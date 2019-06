Sottrum zu zögerlich

Wohnbauten und Reihenhäuser: So wollte die PGN das Grundstück zwischen den Straßen Am Meyerhofe und Am Osterfeld bebauen. Grafik: PGN

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Es wäre ein noch nie in Sottrum da gewesenes Projekt gewesen: 95 Wohneinheiten wollte die Planungsgemeinschaft Nord (PGN) aus Rotenburg auf der Freifläche zwischen den Straßen Am Meyerhofe und Am Osterfeld bauen. Wäre. Denn aus Sicht der Gemeinde war das vielleicht zu viel des Guten. Viel wurde in Gesprächen und Ausschüssen über das Projekt gesprochen und Veränderungen an den Plänen vorgenommen. Eigentlich sollten Bau- und Verwaltungsausschuss heute Abend den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan beschließen. Daraus wird aber nichts. Die PGN hat das Projekt zu den Akten gelegt.

Den Planern aus Rotenburg dauerte der Entscheidungsprozess seitens des Rats mittlerweile zu lang. Dafür gibt es mehrere Gründe: Nicht nur lang anhaltende Gesprächsrunden, auch waren sich die beteiligten Seiten nicht einig, welches Gebiet man im Bebauungsplan berücksichtigt. Zudem wollten dem Vernehmen nach einige Ratsleute zu sehr Einfluss auf das Projekt nehmen.

Vor einem Jahr habe man das Projekt erstmals vorgestellt. Damals sei das Projekt von Politik und Verwaltung als grundsätzlich als machbar eingestuft worden, teilt das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. Es übt Kritik an Rathaus und Rat: „Leider kristallisierte sich zu diesem Zeitpunkt bereits heraus, dass sich Teile der Politik nicht mit den sich verändernden Bedingungen des Individualverkehrs in der Republik und damit auch in Sottrum anfreunden konnten.“

Auch Gemeindedirektor Holger Bahrenburg bestätigt, dass im vergangenen Jahr viele „schwierige“ Gespräche“ und „kontroverse Debatten“ zwischen Verwaltung, Politik und der PGN stattgefunden hätten. In der Politik habe es zu gewissen Fragen unterschiedliche Ansichten und Wünsche gegeben. Die Planer hätten sich Mühe gegeben, doch es sei ein langer Weg zum Kompromiss. Die PGN wird in ihrer Stellungnahme deutlicher: So sei eine Forderung nach zwei Autostellplätzen pro Wohneinheit „antiquiert“, da sie wertvolles Bauland kosteten und unnötig versiegelte Flächen produzierten. „Ein von der Gemeinde eigens für die Ortsentwicklungsplanung beauftragtes Planungsbüro aus Hannover teilte unsere Einschätzung uneingeschränkt. Verschiedene andere Änderungsvorschläge der Politik wurden von uns mehrfach, nach endlosen Sitzungen, eingearbeitet. In folgenden Sitzungen wurden diese eingearbeiteten Wünsche wieder infrage gestellt“, schreibt die PGN. Das besagte Planungsbüro aus Hannover ist mit dem Konzept zum Stichwort „Sottrum 2030“ betraut. Dass es das Projekt befürwortet, bestätigt Gemeindedirektor Bahrenburg ebenfalls.

Der für heute geplante Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans – die Bauausschusssitzung fällt nach dem Rückzug der PGN aus – sei laut den Planern an Bedingungen geknüpft gewesen. „Dinge, die ein Jahr lang bereits ohne Erfolg diskutiert wurden oder bei erneuter Zusammenkunft dazugekommen sind – für uns als Projektentwickler nicht mehr akzeptier- und kalkulierbar“, so die PGN-Stellungnahme. Man zog die Reißleine – trotz „erheblicher bereits angefallener Kosten“. Die stiegen ohnehin. Man wollte langsam Fakten in „Zeiten galoppierender Baupreise“.

Es kommt viel zusammen in dieser Diskussion um Zeit. Dazu wollte die Gemeinde auch lieber das gesamte Quartier berücksichtigen – Fischers Bauerndiele, die man schützen wollte, Verkehr und mehr. Alleine deswegen wäre ein theoretisch mögliches beschleunigtes Bebauungsplanverfahren nicht möglich gewesen. Insbesondere den Verkehr und Lärm-Emissionen wollte man laut Gemeindedirektor Bahrenburg realistisch mit Gutachten einordnen. „Das müssen wir als Gemeinde mit berücksichtigen.“ Man ist vorsichtiger geworden. Der Grund liegt einige Kilometer weiter im Gewerbegebiet an der Autobahn 1. Im Zuge des Baus des Rewe-Kühllagers habe es das zwar auch berücksichtigt, allerdings gebe es jetzt im Nachgang immer noch Diskussionen und Probleme – gerade in Bezug auf den Lkw-Verkehr. Das habe man bei diesem Projekt vermeiden wollen.

Dritter Knackpunkt waren die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens notwendigen stadtplanerischen Leistungen, die die PGN gerne selbst übernommen hätte, um Zeit zu sparen. Dafür ist laut Bahrenburg bereits ein Büro aus Bremen beauftragt worden. Bahrenburg verteidigt diesen Schritt, da er unbedingt ein „Geschmäckle“ vermeiden wollte. Die Lesart bei PGN ist eine andere, in der Stellungnahme spricht sie von „nicht vorhandenem Vertrauen“, oder auch: Diese „Leistungen wegen Interessenkollision auf unsere Kosten an ein externes Büro aus Bremen zu vergeben, ist absurd“.

Nun ist aus dem Projekt ein Vorfall geworden, bei dem es keine Gewinner gibt. Auch Bahrenburg hätte die Siedlung gerne im Wieste-Ort gesehen. Das Konzept sei super. „Es ist schade, dieses Mega-Projekt wäre gut für Sottrum gewesen.“