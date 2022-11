Sottrumer Gymnasiastin organisiert eigenen Frankreich-Austausch

Von: Ulla Heyne

Teilen

Zwei, die sich nicht nur musikalisch gut verstehen: Altflötistin Héloïse Dussart (l.) aus Rouen und Trompeterin Josephine Thede aus Sottrum. © Heyne

Was, wenn der Schüleraustausch ausfallen muss? Eine junge Sottrumerin ist einfach selbst aktiv geworden und hat sich in Eigeninitiative eine Gastschülerin aus Frankreich organisiert. Die ist gerade zu Besuch, bald geht es für die Sottrumerin in die Normandie.

Sottrum – Was macht man, wenn der Frankreich-Austausch der eigenen Schule ausfallen muss, weil auf die Anzahl der reisewilligen Sottrumer Schüler dreimal so viele Franzosen kommen? Josephine Thede nahm ihren Wunsch selbst in die Hand: Die 14-Jährige plante den Austausch mit einer französischen Schülerin kurzerhand selbst. Über eine Website suchte sie Interessentinnen, baute Kontakte auf, schrieb mit fünf Altersgenossinnen hin und her.

Das Ergebnis: Gerade ist Héloïse aus Rouen zum zweiten Mal zu Besuch, Ende des Jahres geht es für die Sottrumerin für zwei Monate in die Normandie.

Ganz so einfach, wie es klingt, war die Suche nach einer passenden Gastschülerin dann aber doch nicht: Mit einigen sei die Planung schon recht fortgeschritten gewesen, aber nie kam es zur Finalisierung des Vorhabens. „Eine hat sich nach intensivem Kontakt einfach nicht mehr gemeldet.“ Auch das eine Erfahrung, die die Gymnasiastin machen musste. Bei Héloïse Dussart, die in diesen Tagen hier ihren 14. Geburtstag feiert, stimmte alles – sogar die gemeinsamen Hobbys, Basteln und Musik. Die hatten beide bei ihrer Selbstvorstellung im Netz angegeben. Für Josephine waren die Übereinstimmungen ein wichtiger Punkt: „Es wäre schon doof, wenn sie bei meinen Orchesterproben einfach nur dabei sitzen muss.“

Für Héloïse ist ihre Sottrumer Gastgeberin ein echter Glücksfall: Die Schülerin, die in der Heimat eine Musikklasse besucht, wo an drei Vormittagen Musikunterricht auf dem Stundenplan steht, bekam unversehens einen Part als Solistin beim „Wilden Blech“, einem von Josephines Ensembles. Bereits im Juni, als sie zwei Wochen „auf Probe“ in Sottrum zu Besuch war, hatte sie mit ihrer Alt-Flöte bei der Probe spontan ein Solo beim international bekannten Lied „Pipi Langstrumpf“ gespielt – wohlgemerkt ungeübt und vom Blatt.

Der erste beidseitige Kurzaustausch im Frühjahr sollte sich als Erfolg herausstellen: Für beide Schülerinnen „passte“ es, beide konnten sich einen längeren Aufenthalt von zwei Monaten in der jeweiligen Gastfamilie vorstellen. So kam es, dass Héloïse, die seit einigen Wochen wieder in Sottrum ein „Zuhause auf Zeit“ hat, nicht nur für die anstehende Probe des Wilden Blech verpflichtet wurde, sondern auch für den Auftritt beim Ahauser Herbst, wieder mit einem Solo. Ensemble-Leiter Benjamin Faber, dermit einer Blockflöte beim Wilden Blech nicht gerechnet hätte, freute sich über den internationalen Zuwachs: „Eine tolle Gelegenheit zu zeigen, dass unsere Musik keine Grenzen kennt, weder geografische noch stilistische.“

Und auch der Schulleiter des Sottrumer Gymnasiums, Ferdinand Pals, unterstützt die Eigeninitiative der beiden Neuntklässlerinnen: „Es ist am Gymnasium Sottrum schon länger Tradition, dass über dieses französische Einzelaustauschprogramm Austausche vorgenommen werden – ein Programm, das die hohe erforderliche Eigeninitiative der Teilnehmenden belohnt.“ Ihn freut besonders die Dauer über mehrere Wochen oder gar Monate hinweg: „So lässt sich die Lebenskultur des anderen Landes intensiver kennen lernen.“ Bei Josephine habe alles gepasst: „Sie ist eine Schülerin, die weltoffen und engagiert ist und unser Land und unser Gymnasium bestens repräsentieren kann.“

Den verpassten Stoff eignet sie sich durch die Bearbeitung von Aufgaben an, die sie zu ihrem Frankreich-Aufenthalt von Jahresende bis Ende Februar außer der Trompete im Gepäck haben wird. Viel wichtiger sind beiden allerdings die Sprachkenntnisse und die gesammelten Erfahrungen. „Es ist einfach spannend zu sehen, wie die Leute woanders leben“, meint die Französin. Wahnsinnig groß seien die Unterschiede nicht, „aber Kleinigkeiten sind dann doch anders, zum Beispiel, dass die Tische hier in der Schule nicht bekritzelt sind.“ Ein etwas größerer Unterschied: „Hier werden viele Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt – das ist bei uns ganz anders.“