Sottrumer Freibad bereitet sich auf die neue Saison vor

Von: Antje Holsten-Körner

Teilen

Das Sottrumer Freibad startet am 1. Mai in die neue Saison. © Holsten-Körner

Mit knapp unter zehn Grad ist das Wasser im Sottrumer Freibad aktuell noch zu kalt zum Baden. Bis zum 1. Mai, wenn die neue Saison beginnt, sollen aber die gewohnten 25 Grad aber erreicht werden. Bis dahin hat das Bad-Team um Henry Kraft aber alle Hände voll zu tun.

Sottrum – Am 1. Mai ist nicht nur der Tag der Arbeit, sondern für viele Wasserratten aus Sottrum und Umgebung ein weiterer Feiertag, denn dann fällt der Startschuss für die Freibadsaison 2023. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Nachdem im März die Eispolster entfernt, Wasser abgelassen, Fliesenarbeiten durchgeführt und alles gereinigt worden war, floss Mitte April für zwei Tage Wasser aus dem Trinkwassernetz in das Schwimmerbecken. Einige Tage später folgt das Nichtschwimmerbecken. „Trotzdem konnten die Nachbarn natürlich noch duschen“, meint Schwimm-Meister Henry Kraft mit einem Schmunzeln.

Inzwischen ist die erste Umwälzpumpe in Betrieb. Doch nicht nur die Temperatur von 9,4 Grad hält von einem Sprung ins Nass ab, sondern noch entspricht auch die Wasserqualität nicht den gesetzlichen Anforderungen. Erst wenn Trinkwasser aufbereitet wurde, hat es nämlich Badewasserqualität. Dazu gehört auch, den pH-Wert abzusenken. „Wir wollen mit möglichst wenig Chemie arbeiten und haben daher das Becken schon so früh gefüllt“, erklärt Kraft, der weiß, dass bei längerer Standzeit der pH-Wert automatisch absinkt.

Einzelkarte weiter für 3,50 Euro: Preise bleiben gleich Trotz Inflation bleiben die Eintrittspreise im Sottrumer Freibad auf Vorjahresniveau. So kostet die Saisonkarte für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Erwerbslose und Schwerbehinderte 36 Euro, Erwachsene 70 Euro und Familienkarten 120 Euro. Das Einzelticket kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Für die Zwölferkarten werden 35 Euro beziehungsweise zwölf Euro berechnet. Derzeit ist nur Barzahlung möglich.

Die Öffnungszeiten sind vom 1. bis 15. Mai täglich von 8 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Vom 16. Mai bis 15. September montags bis donnerstags von 6 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags sowie sonntags von 8 bis 19 Uhr. Vom 16. bis 30. September täglich von 8 bis 11 und 15 bis 18 Uhr.

Bevor am 1. Mai die Türen des Freibades geöffnet werden dürfen, erfolgt noch eine Überprüfung der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt.

„Wir freuen uns schon sehr auf die Badegäste“, sagt Henry Kraft auch im Namen seiner Kollegen Kim Peymann und Patrick Wallbaum. Und weiter: „Ich bin gespannt, was aus den Kindern geworden ist, die im vergangenen Jahr einen Schwimmkurs bei uns besuchten, und möchte natürlich wissen, wie es meinen älteren Gästen geht.“ Neuerungen im Freibad gibt es in diesem Jahr nur am Eingang. Dort wurde das Kassensystem ausgetauscht und ein Drehkreuz installiert. Neu dabei ist, dass demnächst die Tickets auch über einen Webshop gekauft werden können und sich dann die Saisonkarte als QR-Code auf dem Smartphone speichern lässt. „Auf Wunsch kann zusätzlich eine Karte für das Drehkreuz ausgehändigt werden“, hebt der Schwimm-Meister hervor.

Auch sonst ist es Henry Kraft, Patrick Wallbaum und Kim Peymann wichtig, dass sich die Gäste wohlfühlen. „Wir sind ein Dorffreibad im positiven Sinn“, bezeichnet Wallbaum liebevoll das Sottrumer Freibad. Er freut sich, dass das Bad alle Generationen anspricht und, so führt er weiter aus, ein Begegnungspunkt sei, den es sonst in dieser Form nicht gebe. „Wir haben auch regelmäßig Besucher aus Bremen zu Gast“, sagt der Fachangestellte für Bädertechnik nicht ohne Stolz.

Kim Peymann und Henry Kraft nehmen die Umwälzpumpe in Betrieb. © Holsten-Körner

Geschätzt wird das Freibad ebenfalls von Familien mit jüngeren Kindern, die sich dort sicher aufgehoben fühlen, denn alle Bereiche sind gut einsehbar. Und die Kosten halten sich im überschaubaren Rahmen. Das gilt auch für den Kiosk, dem der Betreiber aus dem Vorjahr treu geblieben ist.

Interessant für Familien ist sicher auch, dass während der Saison Schwimmkurse für Anfänger angeboten werden. Außerdem wird es in den Sommerferien einen offenen Kurs für Fortgeschrittene geben. Schon jetzt können Plätze für die Schwimmkurse reserviert werden. Dies kann persönlich während der Karten-Vorverkaufszeiten (montags bis freitags 10 bis 13 Uhr) oder telefonisch unter der Nummer 04264 / 633 erfolgen.

Übrigens: Am 1. Mai wird das Wasser im Schwimmerbecken auf angenehme 24 Grad temperiert sein, zwei Wochen später das Nichtschwimmerbecken sogar auf 26 Grad.