Sottrum: Bahnhof mit drei Baustellen

Von: Matthias Röhrs

Der Sottrumer Bahnhof soll eine bessere Anbindung bekommen. © Holsten-Körner

Der Sottrumer Bahnhof soll attraktiver werden. Für dieses Jahr gibt es Pläne, die Erreichbarkeit und den Komfort zu verbessern. Einen genauen Zeitplan nennt die zuständige Samtgemeinde-Verwaltung jedoch nicht. Sie konzentriert sich aber auf drei Baustellen, die sie angehen möchte.

Sottrum – Der Sottrumer Bahnhof gehört sicher nicht zu den schönsten in der Region. Ein flaches graues Gebäude ist das einzige, das sich vom überall in Deutschland üblichen grau-blauen Design von Bahnhaltepunkten abhebt. Ein Anblick, der wohl vielen Pendlern und anderen regelmäßigen Besuchern des Bahnhofes allzu vertraut ist und nicht unbedingt ein Wohlgefühl hervorruft. Aber immerhin: In Zukunft soll es dort einige Annehmlichkeiten mehr geben.

Das ist zumindest der Plan der Samtgemeinde Sottrum – seit Langem schon. Neue Fahrradschließanlagen, Toiletten, eine bessere Anbindung an den Ort per ÖPNV sollen kommen. Der Wartesaal ist bereits seit einiger Zeit wieder geöffnet, gerade im Winter ein großes Plus. Er kriegt ebenfalls einen neuen Anstrich.

Die zehn alten Boxen werden ersetzt. Es kommen Schließanlagen für 48 Fahrräder. © Holsten-Körner

Seit zwei Jahren ist die Samtgemeinde Mieterin der Wartehalle. Diese bekommt außerdem eine neue Beleuchtung, zudem wird ein kleiner Lagerraum hergerichtet, erläutert Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg gegenüber der Kreiszeitung. Das Wichtigste ist aber wohl die Sanierung der WC-Anlagen für rund 120 000 Euro. Eine Kostenschätzung, die bereits ein paar Tage alt ist und eventuell etwas höher ausfallen könnte. Allerdings bekommt die Samtgemeinde den Löwenanteil als Förderung.

Die dann neuen Toiletten seien dann „vandalismussicher“, wie Bahrenburg es ausdrückt. Er meint damit, dass die Anlagen nicht aus Porzellan, sondern aus Edelstahl bestehen, wie man es etwa von Autobahn-Rasstätten kennt. „Vielleicht ein bisschen schicker.“ Öffentliche Toiletten am Bahnhof sind in den vergangenen Jahren immer wieder in der Lokalpolitik gefordert worden. Insbesondere der Bürgerbusverein, der am Bahnhof eine längere Standzeit hat, wartet auf sie.

Doch auch größere Busse sollen den Bahnhof in Zukunft öfter anfahren und eine Linienverbindung zwischen ihm, dem Kernort und dem Gewerbegebiet an der Autobahn 1 schaffen. Mehrere Hundert Menschen arbeiten dort, wenn erstmal alle Flächen bebaut sind. „Das ist ein Wunsch der Gemeinde und der Samtgemeinde“, sagt Bahrenburg.

Die Gemeinde wünscht sich eine ÖPNV-Verbindung zwischen Bahnhof und Gewerbegebiet an der A1. © Holsten-Körner

Derzeit laufen Vorgespräche mit dem Landkreis Rotenburg und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN). Die Samtgemeinde fragt zudem bei den Betrieben im Gewerbegebiet ab, wie die Schichten und Bedarfe bei ihnen aussehen. Einem reinen Shuttle erteilt der Bürgermeister eine Absage. Auch Sottrum selbst solle von einer neuen Anbindung profitieren – und die Hort-Kinder ebenso, sollte dieser tatsächlich irgendwann in das ehemalige Sporthaus an der Alten Dorfstraße ziehen.

Laut Pendleratlas Deutschland gibt es in der Gemeinde Sottrum 1 987 Einpendler und 2 150 Auspendler. Die nehmen natürlich nicht alle den Zug, doch ist ein Ziel, dass sich der Anteil derer, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, erhöht. Wer nicht den Bus oder das Auto nimmt, um den Bahnhof zu erreichen, kann das Fahrrad nehmen. Hier sollen die alten, abgängigen Schließkästen hinter dem Gebäude entfernt werden, es kommen neue Schließanlagen für insgesamt 48 Fahrräder. Anlass des Projekts ist die „Bike+Ride-Offensive“ der Deutschen Bahn und des Bundesumweltministeriums, die die neuen Abstellboxen fördern. Laut der Samtgemeindeverwaltung möchten beide bis zu 100 000 neue Stellplätze für Fahrräder an Bahnhöfen in Deutschland errichten.

Da die Boxen abschließbar sind, richtet sich das Angebot insbesondere an Besitzer von höherwertigen Fahrrädern und E-Bikes, die eine sichere und witterungsunabhängige Abstellmöglichkeit für ihre Fahrräder wünschen. Aktuell gibt es nur zehn Boxen. Die neuen Anlagen sind 7,50 mal 2,65 Meter groß und bieten mit einem Doppelstock-Parker-System Platz für jeweils 24 Räder. Die Schiebetüren lassen sich mit einer App, Chipkarte oder PIN-Code öffnen. Die Nutzung kostet eine Gebühr, die aber lediglich die Kosten decken sollen, hieß es beim Beschuss des Rates vor gut einem Jahr. Mit dem Bau möchte man möglichst schnell beginnen, allerdings muss erst noch der Bauantrag eingereicht werden.

„Die Sottrumer haben dann die Möglichkeit, das Rad zu nehmen, ohne Angst zu haben“, so der Bürgermeister. Eine Erweiterung der Schließanlagen ist möglich, wenn der Bedarf besteht. Man habe aber nicht gleich 100 Plätze schaffen wollen – und dann würden sie nicht genutzt werden. Für die neuen Anlagen fallen acht Parkplätze für Autos weg – ersatzlos, wie Bahrenburg auf Nachfrage bestätigt.

Man werde die Situation im Blick behalten, auch wenn im Frühjahr das sogenannte Deutschland-Ticket eingeführt wird und vielleicht mehr Pendler den Sottrumer Bahnhof nutzen. Bahrenburg: „Die Leute sollen die Möglichkeit haben, nach Sottrum mit dem Zug zu kommen. Das Gleiche gilt auch in Richtung Hamburg und Bremen.“