Gemeinde Sottrum plant mit Fehlbetrag

Mehr als eine halbe Million ist der von der Gemeinde Sottrum geplante Fehlbetrag hoch. Das geht aus dem ersten Entwurf der Haushaltssatzung für das laufende Jahr hervor. Dennoch sieht die Verwaltung keinen Grund zur Beunruhigung.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Die Gemeinde Sottrum hat den ersten Entwurf für den Haushalt des laufenden Jahres vorgelegt. Diesen hat Gemeindedirektor Holger Bahrenburg am Donnerstagabend im Finanzausschuss vorgestellt, der ihn wiederum in die Fachausschüsse zur weiteren Beratung verwiesen hat. Mitte März soll der Haushalt dann vom Gemeinderat verabschiedet werden.

In diesem ersten Entwurf plant die Kämmerei einen Fehlbetrag von 563.800 Euro ein. Dabei stehen ordentliche Erträge in Höhe von 8.971.200 Euro Aufwendungen in Höhe von 9.535.000 Euro gegenüber. Grund dafür ist vor allem die um 600.000 auf vier Millionen Euro gestiegene Samtgemeindeumlage.

Die Wiestegemeinde führt in diesem Jahr insgesamt 848.600 Euro mehr an Umlagen an Samtgemeinde und Landkreis ab als noch im vergangenen Jahr. Im Ergebnishaushalt sind die für 2019 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2018 insgesamt um 944.200 Euro höher. Dies ist neben den Transferaufwendungen unter anderem auf die höheren Personalkosten insbesondere im Bereich Kinderkrippe und des Bauhofs zurückzuführen, geht aus der der Vorlage für den Finanzausschuss hervor.

In diesem Jahr kann demnach außerdem die Tilgung von Krediten in Höhe von 57.000 Euro aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und in Folge eines negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von minus 333.200 Euro im Finanzhaushalt nicht erwirtschaftet werden. Für die Folgejahre ist dies laut Bahrenburg aber wieder gewährleistet.

Die Liquiditätslage Sottrums ist laut dem Gemeindedirektor trotz allem sehr gut. Anstehende Investitionen müssten auch mittelfristig nicht durch Kredite finanziert werden. Auch der Saldo der 2019 geplanten Investitionssummen in Höhe von minus 582.000 Euro könnte aus liquiden Mitteln gestemmt werden. Darin stehen Einzahlungen von rund 4,123 Millionen Euro Auszahlungen von 4,705 Millionen Euro gegenüber.

Der Finanzausschuss stimmte außerdem der vorgeschlagenen Wertgrenze zu, die die Gemeinde festlegen muss. Diese bedeutet, dass alle Investitionen ab einer bestimmten Höhe auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden müssen. Der Ausschuss bestätigte dabei die von der Verwaltung vorgeschlagene Summe von 250.000 Euro zu. Zur Einordnung: In Zeven liegt diese bei 250.000 Euro, in Tarmstedt bei 300.000. Die Samtgemeinde hat 300.000 Euro als Grenzwert ausgegeben.

Die Wertgrenze wurde dabei als weiterer „Papiertiger“ betrachtet. Die Gemeinde prüfe ohnehin jede Investition auf Wirtschaftlichkeit, doch diese Grenze müsse laut der Kommunalhaushaltverordnung festgelegt werden.