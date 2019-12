Sottrum soll Fokus aufs Klima legen

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Wenn es nach den Grünen in Sottrum geht, würde die Gemeinde in Sachen Klimaschutz mehr vorangehen. Darauf zielt ein Antrag ihrer Ratsfraktion ab, der eine „konsequente Ausrichtung auf klimapolitische Entscheidungen“ fordert. Von den anderen Fraktionen gibt es viel Kritik, auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Stattdessen soll sich der Umweltausschuss noch einmal mit der Thematik befassen.

Das Wort „Papiertiger“ gehört noch zu den harmloseren Worten, die Friedericke Paar (CDU) für das Ansinnen der Grünen übrig hat. Sie hält deren Antrag gar für diktatorisch. Wenn man dem folgen würde, „dürfte man nur noch Bäume pflanzen und Wiesen begrünen“. Es käme nur mehr Verwaltungsarbeit auf, ohne auch nur einen Baum zu retten. In der Lesart der Grünen stellt sich das natürlich anders dar. „Die Gemeinde Sottrum nimmt in ihrer Rolle wichtige Funktionen wahr und kann somit Beiträge zum Klimaschutz liefern“, heißt es in dem Antrag. Auch Sottrum müsse einen Beitrag zur Klimaneutralität so Lühr Klee in der Aussprache im Gemeinderat. „Alle Projekte sollten auf ihre Klimaauswirkungen abgeklopft werden.“ Man müsse die Schwerpunkte neu gewichten.

Auch bei der SPD stößt diese Idee auf wenig Gegenliebe. „Man könnte genauso gut beantragen, dass alle Sottrumer in Wohlstand leben“, sagt der Sprecher der SPD-Fraktion, Hans-Jürgen Brandt. Grund für die Unbeliebtheit des Antrags mag auch sein, dass in ihm der Vorwurf mitschwingt, die Gemeinde würde nicht genug für den Klimaschutz tun. Das wollen aber viele Ratsmitglieder nicht gelten lassen. Auch in Bezug auf den Klimaschutz „wägen wir immer ab“, so Paar. „Es ist ja nicht so, dass wir das nicht berücksichtigen.“ Brandt ist auch deswegen der Antrag nicht pragmatisch genug. Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) interpretiert den Grünen-Antrag dahingehend, dass in der Gemeinde zukünftig bei Entscheidungen Umweltschutz immer vor der Wirtschaftlichkeit stehe. „Darin sehe ich ein Problem.“ Zudem sei gerade ein Klimaschutzkonzept des Landes Niedersachsens in Arbeit, das eine Orientierung für Gemeinden bieten könne.

Ein wenig Unterstützung fanden die Grünen lediglich bei der FDP. Deren Ratsherr Andreas Zack habe eigener Aussage selbst Fragen zum Klimaschutz in Sottrum und sieht den Verweis auf den Umweltausschuss als Gelegenheit, Antworten zu bekommen.

Auch die Verwaltung hat Vorbehalte. Sie fürchtet ein Maß an Mehrarbeit, das aktuell nicht zu stemmen sei. Insbesondere betrifft diese den Vorschlag einer eigenen Klimaschutz-Rubrik in den Beschlussvorlagen und einen halbjährlichen Bericht über Vorhaben und konkrete Fortschritte Sottrums im Klimaschutz. Gemeindedirektor Holger Bahrenburg verwies zudem auf die Vergabeverfahren bei Aufträgen, die sich jetzt nach der Wirtschaftlichkeit richteten. Die explizite Einbindung des Klimaschutzes würde den Aufwand erhöhen.

Er schlug vor, die Samtgemeinde-Klimaschutzbeauftragte Kirstin Taberski, stärker einzubinden und öfter um Stellungnahme zu bitten. Ein Vorschlag, der bei Klee auf offene Ohren stößt. Dennoch verweist er weiter auf eine „Selbstverpflichtung“ für den Rat. „Wir sollten das Thema nicht delegieren. Wir sind alle gefordert.“ Inwieweit das auch die Lokalpolitik betrifft, klärt sich im neuen Jahr im Umweltausschuss.