Die einzige Option: Die Gemeinde Sottrum nimmt erneut das alte Sporthaus als Hort in den Blick

Von: Nina Baucke

Teilen

Das alte Sporthaus ist als Option für den Hort wieder in den Fokus gerückt. © Baucke

Auf der Suche nach einem Platz für die zweite Hortgruppe nimmt die Gemeinde Sottrum erneut das alte Sporthaus in den Blick.

Sottrum – Drei Tage Zeit waren der Gemeinde Sottrum im vergangenen Jahr geblieben, um kurz vor dem Start ins neue Schuljahr die neue Hortgruppe vom eigentlich eingeplanten Gemeindehaus in die Oberschule umziehen zu lassen. Denn auch, wenn sich Kirche und Gemeinde einig waren, scheiterte das Ganze an baurechtlichen Vorgaben. Doch ab dem kommenden Schuljahr braucht die Schule an der Wieste den Raum, der als Ausweichquartier diente, wieder selbst. „Wir arbeiten daher mit Hochdruck an diesem Thema“, macht Gemeindedirektor Holger Bahrenburg deutlich. „Der Hort treibt mich um, ich möchte am Ende eine für die Eltern verlässliche Lösung.“

Und dafür gerät nun – begleitet von intensiven Gesprächen mit der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (Sofa), die die Betreuung im Hort übernimmt – erneut das alte Sporthaus in den Blick. Eine Option, die vor gut einem Jahr bereits diskutiert worden ist – und die damals von der Politik abgelehnt worden war. „Es ist die einzige Option, die uns bleibt“, erklärt Bahrenburg. Zwar hatte die Verwaltung andere Möglichkeiten geprüft – aber vergeblich. „Wir haben uns beispielsweise den ehemaligen Schlecker angeschaut. Dort ist es allerdings baurechtlich schwierig, Umbaumaßnahmen wären zu teuer geworden – auch, wenn der Eigentümer sehr kooperativ war und der Standort sehr gut gewesen wäre“, bedauert der Gemeindedirektor. Auch das Heimathaus habe man geprüft, und auch dieses habe sich als baulich nicht geeignet erwiesen. „Die Hortbetreuung ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde, von daher muss sie vom Kostenaufwand her vertretbar sein“, macht er deutlich.

Wir arbeiten daher mit Hochdruck an diesem Thema.

Wobei: Zwei Gruppen werden benötigt, „die Zahl der Schüler hat sich da eingependelt“, so Bahrenburg. Davon wird eine in der Oberschule bleiben können, für die zweite ist nun das Sporthaus angedacht. Ursprünglich als Quartier für den TV Sottrum war es als solches durch ein neues Gebäude als Reinhard-Rosebrock-Sportzentrum ersetzt worden. „Das alte Sporthaus war zu klein und hatte Leitungswasserschäden. Aber das ist alles zurückgebaut. Jetzt muss es komplett entkernt werden, aber dann können wir die Verwendung neu denken“, sagt Bahrenburg. „Aber ich halte das, auch mit Blick auf eine Einbindung des Jugendzentrums für einen Win-Win-Effekt.“

Der alte Estrich raus, neue Sanitäranlagen, neue Fensterausschnitte, um mehr Licht in das Gebäude zu holen – das wären die Maßnahmen, die die Gemeinde für eine Nutzung des Gebäudes als Hort angehen müsste, unter anderem eventuell über Fördergelder finanziert.

Weg über die Wiestebrücke

Eine weitere Frage, die sich noch stellt, ist die, wie die Kinder zum alten Sporthaus kommen. Die Fahrt von der Morgenstern-Grundschule zur Oberschule wäre mit einem von der Sofa organisierten Bus mit einem von der Gemeinde besorgten Fahrer möglich. Von der Schule gibt es eine Verbindung zur Alten Dorfstraße. „Der Weg über die Wiestebrücke ist von der Länge her machbar, er führt sogar am ,Grünen Klassenzimmer‘ vorbei, und selbst da gibt es Konzepte der Sofa, dieses mit einzubauen und den Weg für die Kinder attraktiv zu machen.“ Auch ein Bollerwagen für den Transport der Schulranzen ist laut Bahrenburg denkbar. Grundsätzlich aber prüfe die Gemeinde noch die ein oder andere Möglichkeit.

Bahrenburg ist es wichtig, die Eltern bei alledem so früh wie möglich mit einzubeziehen und mitzunehmen: So soll demnächst ein Fragebogen die genauen Bedarfe, unter anderem nach den Betreuungszeiten, klären. Nach einer Auswertung durch die Gemeinde und die Sofa folgen Gespräche mit den Eltern. „Wenn wir bis Ende Februar eine Entscheidung haben, könnten wir dann auch schnell den Startschuss geben“, erklärt Bahrenburg. „Wir wollen nicht mit Unsicherheiten in das nächste Schuljahr starten.

Von der Oberschule bis zum alten Sporthaus könnten die Kinder künftig zu Fuß laufen. © Baucke