Von Provisorium zu Provisorium: Sottrum sucht nach neuer Hortlösung

Von: Nina Baucke

Eine Lösung wie in Bötersen mit dem alten Lehrerhaus hat die Gemeinde Sottrum für den Hort derzeit nicht zur Verfügung. © Baucke

In der Hortfrage muss sich die Gemeinde Sottrum zur nächsten Übergangslösung hangeln: Nachdem für den Betrieb im Gemeindehaus eine Baugenehmigung fehlte, ist die neue Gruppe in der Oberschule untergekommen – allerdings nur für ein halbes Jahr.

Sottrum – Lange hatte die Gemeinde Sottrum nach einem Standort für die zweite Hortgruppe gesucht und am Ende im Gemeindehaus der St.-Georg-Kirche eine Lösung gefunden. Zwei Tage vor dem Schulbeginn scheitert sie an einer Formalie, denn für eine Nutzung als Hort verlangt das Landesjugendamt eine Baugenehmigung. Das Amt war offenbar zuvor der Annahme gewesen, der Gemeinde sei das bekannt. Die Gemeinde wiederum war davon ausgegangen, dass das Gemeindehaus, in dem ja auch Treffen von Jugendgruppen stattfinden, so auch für den Hort nutzbar ist. Jetzt sind beide Hortgruppen an der Oberschule untergebracht.

Halbes Jahr Zeit

„Wir haben Gespräche mit Schulleiter André Barth geführt, und zum Glück gab es in der Oberschule noch einen Raum, auf den wir jetzt zunächst für ein halbes Jahr ausweichen können“, so André Bischof vom Schulamt der Samtgemeinde am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur der Gemeinde Sottrum.

Glück im Unglück könnte man meinen, allerdings bedeutet das auch: Für die Gemeinde geht die Suche nach einer neuen Lösung von vorne los – und dieses mal hat sie nur ein halbes Jahr Zeit. „Und das ist nicht so einfach“, betont Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt gegenüber der Kreiszeitung. „Am liebsten würden wir ja den Hort an der Schule andocken, aber weder an der Grundschule am Eichkamp noch an der Morgenstern-Grundschule ist das möglich. Wir haben dort keinen Platz.“

Derweil ist das Gemeindehaus endgültig aus dem Rennen als Hortlösung. „Die Gespräche mit der Kirchengemeinde sind beendet“, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg am Montag in der Ausschusssitzung. Die Gemeinde sei jedoch für die Hilfsbereitschaft dankbar. Ebenfalls aus dem Rennen ist nach wie vor das Alte Sporthaus, „dort sind jetzt Flüchtlinge untergebracht“, sagt Wendt. Vor den Gesprächen mit der Kirchengemeinde hatte die politische Gemeinde Anfang des Jahres das Gebäude an der Alten Dorfstraße für den Hort unter die Lupe genommen. „Laut Landesjugendamt war es mit das Beste, was wir an potenziellen Standorten präsentiert hatten“, erinnert sich Wendt. Damals hatte allerdings Kritik aus der Politik an den weiten Wegen, aber auch am Zustand des Gebäudes dafür gesorgt, dass die Gemeinde die Lösung verworfen hatte.

So bleibt es beim Provisorium Oberschule, „aber da erfüllen wir alle Anforderungen, die der Gesetzgeber an uns stellt“, betont Wendt. Dass es lediglich provisorische Lösungen sind, mit denen die Gemeinde überbrücken will, hat mit dem Ganztagsbetrieb zu tun, der 2026 starten soll. „Wir gehen auf dieses Thema zu und müssen daher entschieden, was wir machen.“ Wird es eine Ganztagsschule mit einem offenen, einem gebundenen oder einem teilgebundenen Angebot? Das ist noch offen. Der Hort ist für Sottrum laut Wendt zumindest „gedanklich nur ein Übergang“ zum Start der Ganztagsschulen. Denn: Während das Ganztagsangebot der Schulen kostenlos sein wird, ist bei der Hortbetreuung aktuell als auch künftig ein Elternbeitrag fällig. „Natürlich wollen wir dabei auch das Hortangebot mitdenken – und ob wir es dann überhaupt noch brauchen. Das ist allerdings noch eher Kaffeesatzleserei.“

Schulentwicklungskonzept bis 2023

Während sich die Gemeinde Sottrum von einem Provisorium ins nächste hangelt, hatte die Gemeinde Bötersen für den Hortbetrieb das alte Lehrerhaus kernsaniert. „Wenn wir so etwas wie dieses Gebäude gehabt hätten, hätten wir das hier auch so gemacht. Zumal dort das Lehrerhaus später in den Ganztagsbetrieb der Schule eingebunden werden kann“, sagt Wendt. Alles soll allerdings für die Erstellung des Schulentwicklungskonzeptes noch einmal auf den Prüfstand kommen. „Mit dem Konzept nehmen wir den Sachstand auf“, so Wendt. Mit Blick auf den Ganztagsbetrieb, daher soll das Schulentwicklungskonzept im Juni 2023 vorliegen, um ausreichend Zeit für mögliche notwendige Baumaßnahmen zu haben, die die dann bis 2026 umgesetzt werden müssen.

Vier Jahre sind es bis dahin, in denen sich die Gemeinde mit Übergangslösungen behelfen muss. Dazu kommt, dass obwohl noch wenige Plätze frei sind, auch die neue Hortgruppe an ihre Kapazitätsgrenze kommt. Die Suche nach dem nächsten Provisorium geht weiter.