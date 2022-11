Zurück im Fahrwasser: Sottrumer Finanzausschuss startet in die Haushaltsberatungen

+ © Baucke Die Sanierung der Wassermühle ist eines der kostenintensiveren Projekte, die die Gemeinde im kommenden Jahr anschieben will. © Baucke

Der Haushalt der Gemeinde Sottrum umfasst rund zwölf Millionen Euro sowie Investitionen mit einem Volumen von rund 7,9 Millionen Euro.

Sottrum – Ausgeglichen – und sogar mit einem leichten Überschuss: Ein solches Zahlenwerk hat Kämmerer Karl-Heinz Bacher am Montagabend dem Finanzausschuss der Gemeinde Sottrum vorgelegt. „Das war unser Ziel, ein Haushalt, mit dem wir auch arbeiten können“, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. „Es war eine verwaltungsseitige Herausforderung, die Haushalte für alle Mitgliedsgemeinden parallel zu erstellen.“ Und das im Zeitplan, wofür sich die Ausschussvorsitzende Friederike Paar (CDU) bei den Verwaltungsvertretern bedankte: „Damit sind wir wieder in normalem Fahrwasser und können die Aufträge vergeben.“

Rund zwölf Millionen Euro Volumen hat der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2023, mit einem Überschuss von 4 800 Euro. Im Finanzhaushalt liegen die Einzahlungen mit 11 745 700 Euro 566 600 Euro über den Auszahlungen. Allerdings schlägt sich die Energiekrise auf den Haushalt der Gemeinde Sottrum nieder: „Wir haben erheblich höhere Betriebskosten, allein beim Strom ist es das Fünffache“, erläuterte Bahrenburg. Er sei allerdings optimistisch und guter Dinge, dass die Gemeinde von der Strompreisbremse profitieren werde.

286 000 Euro legt die Gemeinde auch im Personalbereich zu, Gründe sind eine Stellenmehrung durch die neue Krippengruppe bei den Wurzelfreunden am Dannert und eine Tariferhöhung. Negativ auf den Haushalt wirkt sich auch die neuen Schlüsselzuweisungen aus, denn nach dieser geht Sottrum als wirtschaftlich stärkste Gemeinde der Kommune leer aus. Ein Plus dagegen macht Sottrum in Bereichen Grund- und Gewerbesteuer.

Brettmann-Haus und Wassermühle als große Posten

Dazu kommt: Die Gemeinde hat einiges vor, aktuell liegt das für das kommende Jahr veranschlagte Investitionsvolumen bei knapp 7,9 Millionen Euro. Darunter mehrere große Brocken, die die Gemeinde stemmen will. 1,9 Millionen Euro fließen in die Erschließung des Baugebietes Uhlenkampsweg, 1,3 Millionen Euro in den Erweiterungsbau an der Kinderkrippe Wurzelfreunde am Dannert. Für die Erweiterung des Bauhof-Hauptgebäudes ist eine Million Euro angesetzt. Und dann sind da noch die Sanierung der Stuckenborsteler Mühle, für die im Haushalt eine Million Euro veranschlagt ist sowie die Baumaßnahme am benachbarten Brettmann-Haus mit 891 000 Euro. „Im Fall der Wassermühle haben wir erst einmal eine grob gegriffene Zahl genommen. Genaueres wissen wir erst, wenn wir mehr zu der Förderung erfahren haben“, so Bahrenburg. Ein weiterer größerer Posten ist der Erwerb von Grundstücken im Bereich Am Dannert und Lindenstraße mit 627 000 Euro.

Einstimmig votierte der Finanzausschuss dafür, den Haushaltsplan in die übrigen Ausschüsse zu verweisen. Ende November sowie am 12. Dezember ist der Entwurf Thema im Verwaltungsausschuss, dazwischen befasst sich noch einmal der Finanzausschuss damit – bevor dann am 19. Dezember der Rat eine Entscheidung fällt.