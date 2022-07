Neuer Sottrumer SELK-Pastor nimmt die Arbeit auf

Von: Antje Holsten-Körner

Ullrich Vokmar, neuer Pastor der Zionsgemeinde (Sottrum) und der Christus-Kirche (Sittensen) freut sich, dass sich so viele Ehrenamtliche engagieren. © Holsten-Körner

Mehr als ein Jahr lang war die Stelle des ehemaligen Sottrumer SELK-Pastors Johannes Rehr unbesetzt. Sein Nachfolger, Ullrich Volkmar, steht bereits eine Weile fest, aber er hat erst jetzt seine Arbeit aufnehmen können. Für ihn beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Sottrum – Nachdem Johannes Rehr als Pastor der Zionsgemeinde Sottrum und der Christus-Kirche Sittensen, die gemeinsam einem Pfarrbezirk der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) angehören, im April vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet worden war, war die Stelle vakant. Als Vakanz-Pastor stellte sich der Verdener Pastor Carsten Voß zur Verfügung.

Schon damals stand aber fest, dass Ullrich Volkmar im Sommer 2022 dem Ruf der beiden Gemeinden folgen wird. „Ich durfte zwei Vikare ausbilden und mir war es wichtig, dass ich sie bis zum Ende der Ausbildung betreue“, erklärt Volkmar die lange Wartezeit. Nun nimmt er die Arbeit in Sottrum und Sittensen auf.

Die ersten Gespräche mit den beiden Gemeinden hatte er bereits im Jahr 2007 geführt. „Damals gingen unsere Kinder aber noch zur Grundschule und wir waren noch nicht so weit, dem Ruf zu folgen“, erklärt der 50-Jährige und ergänzt schmunzelnd: „Durch den anstehenden Ruhestand von Pastor Rehr standen sie erneut auf der Matte.“ Da inzwischen Joshua, Silas und Timotheus das Elternhaus verlassen hatten, um zu studieren, entschloss sich das Ehepaar für eine Zusage. „Es ist für uns ein neuer Lebensabschnitt als Eltern und Ehepaar“, sagt Volkmar.

Schon beim anstehenden Umzug wurden sie in der Entscheidung bestätigt: „Die Gemeinde hatte angeboten, den Umzug aus dem Kreis Lippe für uns vorzunehmen. Die Organisation und Umsetzung waren phänomenal“, schwärmt der Neu-Sottrumer, der mit Ehefrau Kornelia das Pfarrhaus am Kreuzweg bezogen hat, vom Engagement der Kirchenglieder. Die Verbindung zur Kirche wurde Ullrich Volkmar, der im Landkreis Hersfeld-Rotenburg aufgewachsen ist, in die Wiege gelegt. „In meinem Elternhaus war der Besuch des Gottesdienstes selbstverständlich“, erinnert er sich gerne zurück, denn „alle waren immer mit dem Herzen dabei“.

Nach Abitur, Studium der Theologie, Vikariat in Weigersdorf in der Lausitz folgte im November 2000 die Ordination in Hermannsburg. Von Dezember 2020 bis Juni dieses Jahres war er nach dem Pfarrvikariat als berufener Pfarrer der SELK im Pfarrbezirk Talle (Lippe) und Veltheim (Porta Westfalica) tätig. Zusätzlich übernahm er von 2005 bis 2018 die Aufgaben als Notfallseelsorger im Kreis Lippe und von 2010 bis 2020 als Jugendpfarrer im Kirchenbezirk Niedersachsen-Süd der SELK.

Zu seinen pastoralen Schwerpunkten zählen Gottesdienste, Kinder- und Jugendarbeit sowie Kirchenmusik. „Ich freue mich schon, dass wir im Posaunenchor mitwirken können“, sagt Volkmar. Mit „wir“ meint er nicht nur Ehefrau Kornelia, sondern auch Joshua, der bei Besuchen in Sottrum sicherlich auch zur Posaune greifen wird. Der kircheneigene Posaunenchor hatte Ullrich Volkmar beim offiziellen Einführungsgottesdienst, den auch Superintendent Markus Nietzke und Vakanz-Pastor Carsten Voß besuchten, sehr beeindruckt: „Der Chor ist für die Größe der Gemeinde sagenhaft.“ Ebenfalls von der großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die zum Pfarrbezirk gehören, ist der SELK-Pastor begeistert. „Auch Kornelia arbeitet gerne mit Kindern und Jugendlichen“, berichtet er.

Daher freut er sich, dass zu den ersten Aktivitäten in der Zionsgemeinde die Mitwirkung am Arche-Sommerfest zählte, zu dem im Rahmen des Kinderferienprogramms nach zwei Jahren Coronapause jetzt wieder alle Mädchen und Jungen aus der Samtgemeinde Sottrum eingeladen worden waren. Nicht nur für den Nachwuchs will er sich engagieren: „Ich möchte das geistliche Angebot um eine Bibelstunde für die Elterngeneration erweitern.“ Wichtig sei ihm, erklärt er weiter, dass in einer Gemeinde wie dieser, in der viele Ehrenamtliche aktiv seien, der Zusammenhalt eine große Rolle spiele. „Niemand soll auf der Strecke bleiben“, betont Volkmar. Auch eine Verbindung zu den Bürgern der Samtgemeinde sei ihm wichtig, führt er fort.

Neben dem kirchlichen Engagement gibt es natürlich auch ein Privatleben. „Wenn Sport, dann Fußball“, verrät Ullrich Volkmar, der in seiner Jugend täglich gekickt hatte, ohne einem Verein anzugehören. Bei den eigenen Kindern, die alle im Sportverein spielten, war er so als Zuschauer dabei. Gottesdienste wurden dadurch nicht verpasst: „Wir hatten das große Glück, dass nicht nur die eigenen Jungs zur Mannschaft gehörten, sondern noch weitere aus der Gemeinde. So wurden die Spiele so angesetzt, dass alle Zeit hatten.“ Beim Urlaub war viele Jahre campen mit dem Zelt angesagt, bevor das Ehepaar vor fünf Jahren – gemeinsam mit Ullrich Volkmars Bruder – ein Wohnmobil anschaffte.

Übrigens: Sohn Joshua könnte in die Fußstapfen seines Vaters treten, denn er studiert Theologie.