Fachkräftemangel: Konsequenter Werdegang

Teilen

In ihrer Ausbildung kann Anik Zeller viel Zeit mit ihrer Stute Galathea verbringen. © Freese

Für Anik Zeller ist die Ausbildung zur Pferdewirtin nur logisch. Die junge Reiterin aus Stuckenborstel ist im Reitverein Sottrum und auf der Reitsportanlage Höperhöfen aktiv und dabei ziemlich erfolgreich.

Höperhöfen – Anik Zeller gehört schon lange zu den erfolgreichsten Nachwuchsreiterinnen im Landkreis Rotenburg und ist im Springsattel zuhause. Dabei legte sie in Rekordzeit einen Werdegang hin, von dem viele junge Pferdefans träumen: Auf der Reitanlage Höperhöfen sammelte sie noch vor einigen Jahren erste Turniererfahrungen, mittlerweile kann Anik Zeller auf einige Siege in der schweren Klasse zurückblicken. Bei Bernd Rubarth, der ihr Talent schnell erkannte, half sie so schon während der Schulzeit in jeder freien Minute aus.

Siege in der schweren Klasse

Für Zeller war das aber noch nicht genug: Nach dem Schulabschluss beginnt die 18-Jährige nun ein neues Kapitel, denn der 1. August markierte für sie den Ausbildungsbeginn zur Pferdewirtin mit dem Schwerpunkt „Klassische Reitausbildung“ – natürlich in Höperhöfen, wo sie so viele Erfolge feiern konnte.

„Eigentlich war schon lange geplant, dass ich ein fester Bestandteil des Teams werde. Es war immer mein Traum so etwas zu machen, es hat sich einfach ergeben und passt perfekt. Ich könnte mir eben einfach nicht vorstellen, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen. Ich liebe die Arbeit mit den Pferden dafür viel zu sehr“, erklärt Zeller, die dabei auf die Unterstützung ihrer Eltern setzen kann.

Vier Schwerpunkte prägen den Beruf

Der Beruf Pferdewirt kann dabei mit vier verschiedenen Schwerpunkten erlernt werden. Die Fachrichtungen sind: Klassische Reitausbildung, Pferdehaltung und Service, Pferdezucht und Pferderennen oder Spezialreitweisen (Westernreiten und Gangpferdereiten). In einer dreijährigen Ausbildung erlernen die Azubis dabei alles Wichtige rund um das Thema Pferd. Vorausgesetzt werden Gefühl für den Umgang mit dem Pferd und reiterliches Talent, guter Umgang mit Menschen, Einsatzbereitschaft und Engagement sowie Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit.

Durch den Ausbildungsvertrag ändert sich im Grunde für die Springreiterin gar nicht so viel, nun kann sie allerdings noch mehr Zeit im Stall und vor allem mit ihrer Stute Galathea verbringen. „Ich kann noch mehr reiten und lerne dazu, da ich mehr mit jungen Pferden arbeiten kann. Ich hoffe auch, dass ich durch die Ausbildung weitere Möglichkeiten bekomme, mit den Jungpferden an Turnieren teilzunehmen, da ich durch die Schule zeitlich schon sehr eingeschränkt war“, findet die Auszubildende.

Für die neuen Pferdewirte steht berufsbegleitend Weiterbildung in der Berufsschule an, wo theoretisches Wissen vermittelt wird. Dazu gehören Kenntnisse zu Pferdehaltung und Pferdegesundheit, zur Fütterung, zur Pflege, dem Umgang, der Ausbildung und der Präsentation von Pferden. Hinzukommen Vorbereitungen für die Zwischen- und Abschlussprüfung.

Die Basis stimmt

Anik Zeller kann auf eine gute Grundlage aufbauen, denn sie kennt sich bereits aus und weiß, welche Anforderungen auf sie zukommen. Arbeit an den Wochenenden und viele Stunden im Sattel, auch abends, sind für sie kein Neuland. Im April siegte Anik Zeller in Luhmühlen auf Queena, einer siebenjährigen Hannoveraner Stute von Qualito (MV Calypso), zum ersten Mal in der Klasse S*, eine Hürde, die nicht viele Reiter und Reiterinnen ihrer Altersklasse meistern. Dieser Erfolg war aber nicht nur deswegen etwas ganz Besonderes, denn für die Stute war es der erste Versuch, auf diesem anspruchsvollen Level mitzumischen. Im Juli konnte sie dann in Wohlesbostel im Sattel ihres eigenen Pferdes Galathea (Grey Top x MV Valentino) nachlegen und auf S*-Niveau das Einlaufspringen der Großen Tour für sich entscheiden.

„Es war schon toll, mit dem eigenen Pferd ein Springen der Klasse S* zu gewinnen“, erinnert sich Anik Zeller, für die Galathea das perfekte Pferd ist. Mit der neunjährigen Hannoveraner Stute möchte sie in Zukunft auch in der Klasse S** noch sicherer werden. Langfristig wäre eine Teilnahme an Jugend-Championaten ein Ziel für Anik Zeller.

Mit Rat und Tat zur Seite steht der 18-Jährigen dabei Ausbilder Bernd Rubarth. Ob sie im Anschluss an die Ausbildung noch einen Meister-Lehrgang besuchen möchte, wird auch die Zeit zeigen. Junge Menschen, die sich für die Ausbildung zum Pferdewirt/in interessieren, werden zudem in vielen Betrieben händeringend gesucht. Vergütet werden die Auszubildenden in Anlehnung an die Tarife der Landwirtschaft.