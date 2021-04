Horstedt: Kräutertag fällt wieder aus

Der Kräutertag in Horstedt fällt auch in diesem Jahr wieder aus. Das Hygienekonzept wäre nicht finanzierbar gewesen.

Horstedt – Bis zur 19. Auflage des Horstedter Kräutertags wird noch reichlich Wasser die Wieste herunterfließen: „Wir haben für dieses Jahr den Kräutertag abgesagt, denn die Umsetzung eines Hygienekonzeptes in dieser Größenordnung wäre für uns nicht finanzierbar gewesen“, erklärt Elisabeth Blohm, seit vergangenem Jahr Vorsitzende des Vereins Kräuterregion Wiesteniederung, der Gastgeber des Kräutertages ist.

Schon im vergangenen Jahr mussten die Besucher auf die rund 500 Meter lange Flaniermeile zwischen Rühlemanns Kräuter- und Duftpflanzen und der Straße Zum Hunnenberg verzichten.

Hintergrund der Absage war damals nicht einmal in erster Linie die Coronavirus-Pandemie, sondern viel mehr die Großbaustelle im Mittelpunkt der Kräuterregion, die in Horstedt das ganze Jahr über für Verkehrsbehinderungen sorgte. „Im Nachhinein waren wir froh, dass wir so früh auf die Veranstaltung verzichteten“, sagt Blohm. Derzeit werden die Aussteller über die Absage informiert und ihnen mit dem 19. Juni 2022 der Termin für das kommende Jahr mitgeteilt.

Königin bleibt Königin Eine Personalie hat sich bis 2022 übrigens auch geklärt: Beim Horstedter Kräutertag 2018 wurde Alena Hübner zur Kräuterkönigin ernannt. Im Sommer 2020 hätte die Amtszeit der Horstedterin nach zwei Jahren eigentlich geendet. Da im vergangenen Jahr der Kräutertag durch die Großbaustelle abgesagt wurde und es in diesem Jahr durch Corona keine Veranstaltung geben wird, kann erst am 19. Juni 2022 eine neue Königin ausgerufen werden. Trotzdem steht der Verein Kräuterregion Wiesteniederung bis dahin nicht ohne Majestät da, sondern kann weiter auf Alena Hübner zählen: „Ich bleibe ein weiteres Jahr Kräuterkönigin“, verspricht sie.

Die Pandemie lähmte auch anderweitig die Arbeit der Kräuterregion Wiesteniederung. „Wir konnten noch die Jahreshauptversammlung abhalten, bevor der erste Lockdown kam, aber sonst gab es 2020 nichts Bemerkenswertes“, so Elisabeth Blohm. Das soll sich in diesem Jahr auch ohne Kräutertag ändern. So soll die Beschilderung der 50 Kilometer langen Kräuter-Radtour, die über Sottrum, Stapel, Horstedt, Nartum, Gyhum, Mulmshorn und Bötersen führt, „auf Vordermann gebracht werden“. Da die bisherige Karte nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, wird es eine Neuauflage als Flyer geben.

„Auch unser Facebook-Auftritt soll aufgemöbelt werden. Dies wird Evelyn Westermann, unsere neue Vizevorsitzende, übernehmen“, freut sich Blohm. Mit ihrer Wahl löst Westermann Bruno Bartsch ab, der sich nicht erneut zur Wahl gestellt hatte. „Wenn Hilfe gebraucht wird, werde ich natürlich gerne einspringen“, verspricht der 82-Jährige, der seit Gründung im Jahr 2004 das Amt als Vizevorsitzender ausgeübt hat. Mit der Wahl seiner Nachfolgerin ist der ehemalige Ortsbürgermeister von Mulmshorn mehr als zufrieden: „Es ist erfolgversprechend für die Zukunft.“