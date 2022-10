Über den eigenen Horizont hinaus: Sottrumer Gymnasium trägt den Titel „Umweltschule in Europa“

Das Sottrumer Gymnasium darf sich ab sofort „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ nennen. Dafür hat die Bildungseinrichtung in den vergangenen Jahren einiges an Projekte realisiert – und plant für die nächsten Jahre weitere Aktionen.

Sottrum – Die Wasserflasche aus Plastik in die Sammelbox, das Insektenhotel in den Schulgarten und die finanzielle Unterstützung für die Hilfsorganisation Ketaaketi als Summe auf dem Spendenscheck: Vielfältige Aktionen und Projekte hat die Schülerschaft des Sottrumer Gymnasiums in den vergangenen drei Jahren trotz Corona auf die Beine gestellt und umgesetzt. Dafür gibt es nun die Quittung – im positiven Sinne. Denn die Einrichtung darf sich offiziell „Umweltschule in Europa. Internationale Nachhaltigkeitsschule“ nennen und ein grün-blau-weißes Banner aufhängen.

„Wir sind mit diesem Zertifikat für ein besonderes Engagement zur nachhaltigen Verbesserung der Schulwelt ausgezeichnet worden“, sagt Schulleiter Ferdinand Pals stolz. Alles ins Rollen gebracht hatte 2019 Lehrerin Danika Thormählen, die seitdem federführend für die Umsetzung ist. „Es gibt viele Schüler, die sich für dieses Thema begeistern, von daher war ich mir sicher, dass das eine tolle Möglichkeit für die Schüler, aber auch für die Schule ist.“ Dieser Meinung war und ist auch Pals: „Wir greifen hier die Gedanken der Fridays-for-Future-Bewegung auf – und das ist uns gelungen.“ Ursprünglich ist das Projekt des Landes Niedersachsen für zwei Jahre ausgelegt, hätte dementsprechend bereits im vergangenen Jahr ausgewertet werden müssen, aufgrund von Corona sind es nun drei Jahre gewesen. „Da konnten wir nun zwölf Monate mehr daran feilen“, sieht Thormählen es positiv. „Das geht nur, wenn alle mitziehen, und das hat auch geklappt. Das Land zumindest freut sich über jede Schule, die teilnimmt.“

Bei dem Projekt geht es nicht nur darum, das Leben in der Schule umweltfreundlicher und -bewusster zu gestalten, sondern auch das eigene Leben zu Hause, „und das ist den Schülern, aber auch dem Kollegium gelungen“, freut sich Pals.

Dafür haben sich verschiedene Arbeitsgruppen durch alle Jahrgangsstufen gefunden, unter anderem für den Schulgarten. „Wir hatten zwar bereits einen, in dem sich auch einiges vorzeigen ließ, aber wir hatten so die Gelegenheit, das Konzept dort weiter auszuarbeiten“, sagt Thormählen. „Leider ist durch Corona auch einiges wieder unter dem Radar verschwunden.“ In diesem Zuge hat die Schule zwei Wildbienenvölker angeschafft – „das ging direkt im Lockdown los“, erinnert sich die Pädagogin. Dazu kommt, dass die Tiere zwar die vorgesehen Nistplätze verschmäht hatten, sich dann allerdings im Insektenhotel häuslich einrichteten. „Vieles lässt sich auch mit dem Unterricht verknüpfen“, sieht Thormählen einen entscheidenden Mehrwert. „Es ist ja letztendlich auch das Ziel, dass die Projekte nicht einfach so im luftleeren Raum verschwinden.“

Auch andere Projekte haben die Schüler in den vergangenen drei Jahren einiges umgesetzt, zum Beispiel die Mülltrennung, „das war hier vorher nicht der Fall“, so Pals. Andere Jugendliche haben sich mit dem Thema E-Mobilität befasst: „Jetzt haben wir auf dem Schulgelände Ladeboxen“, freut sich Thormählen. Auch der von Schülern initiierte Spendenlauf für die Hilfsorganisation Ketaaketi spielt eine Rolle. Allerdings, es war nicht immer einfach: „Zu Beginn ging sehr viel von den Schülern aus, aber die Motivation ist dann in Corona gesunken, zumindest, wenn es darum geht, sich eigene Projekte auszudenken“, erinnert sie sich. „Immerhin haben viele der jüngeren Schüler Projekte zu Hause umgesetzt, beispielsweise Häuser für Igel gebaut oder Kräuterpfade angelegt.“

Das Fundament ist gelegt, die Schule will nun aufbauen und sich in der nächsten Runde als Umweltschule weiterentwickeln, mit Klimaschutz und Diversität kommen zwei neue Handlungsschwerpunkte dazu. Allerdings nicht mehr für Thormählen, die in Elternzeit geht, für sie übernimmt ihr Kollege Lukas Mazur. „Es soll definitiv weitergehen“, betont Thormählen. Das sieht auch Pals so: „Es geht um mehr, als Ökologie, es hat auch eine politische Dimension, Schüler in den demokratischen Prozess einzubinden, damit sie über ihren eigenen Denkhorizont hinaus sehen. Das hier ist mehr als eine ‘Blumenschuleauszeichnung’.“ Thormählen rechnet es den Schülern vor allem hoch an, wie diese sich in dieser Phase sozialisiert hätten: „Sie wissen, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen und ein Bewusstsein für ein soziales Miteinander zu entwickeln.“