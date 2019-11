Sottrum soll Pauschale zahlen

Die Bürgermeister in der Samtgemeinde Sottrum haben einen Kompromiss gefunden in der Frage, ob die Gemeinde Sottrum für die Bürogemeinschaft mit dem Kommunalverbund im Rathaus zahlen soll. Soll sie – im kommenden Jahr wird ein Pauschalpreis von 150 000 Euro empfohlen. Wie es danach weitergeht, kann sich im Frühjahr entscheiden.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Eigentlich haben viele Mitarbeiter im Sottrumer Rathaus zwei Arbeitgeber. Einmal die Samtgemeinde, andererseits aber auch ihre größte Mitgliedsgemeinde: Sottrum selbst. Vor Jahren schon hatte man eine Bürogemeinschaft vereinbart. Fast schon ein Luxus, den die anderen sechs Mitgliedsgemeinden nicht haben. Die SPD hatte daher beantragt, dass Sottrum für diese Leistungen zahlt, um so außerdem die Grundlage zu schaffen, dass auch die übrigen Gemeinden Aufgaben gegen Bezahlung abgeben können. Es ist ein Antrag, der für manche im Rat zur Unzeit kommt. Denn schon im Januar möchte man ohnehin eine Verwaltungsreform anstoßen, die auch die Frage nach Übernahme von Kosten und Aufgaben beantworten soll.

In der letzten Finanzausschusssitzung, bevor am 5. Dezember der Samtgemeinde-Haushalt vom Rat verabschiedet werden soll, kam der Antrag erneut auf den Tisch. Die Bürgermeister-Dienstbesprechung – ein informelles Gremium zwischen Samtgemeinde- und Gemeindespitzen – hatte in den Wochen vor der Sitzung am Donnerstag einen Kompromiss erarbeitet, dem der Ausschuss nun auch offiziell dem Rat empfiehlt. Trotz Einstimmigkeit bei zwei Enthaltungen sind die verschiedenen Ansichten am Donnerstag deutlich geworden, zumal einige, die sowohl im Sottrumer Gemeinderat als auch im Samtgemeinderat sitzen, die nun pauschal veranschlagte Summe für die Beteiligung an der Bürogemeinschaft in Höhe von 150 000 Euro im Jahr 2020 erst selbst noch im Sottrumer Gemeinde-Haushalt verankern müssen. Ob das ein Selbstläufer wird, bleibt abzuwarten. Heinz-Wilhelm Oetjen (FDP), ebenfalls in dieser Doppelrolle, zeigte sich darüber hinaus verwundert, dass die SPD nun eine Kostenbeteiligung überhaupt beantrage, obwohl sie 2012 selbst mit den Grünen die Verwaltungspauschale abgeschafft habe. Damals lag sie übrigens bei 120 000 Euro.

Sottrum sei laut Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag die einzige Gemeinde, für die das Rathaus Aufgaben übernehme, die über das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (§ 98, NKomVG) hinausgingen. Eine genaue Aufgabenanalyse lehnt er ab, da sie die Kapazitäten der bestehenden Verwaltung überstiegen. Daher habe man sich auf eine Pauschale verständigt.

Genaueres, auch was die übrigen Gemeinden anbelangt, soll sich dann im kommenden Jahr entscheiden. Die Verwaltungsstruktur soll auf Grundlage eines Organisationsgutachtens reformiert werden. Im Januar sollen die Gespräche dazu beginnen. Freytag möchte erst die Veränderungen festlegen, ehe man über Finanzierung und Übernahme weiterer Aufgaben spreche. Seiner Ansicht nach könne diese aber nur über die Samtgemeinde-Umlage geschehen.

Die wiederum ist ein Streitpunkt für sich: Offen ist, ob sie zukünftig für alle Mitgliedsgemeinden weiterhin pauschal (im kommenden Jahr 4,2 Millionen), nach Steuerkraft, nach Einwohnerzahl oder einer Kombination aus Allem bemisst. Die Gemeinden könnten verschiedene Rechenwege bevorzugen – je nachdem, wie sie am günstigsten wegkommen.

Die nun vereinbarte Summe von 150 000 Euro gilt zunächst nur für das kommende Jahr. Nun liegt es am Rat der Gemeinde Sottrum, ebenfalls mitzuziehen. Wie im Ausschuss berichtet wurde, ist Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) bereit, die Pauschale zu akzeptieren. Wolfgang Harling (SPD) aus Hellwege appellierte dennoch an den Rat von der Wieste, dem Kompromiss zuzustimmen. „Es ist eine angemessene Summe“, sagte er. Tue Sottrum das nicht, müssten weitere Gespräche folgen, so Samtgemeindebürgermeister Freytag.