zu wenig, weswegen die Dreiviertel-Stelle in Sottrum gerade recht kam. „Als ich jetzt die Gelegenheit bekam, mich in Sottrum wieder ausschließlich um eine Gemeinde kümmern zu können, habe ich gern zugesagt“, sagt sie. Sie sei froh, dass sie genau diese Arbeit machen könne. Seniorennachmittage, Arbeit mit Kindern und Konfirmanden habe sie immer gerne gemacht, so Bauermeister. „Im Laufe einer Woche habe ich von Kindern bis Hochbetagten mit allen Generationen zu tun. Das ist in vielerlei Hinsicht großartig. Ob sie sich einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit gesetzt habe? „Ich finde es schön, dass ich gerade keinen setzten muss.“

Seit August 2015 ist Bauermeister die Pastorin in der Auferstehungsgemeinde gewesen. Vorher war sie in Embsen bei Lüneburg tätig. Gebürtig kommt sie aus dem Heidekreis. Abseits von Kanzel und Gemeindeleben ist sie oft mit dem Rad unterwegs, und – „wenig überraschend“ – sie liest gerne.

Von Sottrum selbst habe sie bisher nur einen punktuellen Eindruck. Bisher habe sie Kontakt mit dem Vorstand und mit dem Sottrumer Pastor Dietmar Meyer gehabt. Der erste Eindruck sei gut. „Dieses kirchliche Zentrum in der Innenstadt mit den Fachwerkhäusern, das sieht sehr heimelig aus“, befindet Bauermeister.

Mit ihrem neuen Job tritt sie die Nachfolge von Theodor Adam an, der sich im Januar 2019 in die Wissenschaft verabschiedet hat. Nicht nur in Sottrum hatte der Kirchenkreis zuletzt Probleme, offene Pfarrstellen zu besetzen. Es gibt zu wenig Nachwuchskräfte, und es sind in den kommenden Jahren einige Pensionierungswellen zu erwarten.

Seit Superintendent Michael Blömer im Jahr 2018 seinen Dienst angetreten hat, musste er bis heute 16 Pastoren- und Diakonstellen neu besetzen. Nachdem Anfang vergangenen Jahres teils für Schwierigkeiten gesorgt hat, hat sich die Lage seinen Worten nach absolut entspannt. „Bei den meisten Stellen ist es jetzt so, dass sich perspektivisch etwas löst.“

In Sottrum war Bauermeister laut Blömer die erste Bewerberin. Der Nachteil dieser Stelle auf dem Arbeitsmarkt: Offiziell ist es nur eine halbe Stelle, ein Weiteres Viertel wird durch die St.-Georg-Stiftung und Spenden, etwa durch Gruppen, finanziert. Lediglich zwei Sondierungsgespräche mit anderen Interessenten habe es gegeben. „Aber es hat einfach nicht gepasst.“ Oft würden Interessenten Stellen in den Städten bevorzugen.

Deshalb ist Blömer auch optimistisch, dass die bald freie Stelle in der Auferstehungsgemeinde nicht lange offen sein wird. „Wir sind in Gesprächen, auch mit der Landeskirche. Bis zum Einführungsgottesdienst am Sonntag, 15 März, ist für Bauermeister dort zumindest aber noch viel zu tun. So gilt es, den Umzug vom Rotenburger ins Sottrumer Pfarrhaus zu organisieren, zudem will sie an ihrer alten Wirkungsstätte noch einige „Dinge zum Abschluss bringen“, damit man ihrer Vertreterin ein einigermaßen bestelltes Feld hinterlasse. Das ist übrigens bis auf weiteres Andrea Zickler, die für den Kirchenkreis als Springerin im Dienst ist. In der Kreisstadt ist sie keine Unbekannte. In der Stadt- und in der Michaelskirche stand sie, so Superintendent Michael Blömer, ebenfalls schon auf der Kanzel.