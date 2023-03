Sottrum: Dialogforum Schulentwicklung trägt Wünsche und Szenarien zusammen

Von: Nina Baucke

Kerstin Wendt stellt das Diskussionsergebnis für das Szenario zwei vor. © Baucke

Wie geht es mit der Entwicklung der Sottrumer Schullandschaft weiter? Bei einem Dialogforum nehmen Schüler, Lehrer, Eltern und Ratsmitglieder mögliche Szenarien unter die Lupe und trägt Vor- und Nachteile zusammen. Immer im Blick: die Einführung des Ganztagsangebot ab 2025.

Sottrum – Die Sottrumer Schullandschaft wird sich verändern – vor allem mit dem Blick darauf, dass die Kommune ab 2025 ein Ganztagsangebot für Grundschüler vorhalten muss. Doch wie, das ist noch offen. Nach der Bestandsaufnahme eines Hamburger Planungsbüros sind am Donnerstag die Eltern gefragt gewesen, ihre Vorstellungen und Ideen anhand von sechs Szenarien in die ganze Debatte miteinzubringen. „Transparenz ist wichtig“, betont Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg zu Beginn der Veranstaltung in der Schule an der Wieste.

Die Hoffnungen sind groß, so stellen sich die Teilnehmer des Forums eine zukunftsorientierte Lösung für alle Schulen vor. Die Rede ist vom Wohlfühlen, von der Ausstattung und des Setzens von Standards für modernen Unterricht, von gesteigerter Attraktivität für neue Lehrkräfte und ortsnaher sowie inklusiver Beschulung. Aber Bahrenburg macht ebenso klar: „Man darf sich alles wünschen, aber es muss bezahlbar sein.“

Erhalt der Grundschulen in Horstedt, Bötersen und Ahausen

Doch das ist an diesem Tag erst einmal zweitrangig. Eine untergeordnete Rolle spielen beim Dialogforum auch die Grundschulen in Horstedt, Bötersen und Ahausen. „In allen Szenarien gehen wir vom Erhalt und von der Ertüchtigung für den Ganztagsbetrieb dieser drei Schulen aus“, erklärt Karolin Kaiser vom zuständigen Planungsbüro Luchterhandt und Partner. Stattdessen liegt der Fokus auf der Schullandschaft der Gemeinde Sottrum – auf den Grundschulen Am Eichkamp und Morgenstern sowie auf der Oberschule und dem Gymnasium.

Das sieht Ratsfrau Friederike Paar (CDU) kritisch: „Es ist ein unbeliebtes Thema, aber aufgrund des Mangels an Lehrern sollte auch der Erhalt der Außenstandorte geprüft werden, zumindest sollten wir das überlegen“, regt sie an. So sei eine Verkleinerung von drei auf zwei Schulen möglich, eventuell stünde in diesem Fall Bötersen zur Disposition. Eine Debatte über diese Option ist allerdings schnell vom Tisch: „Generell ist die Überlegung nicht schlecht, aber nicht heute“, so Wolfgang Harling (SPD). Denn aufgrund des besonderen Blicks auf die Gemeinde Sottrum sind viele Eltern von Schülern der anderen Grundschulen gar nicht erschienen.

Szenarien an der Pinnwand

In Gruppen tragen die Teilnehmer des Dialogforums – rund 60 Personen, eine Mischung aus Schülern, Lehrern, Eltern und Ratsmitgliedern – Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien an Pinnwänden zusammen, am Ende verteilen sie bunte Klebepunkte an die favorisierten Optionen.

Als die Teilnehmer des Forums den Raum verlassen, kleben die meisten Punkte auf dem dritten Szenario, das einen gemeinsamen Schulneubau in Nachbarschaft zur Oberschule vorsieht, sowie auf dem ersten, bei dem die Grundschulen auf einem erweiterten Gelände Am Eichkamp ihren Platz in der Ortsmitte hätten. Vor allem die Tendenz zum Szenario drei kommt für Bahrenburg nicht überraschend: „Ein Neubau bringt immer bessere Erwartungen mit sich.“

Holger Bahrenburg zeigt sich zufrieden mit der Beteiligung. © Baucke

Zumal, und das wird auch während der Diskussion im Anschluss an die Gruppenphase hervorgehoben, auf diese Weise der Betrieb an allen Schulen während der Bauphase normal weiterlaufen könnte. Und dann ist da noch ein weiterer Pluspunkt, den Ferdinand Pals, Schulleiter des Gymnasiums, ins Spiel bringt: So könnte im freigewordenen Trakt der Morgenstern-Grundschule beispielsweise die Gemeinde eine weitere Kita einrichten.

Am Ende von vier Stunden Forum ist Bahrenburg mit der Resonanz zufrieden, hätte sich allerdings mehr Besucher gewünscht. Dennoch sieht er sich mit der Veranstaltung bestätigt: „Es war eine konstruktive Diskussion, in der auch die kritischen Punkte eine Rolle spielten. Dazu ist es spannend, was an Vorschlägen und Anmerkungen zusammengekommen ist“, sagt er.

Sieben Szenarien für den Schulstandort Sottrum Insgesamt wägen die Teilnehmer sieben Szenarien ab. Szenario eins sieht vor, die beiden Grundschulen am Standort Am Eichkamp zusammenzufassen und dafür die Fläche durch Zukauf zu erweitern, Szenario zwei betrifft ebenfalls die Zusammenfassung – in diesem Fall allerdings am Schulzentrum Süd. Auch Szenario drei sieht ein gemeinsames Gebäude vor, allerdings angedockt an die Oberschule. In allen Fällen soll die Grundschule dann vierzügig sein. Zwei weitere Szenarien sehen jeweils zwei eigenständige zweizügige Grundschulen vor – in einem Fall wird die Grundschule am Eichkamp saniert, in einem anderen Fall zieht sie zur Oberschule. Die Option, die erst im Dialogforum auf Elternanregung dazu kommt, sieht eine komplett neue, vierzügige Grundschule an einem neuen Standort vor. In allen Fällen ändert sich weder für das Gymnasium noch für die Oberschule, bis auf notwendige Sanierungen und Anbauten, etwas. Ein weiteres Szenario allerdings sieht das bisherige OBS-Gebäude als Standort für eine vierzügige Grundschule, die Oberschule wiederum könnte in einen Neubau neben dem Gymnasium ziehen.

Für Bahrenburg ist das Klebepunktbarometer ein Anhaltspunkt für die weiteren Beratungen. Man werde zudem versuchen, auch die Optionen, die im Vorfeld des Dialogforums der Elternrat der Grundschule Am Eichkamp auf einem Fragebogen zur Debatte gestellt hatte, miteinzubeziehen. „Allerdings hätte ich mir da vor der Umfrage eine Absprache gewünscht.“ Auch André Barth, Schulleiter der Oberschule, merkt an, dass in eine Umfrage alle Eltern miteinbezogen werden sollten.

Jetzt will die Samtgemeinde Sottrum alle Punkte sammeln und weiter besprechen. „Mit diesen Voraussetzungen können wir zielorientiert weiterarbeiten“, ist Bahrenburg überzeugt. Am 20. April soll das Thema im Schulausschuss auf den Tisch kommen, dann will die Kommune weitere Schritte anschieben. Für den Verwaltungschef ist die Zielrichtung klar: „Es soll hier nichts unter der Hand ausgehandelt werden. Wir wollen ein Ergebnis haben, das die Mehrheit am Ende mitträgt.“