Sottrumer erreichen Floorball-Landesfinale

Teams aus dem Elbe-Weser-Dreieck

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Viel los war am Donnerstagvormittag in der Sporthalle am Bullenworth in Sottrum. Schüler aus dem gesamten Elbe-Weser-Dreieck sind nach Sottrum gekommen, um in der Sportart Floorball gegeneinander anzutreten. Eine Sottrumer Mannschaft konnte dabei das Ticket für die nächste Runde lösen.