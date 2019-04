Sottrum schafft Ausbaubeiträge ab

In der Gemeinde Sottrum sollen Anlieger die Straßenausbaubeiträge nicht mehr zahlen müssen. Diesen Konsens hat der Rat erzielt. Bislang bleibt es dabei allerdings nur bei einer Absichtserklärung. Demnach könnten aber auch bereits gezahlte Beiträge von der Gemeinde kompensiert werden.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Anlieger von Straßen, die in den kommenden Jahren neu gebaut werden, brauchen in Zukunft wohl keine Straßenausbaubeiträge zu zahlen. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Die Satzung soll demzufolge am 1. Januar 2020 aufgehoben werden. Allerdings ist dieser Beschluss nur als Vorsatz zu verstehen. Zunächst soll die Verwaltung das ganze Vorhaben noch einmal durchrechnen. „Dieser Beschluss ist eine Absichtserklärung und wird nach Vorlage der einzelnen Berechnungen nochmals beraten und abschließend beschlossen“, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg gegenüber der Kreiszeitung. Auch CDU-Ratsfrau Friederike Paar meinte schon während der Sitzung: „Wir müssen noch eine Linie finden, wie wir fahren.“

Die FDP hatte einen entsprechenden Antrag Ende 2018 gestellt, kurz nachdem die niedersächsische Landesregierung sich gegen eine landesweite Abschaffung und lediglich für eine Reform entschieden hatte. „Anlieger zahlen schließlich Steuern, mit denen die Kommunen die Sanierung oder Grunderneuerung von Straßen zu finanzieren hätten. Beteiligungen der Anlieger, die teilweise fünfstellige Summen oder gar mehr hoch sind unfair und unsozial“, hatte damals der FDP-Landtagsabgeordnete und das Sottrumer Gemeinderatsmitglied Jan-Christoph Oetjen begründet. Eine Argumentation, die er nun noch einmal erneuert hat. Zudem verwies er darauf, dass Anlieger in der nicht für Schäden ihrer Straßen verantwortlich seien. Im Grunde trifft er den Nerv des Rates, man ist sich einig, wie auch der einstimmige Beschluss nochmal untermauerte.

Neben der Absichtserklärung umfasst der Beschluss noch drei weitere Punkte. Es gilt vor allem herauszufinden, wie sich eine Abschaffung der Beiträge auf die Gemeindekasse auswirkt. „Der Wunsch ist da“, sagte Hans-Jürgen Brandt (SPD) während der Sitzung, „nun müssen aber die Fakten auf den Tisch.“ Und die sollen nun kommen, so wird die Verwaltung die Einnahmeausfälle anhand der in Stuckenborstel vorgenommenen Straßenausbaubeiträge berechnen. Auch mit einer eventuellen Kompensation der in Stuckenborstel abgerechneten Straßenausbaubeiträge soll sich der Gemeinderat befassen sowie mit dem Vorgehen für Straßen, für die noch Ausbaubeiträge ausstehen. Insbesondere aus der Grünen-Fraktion kam immer wieder Kritik, dass die Abschaffung der Beiträge erst jetzt und nicht schon angesichts der Stuckenborsteler Projekte diskutiert wurde.

Auch jetzt gab es aus dieser Richtung Kritik. „Mutig, wir schaffen das ab, ohne zu wissen, was uns das kostet“, griff Grünen-Ratsherr Lühr Klee dem endgültigen Beschluss vor. Eine weitere Unsicherheit bildet dazu die Berliner Politik. Kommunen müssen abwarten, was die Verhandlungen zur Grundsteuerreform ergeben und wie sie in Zukunft berechnet werden soll. So der vierte Beschlussteil: Der Rat prüft eine Anpassung der Grundsteuern, sollte es durch die Reform zu Einnahmeausfällen kommen. Wobei Jan-Christoph Oetjen in diesem Punkt warnte: „Wir sollten uns davor hüten, die Einnahmeausfälle überzukompensieren.“