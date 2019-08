Um 10.000 Euro ärmer: Seniorin wird Opfer eines Enkeltricks

Eine Seniorin aus der Samtgemeinde Sottrum ist am Freitag Opfer eines Enkeltricks geworden. 10.000 Euro gab sie einem Fremden.

Sottrum - Die Frau erhielt zunächst am Vormittag den Anruf eines Mannes. Er gab sich als Freund aus und schaffte es, durch geschickte Gesprächsführung ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Enkeltrick: Mann berichtet von finanziellen Problemen

Im weiteren Verlauf des Telefonats berichtete der Anrufer von finanziellen Problemen. Er benötige dringend Geld. Die Frau hob noch am selben Tag 10.000 Euro von der Bank ab und übergab sie gegen 15 Uhr auf dem Gehweg an der Lindenstraße an einen unbekannten Abholer.

Er wird als eher kleiner Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Er habe deutsch gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen.

Rotenburg: Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die am Montag gegen 15 Uhr die Geldübergabe in der Lindenstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470 bei der Rotenburger Polizei. Möglicherweise ist auch ein Fahrzeug gesehen worden, in das der Unbekannte eingestiegen ist.