Neuer Ort, neues Team: Sottrumer Ausgabestelle der Tafel künftig an der Alten Dorfstraße

Von: Nina Baucke

Die Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel soll ihren neuen Standort in einem leer stehenden Ladengeschäft an der Alten Dorfstraße 2 bekommen. © Baucke

Der Neustart der Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel wird konkreter: Mit einer Geschäftsimmobilie an der Alten Dorfstraße zeichnet sich eine räumliche Lösung ab. Nach wie vor sucht die Samtgemeinde allerdings noch Helfer, die mit anpacken wollen.

Sottrum – Das Schaufenster ist mit dicken, weißen Tüchern verhängt, zwischen den Pflastersteinen vor dem Eingang wächst das Unkraut – und dennoch: „Man kann sich vorstellen, was hier möglich ist“, ist die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt überzeugt, als sie vor der Gewerbeimmobilie an der Alten Dorfstraße steht. Denn aus dieser kann in absehbarer Zeit die Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel werden.

60 Quadratmeter Ladenfläche hat die Immobilie zu bieten, dazu kommen eine Küche sowie Sozialräume. Ein Pluspunkt: Die Tafel-Ausgabestelle wäre barrierefrei erreichbar, denn nicht nur Stufen führen zum Eingang hinauf, sondern auch eine Rampe. „Die Räume sind klar aufgeteilt und nicht verwinkelt“, sieht Wendt als weiteren Vorteil. Außerdem gibt es eine Zufahrt zum rückwärtigen Teil des Gebäudes, der für die Anlieferung der Waren genutzt werden kann. „Und dazu kommt, dass wir hier nicht weit von der Ortsmitte entfernt sind.“

Nach Meinung der Verwaltungsvertreterin böten sich hier zahlreiche Möglichkeiten: „Auch einen Platz zum Kaffeetrinken hier unter der Markise vor dem Eingang könnte man einrichten.“ Auch von der Rotenburger Tafel, die die Sottrumer Einrichtung als Ausgabestelle betreiben würde, käme bereits grünes Licht: „Die Rotenburger sehen das ebenso, dass diese Immobilie für den Tafelbetrieb viel Potenzial hat“, berichtet Wendt. Zwar muss noch einiges erledigt werden, so zum Beispiel die Beseitigung des Unkrauts zwischen den Stufen vor dem Eingang, und auch das Innere will der Eigentümer noch leerräumen. Die weiteren Renovierungs- und Herrichtungsmaßnahmen sollen sich in Grenzen halten. „Es wird nicht sehr aufwendig sein, das Gebäude für die Tafel nutzbar zu machen“, ist sie überzeugt.

Geeignet für den Tafel-Betrieb wäre der flache Bau aus dem Jahr 1962 für Wendt auf jeden Fall, denn als Ladengeschäft ist er damals auch geplant gewesen. „Das war früher ein Edeka-Markt und soll laut Eigentümer einer der ersten Selbstbedienungsläden überhaupt gewesen sein“, sagt Wendt. Zuletzt dienten die Räume bis vor wenigen Jahren noch als Blumenladen, seit dem steht das Gebäude leer. „Wir hatten es schon vor einer Weile mal ins Visier genommen und uns angeschaut – dabei sind wir mit dem Eigentümer ins Gespräch gekommen.“ Dieser würde gerne das Gebäude explizit für einen sozialen Zweck vermieten. „Dem Vermieter liegt das Projekt ,Tafel‘ am Herzen. Und das ist für uns schon mal eine Super-Voraussetzung“, freut sich Wendt. „Wir haben auch von seiner Seite aus keinen Termindruck, beispielsweise, dass wir jetzt bereits Miete zahlen müssen. Wir brauchen erst von dem Zeitpunkt zu zahlen, wenn wir das Team zusammen haben und loslegen wollen.“

Suche nach weiteren Helfern

Das ist allerdings aktuell noch der Knackpunkt: „Wir haben schon einige mit an Bord, brauchen allerdings noch weitere Menschen, die mit anpacken können“, appelliert Wendt. Anpacker im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Tafel-Team muss sich nicht nur um das Sortieren und die Ausgabe der Lebensmittel kümmern, sondern auch um das Abholen und das Kistenschleppen. „Auch die Händler, die die Lebensmittel stellen, wollen Verlässlichkeit, was das Abholen betrifft. Von daher brauchen wir noch einige Helfer.“ Sie hofft darauf, dass sich genügend Leute finden, dass zumindest zwei Öffnungstage pro Woche möglich sein. „Es wird auf jeden Fall ein kompletter Neustart. Immerhin: „Auch für die Leitung der Ausgabestelle laufen gute Gespräche“, so Wendt. Angst, mit der Planung und allem alleine dazustehen, müssten die Sottrumer Helfer nicht haben: „Wir werden uns demnächst mit der Visselhöveder Ausgabestelle eine Einrichtung ansehen, die ähnlich groß ist, wie unsere es sein wird – und dabei schauen, wie so eine Ausgabestelle tickt“, kündigt die Samtgemeinderätin an. „Natürlich hat jede Tafel am Ende ihr eigenes Gesicht.“ Vor allem in der Anfangsphase können die Sottrumer zudem auf die Unterstützung aus Rotenburg zählen.

„Für Sottrum ist es sehr wichtig, das in dieser Richtung wieder etwas passiert“, betont Wendt mit Blick auf die Schließung der alten Ausgabestelle im vergangenen Sommer. Gut 30 Bedarfsempfänger hatten damals die Einrichtung regelmäßig genutzt, nicht einmal ein Drittel von ihnen ist nach dem Aus nach Rotenburg gewechselt. „Aber wir vermuten, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auch mehr Bedarf da sein wird“, so Wendt. Wenn das Team steht, wird es dann auch zeitnah seine Arbeit aufnehmen.