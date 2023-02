Sottrum: Neue Tafel-Ausgabestelle bringt mehr Verkehr

Von: Nina Baucke

Die neue Tafel an der Alten Dorfstraße in Sottrum sorgt für Verkehrsprobleme. Parkende Autos behindern den Verkehr, nur ein kleiner Parkstreifen ist vor dem Gebäude vorhanden. © Röhrs

Als „katastrophal“ bezeichnet Nicole Weinberger, Leiterin der Sottrumer Tafel, selbst die Verkehrssituation an Ausgabetagen. Am neuen Standort an der Alten Dorfstraße gibt es zu wenige Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter.

Sottrum – Lange haben Sottrumer Bürger auf die Wiedereinrichtung einer Tafelausgabestelle im Wiesteort warten müssen, seit einem guten Monat ist das Angebot wieder zurück: In dem ehemaligen Blumenladen an der Alten Dorfstraße trägt das Team unter der Leitung von Nicole Weinberger seitdem Lebensmittel- und andere Warenspenden zusammen und verteilt sie. Mit der Freude über die Rückkehr der Tafel geht allerdings auch der Autoverkehr einher – und der sorgt aktuell für Diskussionen im Dorf und in der Politik.

Es gibt Parkplatzprobleme an der Alten Dorfstraße im Bereich der neuen Tafelausgabestelle. Denn Stellplätze gibt es in dem Bereich so gut wie gar nicht, bis auf einen kurzen Parkstreifen direkt vor dem Gebäude. „Ein Anwohner hat für unsere Mitarbeiter Platz auf seinem Hof bereitgestellt“, freut sich Weinberger. „Aber natürlich reicht das hinten und vorne nicht, einige der Mitarbeiter müssen an der Straße parken. Und wenn Ausgabetag ist, ist die Situation katastrophal.“ Ansonsten gibt es vor und hinter dem Gebäude lediglich Fahrradständer. „Vielleicht läuft das im Sommer besser, wenn viele mit dem Rad kommen“, überlegt die Chefin der Sottrumer Lebensmittelausgabe.

Doch im Winter würden nunmal viele auf das Auto zurückgreifen. Dazu kommt, dass zur Anlieferung der Waren unbedingt der Parkstreifen vor dem Eingang benötigt wird und dementsprechend frei bleiben muss. „Das ist für uns auch anstrengend, wenn wir dort parken wollen und da jemand gerade steht“, so die Sottrumerin. „Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, diesen Parkstreifen für uns zu reservieren.“

Das erhöhte Aufkommen an parkenden Autos sorgt mittlerweile bei manchen Anwohnern für Unmut: Denn immer wieder ist auch die ein oder andere Auffahrt zugeparkt. „Wir bitten immer wieder darum, darauf zu achten – auch über Facebook haben wir deutlich darauf hingewiesen“, sagt Weinberger. „Aber ich weiß nicht, wie wir es allen recht machen können.“

Inzwischen sei in einigen Fällen auch die Polizei schon hinzugerufen worden – so berichtet es zumindest Heinz-Wilhelm Oetjen im Rahmen der Bürgersprechstunde beim Ausschuss für Klima, Bau, Planung und Wirtschaft am vergangenen Montag. Die Beamten hätten allerdings dem Parken mit einem Reifen auf dem Gehweg nicht widersprochen. „Aber wenn der Gehweg dadurch kaputt geht: Wer zahlt das?“ fragt Oetjen. Auf der anderen Seite: „Da wird wieder eine Tafel aufgebaut, und dann gibt es keine Parkplätze für die Mitarbeiter.“

Auch die Gemeinde freue sich darüber, dass es wieder eine Tafel-Ausgabestelle in Sottrum gebe, macht Gemeindedirektor Holger Bahrenburg klar. „Das Verkehrsproblem wurde erst in der Form nicht so gesehen.“ Auch wenn die Gemeinde keine Parkplätze vorhalten müsse, sei sie nun wiederum dabei, das Problem zu entschärfen: „Wir wissen jetzt um das erhöhte Aufkommen und sind da dran“, so Gemeindedirektor Bahrenburg weiter. „Und wenn die Polizei es erlaubt hat, dass ein Reifen auf dem Gehweg steht, dann ist das in Ordnung.“

So sei das Bauamt bereits mit dem Thema beschäftigt: „Wir versuchen, das Optimale für alle dort herauszuholen und das zu regeln“, erklärt Bauamtsleiter Eckhard Behrens. „Der erhöhte Verkehr und das Parkplatzproblem sind da ja hauptsächlich nur zu den Öffnungszeiten ein Thema.“ Aber klar ist auch: „Auch wenn die Ausgabestelle geöffnet hat, muss der reguläre Verkehr dort durchkommen.“

Und das wird schwierig, vor allem, wenn auf beiden Seiten der Straße Autos parken. „Viele wollen zudem dicht am Gebäude parken.“ Ebenfalls ein Problem: Vor Ort und in der näheren Umgebung gibt es keine Flächen, die die Gemeinde für die Tafel-Mitarbeiter als auch für die Kunden als Parkplatz zur Verfügung stellen könnte. „Da sind wir noch dabei, nach Lösungen zu suchen“, so Behrens. „Aber es muss für die Kunden auch möglich sein, auch mal hundert Meter zu laufen.“ Schäden, wie Oetjen sie am Gehweg angesprochen hatte, habe er bislang nicht ausmachen können. „Der Gehweg ist nicht neu, aber da ist noch alles in Ordnung“, so Behrens.

Auf jeden Fall, das macht Bahrenburg klar, werde man mit der Tafel eng im Gespräch bleiben.