Sottrum: Einsatzrekord bei den Feuerwehren

Von: Antje Holsten-Körner

Die Autobahn und die Raststätte sind häufiger Einsatzorte der Sottrumer Feuerwehr. © Feuerwehr

Ruhig kann man das Einsatzjahr 2022 der Sottrumer Feuerwehren nicht nennen. 242 Mal mussten sie insgesamt ausrücken – mehr als doppelt so häufig wie im Vorjahr und damit so oft wie nie zuvor.

Sottrum – Im vergangenen Jahr haben die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum erneut unter Beweis gestellt, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder ist: So wurden die Wehren 242 Mal alarmiert, also mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2021.

Schon im Februar trieben zwei Sturmtiefs die Einsatzzahl in die Höhe, denn durch „Ylenia“ und „Zeynep“ musste 78 Mal ausgerückt werden. „Selbst nach Abzug dieser Einsätze liegen wir weit über dem Durchschnitt“, sagt Sottrums Gemeindebrandmeister Björn Becker und analysiert: „Es gab ein sehr hohes Grundrauschen, also ein hohes Tagesgeschäft.“

Gemeindebrandmeister Björn Becker (r.) arbeitet seit 2022 mit Stellvertreter Florian Laue zusammen. © ho

Los ging es 2022 am 12. Januar mit einem Küchenbrand in Hellwege, den Schlusspunkt setzte der Brand eines Treckers in Ahausen am 30. Dezember. „In Anbetracht der vielen verkauften Böller waren wir natürlich auch Silvester einsatzbereit“, sagt der Reeßumer. Mit dem hohen Einsatzgeschehen wird nicht nur ein Rekord in Beckers achtjähriger Amtszeit aufgestellt, sondern: „Vielleicht ist das sogar die höchste Anzahl seit Bestehen der Wehren in der Samtgemeinde Sottrum“, vermutet Björn Becker.

Insgesamt wurden die Wehren im vergangenen Jahr zu 157 Hilfeleistungen angefordert. Dazu addieren sich 49 Brandeinsätze, sechs Fehlalarmierungen und einige Einsätze in Nachbarkommunen. Den größten Anteil daran haben die Sottrumer Brandschützer mit 126 Alarmierungen, gefolgt von Hassendorf (37) und Stuckenborstel (28). Aber auch alle anderen Wehren konnten sich nicht ausruhen. „Alle waren im Jahr 2022 unterwegs“, so der Gemeindebrandmeister.

Es gibt mehr aktive Brandschützer

Die Stunden summieren sich auf 33. 340 (Vorjahr: 16. 664), von denen 7 .017 (4 .520) im Einsatz geleistet wurden. „Meine eigenen Stunden schreibe ich nicht mehr auf, denn dann würde ich es nicht mehr machen“, verrät der 46-Jährige schmunzelnd. In der Statistik des Gemeindebrandmeisters werden 600 Aktive – und damit trotz Übertritten in die Altersabteilung elf mehr als im Vorjahr – geführt. Großen Anteil an dieser Entwicklung hat die Mitgliederwerbung der Freiwilligen Feuerwehr Sottrum. „Die Aktion hat sich bewährt“, lobt der 46-Jährige das Engagement seiner Kameraden. Obgleich des Erfolges bleibt Hellwege mit 58 Aktiven die mitgliederstärkste der 15 Wehren in der Samtgemeinde.

Veränderungen gab es im vergangenen Jahr auch im Gemeindekommando. So steht seit Anfang 2022 Florian Laue dem Gemeindebrandmeister zur Seite. „Eine sehr gute Zusammenarbeit, es macht viel Spaß“, blickt Becker sehr zufrieden auf das erste Jahr mit seinem neuen Stellvertreter zurück. Groß ist seine Freude ebenfalls über das Gebäude in der Bremer Straße, das die Samtgemeinde im vergangenen Jahr erwerben konnte. „Es ist eine sehr glückliche Fügung, denn bei den derzeitigen Baukosten hätte zu dem Preis kein Gebäude gebaut werden können.“

Neue Logistikhalle angeschafft

Die ehemalige Lagerhalle soll als Schulungsraum und für die Logistik genutzt werden. So sind dort die Unterbringung des Einsatzleitwagens, der Atemschutzpflegestelle und der Kleiderkammer geplant. „Dann könnten sich die Feuerwehrleute in Zukunft vor Ort umziehen und bei kritischen Einsätzen die Kontaminierung der Fahrzeuge und des Feuerwehrhauses verhindert werden“, erklärt der Gemeindebrandmeister. Da für diesen Umbau von der Politik nicht wenig Geld in die Hand genommen werden muss, hebt er die Einsparungen bei der Fahrzeugbeschaffung hervor, denn es wurde das Fahrzeugalter durch Anschaffung von Gebrauchtfahrzeugen erheblich reduziert.

„Dies war nur durch ehrenamtliches Engagement möglich“, so Becker. Bei den unzähligen Stunden investierter Freizeit freut er sich natürlich, wenn, wie im Fall eines Unfalls auf der Autobahn, ein persönlicher Dank der Betroffenen folgt. „Das ist für die Kameraden eine große Motivation.“