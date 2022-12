Geschäft mit Gebäck: Sottrumer Gymnasiasten übernehmen Pausenkiosk in Eigenregie

Von: Nina Baucke

Es ist große Pause, und Marlon Köhler (l.) und Felix Darbisch haben viel zu tun: Die beiden Jugendlichen gehören zum Team, das den Kiosk am Gymnasium Sottrum betreut. © Baucke

Seit den Herbstferien liegen für den Kiosk am Sottrumer Gymnasium Einkauf, Planung, Organisation und Verkauf in den Händen der Schüler – eine Gruppe aus dem elften Jahrgang und die Kiosk-AG.

Sottrum – Wenn die Pausenglocke läutet, ist es soweit: Ein paar Minuten zum Entspannen haben die Schüler des Gymnasiums Sottrum, bevor die nächste Unterrichtsstunde losgeht, gerne auch mit einem kleinen Snack zur Stärkung. Allerdings ist es mit der Entspannung für Jugendliche im elften Jahrgang nicht ganz weit her. Denn damit ihre Mitschüler etwas im Magen haben, dafür sorgen sie: Seit den Herbstferien liegt der Pausenkiosk mitsamt seiner Organisation in der Hand der Elftklässler.

Und damit haben sie auch einiges zu tun: Denn kaum beginnt die Pause, bildet sich eine Schlange vor dem Kioskfenster im Foyer des Gymnasiums. An diesem Tag sind es Leonie Cordes, Nele Timm und Emma Heleen Overzet, die in einer Tour vor allem Brötchen über den Tresen reichen. Zwei Mitstreiter stehen am Fenster zum Pausenhof, dort stehen Schüler der jüngeren Jahrgänge an. „Das Kioskprojekt lief so gut an, dass wir mittlerweile auch dieses zweite Fenster geöffnet haben“, erklärt Lehrerin Dominique Keim, die das Projekt betreut.

Neubau als Umbruch

Es war der Umbruch innerhalb der Schule durch den Mensa-Neubau, der das Ganze in Gang gebracht hatte, „aber den Gedanken, etwas zu verändern, hatten wir schon länger“, betont Keim. „Der Kiosk vorher wurde zwar gut angenommen, aber bei den Produkten stand weniger die gesunde Ernährung im Vordergrund. Es hat einfach nicht ganz gepasst.“ Die Unzufriedenheit darüber sei allerdings auch vonseiten der Schüler geäußert worden, ergänzt Schulleiter Ferdinand Pals. „Wir haben in dieser Generation mittlerweile eine hohe Sensibilität für gesunde Ernährung. Und solche Ideen direkt aus der Schülerschaft zu bekommen, ist einfach großartig.“

Nele Timm (l.) und Leonie Cordes sind an diesem Tag mit der Kasse und der Liste an der Reihe, auf der die Verkäufe an die Schüler dokumentiert werden. © Baucke

Dass es der elfte Jahrgang ist, der sich des Kiosks jetzt annimmt, ist für Keim logisch: „Wir brauchen Jugendliche, die schon mit Geld umgehen können, und da die Schüler in dem Jahrgang sowieso ihr Praktikum machen, passt das sehr gut.“ 16 bis 20 Helfer bräuchte es, so Keims Berechnungen vor dem Start des Projektes. Mittlerweile sind es 35, die sich in einer Whatsapp-Gruppe für den Kiosk organisieren und auch mal Schichten tauschen, wenn etwas dazwischen kommt. „Wir waren sofort mit dabei“, sagen die beiden Schüler Marlon Köhler und Felix Darbisch. „Die Idee, den Kiosk selber zu übernehmen, ist einfach gut.“

Mit im Boot ist dabei auch die Kiosk-AG, an der auch jüngere Schüler teilnehmen. Gemeinsam haben die Kinder und Jugendlichen im Blick, was gerade zur Neige geht und nachbestellt werden muss. Die Schüler des elften Jahrgangs geben dann eine Rückmeldung, was eingekauft werden muss. Und natürlich gab es vor dem Start die erforderliche Hygieneschulung, „wir hatten sogar spontanen Besuch vom Gesundheitsamt hier“, berichtet Pals. „Aber wie wir immer gesagt haben: Die Schüler müssen Verantwortung übernehmen, und das tun sie hier. Von daher: Das Konzept geht auf.“

Da sind ganz viele Prozesse in Gang – und wir sind da erst am Anfang.

Was die Schüler anbieten, sind Brötchen, Kaltgetränke, Kaffee und Tee, Obst sowie weitere kleine Snacks, zum Beispiel Riegel aus dem Biosupermarkt. „Das besorgen wir alles vor Ort, auch die Brötchen sind vom Bäcker hier in Sottrum“, erklärt Keim. Lokale Vernetzung ist dabei ebenfalls ein Anliegen der Schüler. Inzwischen haben sie auch ein Gefühl dafür, was ihre Mitschüler kaufen und was eher liegen bleibt. „Vorher haben sie erst einmal alles ausprobiert.“

Anfangs drehte sich das Engagement der Schüler vor allem um die Organisation des Verkaufs, „mittlerweile stehen so viele Ideen aus den Reihen der Schüler im Raum“, freut sich Keim. So haben sich die Jugendlichen Gedanken gemacht, was mit nicht verkauftem Obst passiert. Eine mögliche Lösung: Bananenmuffins. „Und auch da haben sie ganz genau kalkuliert, was der Muffin in der Herstellung an Zutaten und Energieeinsatz gekostet hat und was er demnach im Verkauf kosten muss“, erklärt Keim, die mit ihrem Kollegen Jacek Serowinski die Schüler bei den Berechnungen unterstützt. „Da sind ganz viele Prozesse in Gang – und wir sind da erst am Anfang“, sagt Keim und lacht: „Manchmal muss man die Schüler sogar schon ein wenig bremsen.“