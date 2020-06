Sottrum fördert private Klimaprojekte

+ © - Bei den Ausschussmitgliedern umstritten, aber bald förderfähig: das Lastenfahrrad. Foto: imago images / Andreas Friedrichs © -

Sottrum – Es sind wohl eher die kleinen Schritte, die man damit machen kann, aber so kommt man auch voran. Im Bestreben nach einer besseren Klimabilanz möchte die Gemeinde Sottrum in Zukunft wieder mehr Klimaschutzmaßnahmen der Bürger fördern. Entsprechende Maßnahmen hat der Ausschuss für Umwelt und Wege Anfang der Woche auf den Weg gebracht. Nun muss der Gemeinderat am 6. Juli das Paket, oder besser Päckchen, bestätigen.