Leben für das neue Haus: Sottrumer Heimatverein präsentiert Programm für 2023

Von: Nina Baucke

Hans-Jürgen Krahn und Christa Kirchhof freuen sich, mit dem neuen Programm des Heimatvereins in den „Normalbetrieb“ zurückzukehren. © Baucke

Der Sottrumer Heimatverein will zurück in den Normalbetrieb - und stellt ein Programm vor, das auch das neue Gebäude - das Europäische Kultur- und Heimathaus - mit einbezieht.

Sottrum – Mehrere Jahre hat das Europäische Kultur- und Heimathaus den Heimatverein Sottrum beschäftigt – von den ersten Planungen bis hin zur Einweihung im vergangenen Sommer, als auch erstmals nach längerer Pause ebenso Delegationen aus Frankreich und Polen zum Festakt dabei sein konnten. Jetzt geht der Verein einen Schritt weiter: „Wir haben dieses neue Haus, nun wollen wir es natürlich auch mit Leben füllen“, betont Vorstandsmitglied Christa Kirchhof.

Schon im vergangenen halben Jahr hatte der Verein bei Aktionen, wie zum Beispiel dem Weihnachtsmarkt, das Gebäude in das Geschehen einbezogen und für Ausstellungen genutzt. „Das wollen wir nun stabilisieren“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Hans-Jürgen Krahn.

Zum einen sind da bereits feststehende Termine, wie der Osterbasar am Sonntag, 12. März, wo es von 11 bis 17 Uhr dort Kaffee sowie von den Mitgliedern des Vereins gebackene Kuchen und Torten gibt, oder das Sommercafé am Sonntag, 30. Juli, von 14 bis 17 Uhr. „Wir wollen das einfach mal ausprobieren“, erklärt Kirchhof. Bei schönem Wetter soll es dann auch die Möglichkeit geben, draußen zu sitzen.

Darüber hinaus soll das Gebäude wechselnde Ausstellungen beherbergen. Bislang steht fest, dass eine Zusammenstellung alter Landkarten zu sehen sein soll, als auch eine Schau mit Karikaturen von Robert Werner. Und dann ist da auch noch das Archiv, das im Obergeschoss seinen Platz finden soll. Derzeit ist dort allerdings noch eine Baustelle, so fehlen Zwischenwände und Sanitäreinrichtungen. Bislang ist das Archiv in der Kirchstraße, doch das Gebäude soll in absehbarer Zeit im Zuge des Rathausneubaus abgerissen werden. Zieht es um, will der Heimatverein in diesem Zuge auch das Thema Digitalisierung angehen.

Auftakt mit Firmenbesuch

Was die Veranstaltungen – nicht nur in dem neuen Europäischen Kultur- und Heimathaus, sondern auf dem ganzen Gelände und darüber hinaus – in den kommenden Monaten angeht, hofft der Verein auf eine Rückkehr zum Normalbetrieb. Auftakt ist der Neujahrsempfang am Sonntag, 22. Januar, in dessen Rahmen der Verein das Unternehmen Inspirion in Sottrum besucht und im Anschluss daran zum Grünkohlessen bittet. Bereits 90 Anmeldungen hat der Verein auf dem Zettel, „und das Schöne ist, dass es altersmäßig von jung bis alt reicht“, freut sich Kirchhof. Auf einen längeren Ausflug geht es am Samstag, 13. Mai, mit dem Bus ins Ammerland. Auf dem Programm stehen die Besichtigung des Rhododendronparks, die Holländermühle in Bad Zwischenahn und eine Dampferfahrt auf dem Zwischenahner Meer. Anmeldungen sind bis 22. April telefonisch unter 04264/87580 möglich.

Kinofreunde sollen am 25. März und 11. Oktober, jeweils ab 19 Uhr, auf ihre Kosten kommen, denn dann baut der Verein für den Filmabend auch wieder eine Tribüne auf. „Wir wollen dann natürlich auch wieder einen Tag später einen Film für Kinder zeigen“, kündigt Krahn an. Welche Filme dann über die Leinwand flimmern werden, wird noch nicht verraten.

Verein setzt Geburtstagscafé fort

Fortsetzen will der Verein auch das zweimal jährliche Geburtstagscafé für die Jubilare unter den Mitgliedern, die jeweils in den vergangenen Monaten 80, 85, 90 und älter geworden sind. Bereits 2019 hatte die Aktion die einzelnen Geburtstagsbesuche ersetzt, musste dann allerdings aufgrund der Coronapandemie pausieren. Nächster Termin dafür ist Samstag, 20. August, im Heimathaus. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 5. Mai, stehen Neuwahlen an. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr im Heimathaus.

Auch regelmäßig wiederkehrende Termine stehen bei dem Verein im Kalender, so ist jeweils am ersten Montag des Monats von 19.30 bis 21.30 Uhr Spinnabend im Spieker, jeden Dienstag in den ungeraden Wochen trifft sich ebenfalls dort von 19 bis 21 Uhr die Erwachsenen-Kreativgruppe und jeden Donnerstag kommen die Mitglieder der Webgruppe von 14.30 bis 17 Uhr im Heimathaus zusammen. Und auch bei Aktionen des Gewerbevereins sowie der Gemeinde, wie zum Beispiel dem Markt an der Wieste, dem Erntefest oder dem Weihnachtsmarkt, will man sich auch in diesem Jahr wieder mit einbringen. Für dieses Jahr hat der Verein neben einer Rückkehr zur Normalität vor allem einen Wunsch: „Wir würden uns sehr über weitere Mitglieder freuen“, betonen Krahn und Kirchhof.