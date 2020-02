TV Sottrum will ein neues Sporthaus

Gemeinde und Vereinsführung einig

+ Das Sporthaus in Sottrum ist sanierungsbedürftig und zu klein. Foto: mro

Sottrum – Wer das Sottrumer Sporthaus an der Alten Dorfstraße betritt, fühlt sich schnell in eine andere Zeit versetzt. Etwa 40 Jahre ist es alt, und so sieht es auch aus. Ein gar nicht so unübliches Bild in der Bezirksliga, sagt Thomas Holzkamm, der Fußball-Chef beim TV Sottrum. Der Verein brauche aber trotzdem ein neues Sporthaus. Nicht, dass die alten Fliesen in den Wasch- und Duschräumen dreckig wären. Was den Fußballern vor allem fehle, so Holzkamm weiter, ist Platz.