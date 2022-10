Sottrumer Ehepaar plant Co-Working-Space in der alten Molkerei

Von: Nina Baucke

Jasmin und Arthur Roloff haben viele Pläne mit der alten Molkerei in Sottrum. © Baucke

Flexible Bürolösung für Selbstständige: Jasmin und Arthur Roloff wollen in der alten Sottrumer Molkerei ihren Plan von einem Co-Working-Space verwirklichen.

Sottrum – Ein großer Raum, Fenster rundherum, ein Empfangsbereich, eine kleine Pantry-Küche: „Es ist perfekt“, sind sich Jasmin und Arthur Roloff einig. Das Sottrumer Ehepaar steht vor der ehemaligen Molkerei in Sottrum und ist überzeugt: „Hier sieht alles einsatzbereit, aber leer aus. Dabei braucht so ein Gebäude Leben.“ Und dafür wollen sie sorgen: mit einem Co-Working-Space, also einer flexiblen Bürolösung für Selbstständige.

Alles beginnt, als Arthur Roloff selbst Büroräume für seine Gartenbaufirma sucht. „Aber es ist einfach schwierig, hier etwas Passendes zu finden.“ In Kontakt mit dem Besitzer des Gebäudes kommt er, als dort einmal der Keller überflutet ist und er zur Beseitigung des Schadens angeheuert wird. Zwar ist das Obergeschoss vermietet, aber das Erdgeschoss ist ab dem nächsten Jahr frei.

„Da haben wir uns gedacht: Warum nicht den Spieß umdrehen, und Selbstständigen einen Raum zum Austoben bieten?“, erinnert sich Arthur Roloff. „Beispielsweise jemand, der sich mit Versicherungen selbstständig macht. Wenn eine ganze Geschäftsstelle zu viel ist, findet er hier eine Möglichkeit inklusive einer Geschäftsadresse – und muss nicht vom Wohnzimmertisch aus arbeiten. Und das Schöne ist, dass wir hier alles bieten können: vom Schreibtisch im Großraumbüro bis zum Einzelbüro.“ Genauer gesagt sind es drei Möglichkeiten, die die Roloffs ihren Kunden in der alten Molkerei bieten wollen: das eigene Zimmer, einen Fixdesk, also einen festen Platz im Großraumbüro, sowie einen Flexdesk, in dem Fall hat man seinen Arbeitsplatz dort, wo gerade Luft ist. In der monatlichen Miete ist dann alles drin, inklusive Strom und Heizung.

Einige Interessenten haben sie schon, über Ebay-Kleinanzeigen sind Unternehmer auf das künftige Co-Working-Space der beiden Sottrumer aufmerksam geworden. „Einer macht Webdesign, der nächste Foto- und Videografie, dazu interessiert sich eine Reinigungsfirma für Büroräume und ein Dortmunder Unternehmen sucht hier Platz für Niederlassung. „Es geht um ein kreatives Miteinander, bei dem einer vom anderen profitieren kann“, ist Jasmin Roloff überzeugt.

Insgesamt 1 000 Quadratmeter Fläche stehen dafür im Erdgeschoss zur Verfügung, ein Korridor führt zu acht bis neun Büros, zwischen Größen von 28 bis 80 Quadratmeter. „Da lassen sich aber auch noch Räume teilen“, so Arthur Roloff. Zudem gibt es im Souterrain noch mehr Büroräume. Weitere 300 Quadratmeter entfallen auf den Großraumbereich, insgesamt könnten im Erdgeschoss der alten Molkerei 15 bis 20 Menschen Platz zum Arbeiten haben, darüber hinaus soll es einen voll ausgestatteten Konferenzraum geben sowie Orte für Kundengespräche, die zusätzlich mietbar sind. „Wir bieten etwas an, was es in Sottrum so noch nicht gibt“, betont Jasmin Roloff. „Zumal das Gebäude Charme hat, allein schon mal die Heizung, die aussieht wie die alten Milchleitungen ist klasse.“ Aus ihrer Sicht ist zudem die Lage ein Argument, mit Bäcker, Polizei und Park umzu, Autobahn und Bahnhof in der Nähe. „Alles ist da!“

Kontakt Wer sich für einen Schreibtisch oder ein Büro in der Molkerei interessiert, kann sich an das Ehepaar Roloff wenden – telefonisch unter 0162/7269035 oder per E-Mail an info@altemolkerei-sottrum.de. Im Januar 2023 soll es dann in dem möblierten Gebäude losgehen.