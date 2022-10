Sottrumer Kalender erstmals auf Familien ausgerichtet

Von: Antje Holsten-Körner

Bei Silke Rennebach im Sottrumer Rathaus laufen die Fäden für den Familienkalender zusammen. © -

Viele Sottrumer greifen auf den Samtgemeinde-Kalender zurück, wenn es um Veranstaltungen geht. Nach der Corona-Pause bekommt er zusammen mit Kreiszeitung und Rundschau ein neues Gesicht - und digitale Komponenten.

Sottrum – Vielen Bürgern in der Samtgemeinde Sottrum diente der vierteljährlich erschienene Veranstaltungskalender als wichtige Informationsquelle, bevor die Broschüre im März 2020 mit dem Corona-Lockdown eingestellt wurde. Seitdem gab es nur noch eine Online-Ausgabe auf der Internetseite der Samtgemeinde. Für das Jahr 2023 wird es wieder eine Möglichkeit geben, sich in einer gedruckten Ausgabe einen Überblick über anstehende Veranstaltungen und Termine zu verschaffen.

Die Geschichte des Veranstaltungskalenders reicht zurück bis in die 1980er Jahre. „Zuerst war es nur ein Faltblatt, bevor im Laufe der Jahre weitere Informationen wie Kontaktdaten der Vereine und Öffnungszeiten der Grünabfallplätze dazukamen“, so Silke Rennebach, bei der die Fäden im Rathaus zusammenlaufen. Sie war damals noch nicht dabei, hat sich aber bei ihrer Vorgängerin Traute Koschorreck erkundigt.

Der Neustart des Veranstaltungskalenders erfolgt nicht nur unter der neuen Bezeichnung „Familienkalender“, sondern statt des Din-A5-Heftes erscheint ein praktischer Klappkalender für die Wand. Für jeden Monat ist dort eine Seite reserviert, auf der nicht nur alle bis zum Redaktionsschluss gemeldeten Termine aufgeführt sind, sondern auch Platz für eigene Eintragungen vorhanden ist. Obwohl der Druck des Familienkalenders bereits in den kommenden Wochen erfolgen wird, ist durch den QR-Code, der auf jedes Kalenderblatt gedruckt wird, eine Aktualität gewährleistet.

„Der QR-Code führt auf den Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite“, freut sich Rennebach über die praktische Funktion. Da alle Vereine über einen direkten Zugang zum System verfügen, ist der Eintrag nach Freigabe durch das Rathaus online. Eine Anleitung, die Silke Rennebach den Beteiligten ausgehändigt hat, erleichtert die Eingabe. „Bei Fragen gebe ich gerne Hilfestellung“, bietet sie außerdem Unterstützung an.

Natürlich werden weiterhin auch Meldungen per Mail an samtgemeinde@sottrum.de oder telefonisch unter 04264/832021 angenommen. Damit ist ein Manko des bisherigen Formates beseitigt. „In der Vergangenheit gab es einen langen Vorlauf, denn die Vereine mussten bis zu vier Monate im Voraus die Veranstaltung bei uns anmelden, eine Nachmeldung war leider nicht möglich“, so Rennebach.

Für den gedruckten Veranstaltungskalender 2023 sollten die Vereine jedoch den Redaktionsschluss am 30. Oktober beachten. Zu finden sind im Familienkalender ebenfalls die Entsorgungstermine in der Samtgemeinde Sottrum sowie die Kontakte vom Rathaus.

Der neue Kalender hat für die Samtgemeinde zusätzlich finanziell einen Vorteil: Die entstehenden Kosten bei der Druckerei Rosebrock und für die Verteilung, die am 17. Dezember zusammen mit der Rotenburger Rundschau erfolgen soll, finanzieren sich über Anzeigen. Noch bis Anfang November nimmt Thomas Warnke (Telefon 04261/72414) Anzeigenwünsche entgegen. „Wir haben mit dem Familienkalender in Rotenburg, Scheeßel, Visselhövede und Ottersberg sehr gute Erfahrungen gemacht“, hebt Warnke hervor. Das kann Silke Rennebach nur bestätigen. „Bei meinen Eltern hing solch ein Kalender am Küchenschrank“, sagt sie. Für den Familienkalender der Samtgemeinde Sottrum verrät die 53-Jährige ihre persönlichen Höhepunkte: „Das sind der Kräutertag in Horstedt am 18. Juni und der Ahauser Herbst am letzten Wochenende im Oktober.“