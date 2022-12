Sottrumer Gymnasiasten gestalten Plakate für Weihnachtskonzert

Von: Ulla Heyne

Wie grün darfs denn sein? Lars Rosebrock (l.) erläutert den Schülern und Betreuer Benjamin Faber (2.v.l.) das Prinzip der kameragesteuerten Farbkontrolle. © Heyne

Den eigenen Entwurf in großer Stückzahl aus dem kommerziellen Drucker laufen sehen: Die Gelegenheit hatten Schüler des Gymnasiums Sottrum bei der Druckerei Rosebrock, nachdem sie Plakate für das kommende Weihnachtskonzert gestaltet hatten.

Sottrum – Weihnachtsmänner mit Rauschebärten, rasante Rentiere, die durch die Luft schweben und viele funkelnde Sterne – was Tim Holland am Donnerstag an seinem Arbeitsplatz bei der Druckerei Rosebrock auf seinem Bildschirm sah, wäre so kurz vor Weihnachten nicht weiter außergewöhnlich. Der Druckauftrag, den er von Benjamin Faber als digital zugesandt bekommen hatte, allerdings schon:

Es handelte sich um 22 Plakate zur Ankündigung des Weihnachtskonzerts im Gymnasium Sottrum am 21. Dezember, erstellt von Teilnehmern der Kunstkurse des elften Jahrgangs, zu drucken in einer Auflage von je fünf Stück.

Als der Mitarbeiter der Druckvorstufe die Bilder und Collagen eine nach der anderen über den Monitor gleiten lässt, ertönt es hier und da: „Das ist meins.“ Holland nimmt sich Zeit, erklärt an einem Beispiel, worauf er bei der Qualitätskontrolle achtet, bevor er die Schüler in den Bereich für Digitaldruck mitnimmt. Die Patronen, so lang und dick wie ein Arm, der Plotter für Formate jenseits von A3 – es gibt eine Menge zu sehen und zu erklären.

Für sie ist der Ausflug in die örtliche Druckerei eine willkommene Abwechslung vom Unterricht. Und ein Stück Anerkennung, nach zwei Wochen Arbeit an den Plakaten zu sehen, wie sie bei den Profis in den Druck gehen. Zwischen den Schülern steht Benjamin Faber, der die Aktion zusammen mit dem von ihm organisierten Konzert ins Leben rief – wie so oft nach dem eigenen Motto: „Wo ist der Tellerrand, über den man gucken könnte?“ Als der Musikpädagoge, der am Gymnasium Sottrum einen Chor und eine Bläser-AG leitet, mit seiner Idee für eine fächerübergreifende Kooperation an Kunst-Kollegin Bente Zippel herantrat, war die von dem Gedanken der Plakatgestaltung durch die Schüler recht angetan: „Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Plakate und Werbung, da passt das optimal.“

Die von Tim Holland gezeigten Patronen haben in Größe und Form kaum etwas mit den heimischen Exemplaren gemein. © Heyne

Ein Glücksfall, würde das Curriculum doch nur in wenigen Stufen die Freiheit bieten, auch Projekte dieser Art durchzuführen. So kamen die knapp zwei Dutzend Schüler nicht nur in den Genuss, einige ihre eigenen Entwürfe im Digitaldruck aus dem überdimensionalen Drucker kriechen zu sehen, sondern erfuhren bei der Betriebsbesichtigung durch Lars Rosebrock viel über Schnittmarken, Feuchtwalzen und Druckplattenbeschichtungen.

Für den Geschäftsführer des Familienbetriebs ist der Kleinstauftrag eine Nullnummer – berechnen tut der Sottrumer Unternehmer nur die Materialkosten. Er nimmt sich auch gern die Zeit für zwei Betriebsführungen in Kleingruppen. Nicht nur, weil er selbst zwei Töchter am Gymnasium hat, sondern auch, um über seinen Broterwerb aufzuklären: „Viele Schüler haben keine Vorstellungen davon, was hier passiert – und einige Lehrer auch nicht.“ So erfahren die Schüler und ihre beiden Betreuer, was ein Passer ist wie die automatische Farbkontrolle kontrolliert, und sie sind dabei, als die ersten Druckfahnen des Scheeßel-Kalenders aus der XL-Druckstraße kriechen und mit der Lupe auf Passgenauigkeit im Zehntelmillimeterbereich kontrolliert werden.

Die eigenen Entwürfe werden an diesem Vormittag allerdings nicht an den großen Maschinen, sondern im Digitaldruck gefertigt, der heute bei Stückzahlen bis 3 000 eingesetzt wird und preislich schon konkurrenzfähig ist. „Erstaunlich, wie gut die Qualität da ist“, staunt Faber. Holland wiederum ist von den Entwürfen der Schüler begeistert, genau wie Lehrerin Zippel: „Da sind viele tolle Ideen dabei.“

Emily Meyer hat einen Flöte spielenden Weihnachtsmann in Acryl gemalt. Es brauchte mehrere Skizzen, bis sie zufrieden war, der Druck, „dass es gut wird“, war hoch. Auch Urtiana Blakaj und Delil Alhussin haben, ermutigt von der Kunstlehrerin, zu „echten“ Farben und Pinsel gegriffen, „das macht einfach mehr Spaß“, so der 17-Jährige. Viele andere, rund zwei Drittel, setzten ihre Ideen digital auf dem iPad um: „Viele kennen sich mit den Apps und dem digitalen Zeichenstift erstaunlich gut aus – einiges wäre anders auch kaum umsetzbar gewesen“, meint Lehrerin Zippel und zeigt auf glitzernden Goldfunkenstaub.

Ursprünglich hätten nur einige wenige ausgewählte Entwürfe gedruckt werden sollen, aber die Qual der Wahl wäre zu schwer gefallen – genau wie später die Benotung. Die Tatsache, einen „echten Auftrag“ zu erhalten, den nicht nur die Kursteilnehmer und die Kunstlehrerin sehen, habe vielen einen regelrechten Motivationsschub gegeben: „Natürlich gibt man sich noch einmal besonders Mühe, wenn man weiß, dass das in der Öffentlichkeit präsentiert wird“, meint Marta Walter, die mit dem Rentier vor Noten mit goldener Schrift einen besonderen Hingucker kreiert hat.

Wenn die mehr als 100 Plakate in den nächsten Tagen aufgehängt sind, wird es in Sottrum schwer sein, das gut einstündige Vorspiel der „Wildes Blech Minis“, einer AG der sechsten Stufe der Bläserklasse, den Chor, die Schulband Ottersberg und einige solistische Beiträge zu übersehen. Die Kunstschüler nehmen außer einer guten Portion Stolz auch eine Fülle von Eindrücken, Einblicken und Fachbegriffen aus der Druckwelt mit – und, so jedenfalls hofft Rosebrock, vielleicht auch der ein oder andere eine neue Idee, wohin die berufliche Reise später einmal gehen könnte.