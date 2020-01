Ein 17-jähriger Jugendlicher ist vergangene Woche verletzt und bewusstlos in der Nähe eines Sees in Sottrum gefunden worden. Es ist völlig unklar, was vorgefallen war.

Sottrum - Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährige vergangenen Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr auf einer Grünfläche an der Sporthalle des Gymnasiums an der Schillerstraße in Sottrum unterwegs. Er wollte mit seinem Fahrrad zu einem Freund fahren, teilt die Polizei mit.

Sottrum: Jugendlicher hört Hilferufe

Der 17-Jährige habe Hilferufe gehört und vermutlich nachsehen wollen, ob sich jemand in einer Notlage befindet. Sein Fahrrad stellte er am Ende der Schillerstraße auf einer Rasenfläche an einem Verkehrsschild ab. Anschließend muss er sich zu Fuß auf die Suche gemacht haben.

Freund findet 17-Jähriger in der Nähe eines Sees

Was sich dann ereignet hat, ist noch unklar. Der Freund fand den 17-Jährigen etwas später bewusstlos und verletzt in der Nähe eines Sees an der Grünfläche. Erfahrungsgemäß wird dieser Bereich gerne von Spaziergängern genutzt. Daher bittet die Polizei Zeugen, die an dem Abend Beobachtungen gemacht oder sogar die Hilferufe gehört haben, sich unter Telefon 04264/370190 in Sottrum oder unter 04261/9470 in Rotenburg zu melden.

