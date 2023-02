Hoffnungsschimmer aus Passau: Sottrumer Jugendtreff will Skaterpark wieder in Gang bekommen

Von: Nina Baucke

Teilen

Aktuell ist am Bauzaun um die Skateranlage hinter dem Sottrumer Jugendtreff Schluss. Doch es besteht Hoffnung, dass sich das wieder ändert. © Holsten-Körner

Es soll weitergehen mit dem Skaterpark in Sottrum. Die Hoffnungen ruhen auf einem Unternehmen aus Passau.

Sottrum – Ein Bauzaun versperrt die Skateranlage hinter dem Jugendtreff in Sottrum an der Alten Dorfstraße, ein Gutachten hatte die Geräte als mangelhaft und damit als unnutzbar eingestuft. Jetzt allerdings besteht die Chance, dass die Jugendlichen bald wieder ihre Skateboards herausholen können. „Wir haben inzwischen Kontakt zu einer Firma aus Passau aufgenommen“, berichtete Jan Henning Göttsche, Koordinator für den Jugendtreff von der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (Sofa), die die Einrichtung betreut, im Ausschuss für Soziales, Bildung und Kultur am Montag.

So hat Andreas Schützenberger mit seiner Firma IOU Ramps seit 1997 etwa 7 500 Anlagen in 30 Ländern errichtet. „Wir warten noch auf ein Angebot“, erklärte Göttsche. Dennoch zeigte er sich optimistisch: „Er macht wahnsinnig viele Projekte, aber so eines wie hier, wo die Jugendlichen auch bei den Arbeiten an dem Skatepark mit dabei sind, sind ihm wichtig. Daher habe ich das Gefühl, dass das was werden kann.“ Auch preislich, ist er überzeugt. 35 000 Euro, hat er errechnet – im Gegensatz zu den 60 000 Euro, die vor vier Jahren einmal kalkuliert worden waren. „Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel die Platten wiederverwendet werden können“, betonte Göttsche.

Platz für Fußballtore

„Wir fassen das an, wenn die Nachfrage da ist“, machte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg deutlich. Die gibt es offenbar: „Wir haben mal Unterschriften gesammelt – und 200 sprechen eine deutliche Sprache“, erklärte Göttsche.

Eine „Arbeitsprobe“ von Schützenberger hatte sich der Koordinator des Sottrumer Jugendtreffs bereits vor einiger Zeit in Zeven anschauen können. „Wir waren erstaunt über den sehr hochwertigen neuen Skatepark.“ Für das Areal hinter dem Sottrumer Jugendtreff gelte auf jeden Fall, nicht alles mit einer Rampe zuzubauen, machte Göttsche deutlich. So sind dafür eine Halfpipe und eine Funbox, eine kleine, erhöhte Fläche, die über verschiedene Rampen von den Seiten befahren werden kann. „Es soll eine einfache Anlage sein, damit auch die Jüngeren dort fahren können.“ Auf der Rasenfläche daneben soll dann noch laut Göttsche Platz für Fußballtore sein.

Das Equipment ist nicht das Problem: Viele Jugendlichen bringen ihre eigene Ausrüstung mit, zu den Öffnungszeiten des Treffs verleiht die Einrichtung auch Skateboards, Scooter wie auch die nötige Schutzausrüstung. Göttsche machte eines deutlich: „Das Interesse an der Skateranlage ist hoch.“