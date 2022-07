Sottrum braucht Wohnraum für Geflüchtete

Von: Nina Baucke

Teilen

Kerstin Wendt vor dem Landhaus gegenüber des Verwaltungssitzes. Auch dort sind aktuell Geflüchtete untergebracht. © Baucke

172 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit in der Samtgemeinde Sottrum, weitere Zuweisungen werden voraussichtlich folgen. Das wird für die Kommune ein Problem.

Sottrum – Vom Rathaus aus sind es nur wenige Schritte zu einer der Unterkünfte, die die Samtgemeinde Sottrum aktuell für die Unterbringungen von Geflüchteten angemietet hat: Eine Familie hat aktuell im Landhaus neben dem Heimathaus Unterschlupf gefunden. Damit einher geht allerdings für die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt ein Problem: „Wir sind jetzt, was Wohnraum angeht, blank. Fast alles, was wir da hatten, ist weggeschmolzen.“ Lediglich einzelne Zimmer sind noch verfügbar, „etwa 13 Plätze“. „Wir suchen also noch dringend Wohnraum“, erklärt die Verwaltungsfachfrau.

172 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit in der Samtgemeinde, ein Großteil von ihnen ist über private Kanäle untergekommen, alle übrigen laufen über das Zuteilungssystem der Kommune. „Jede Woche werden dem Landkreis Rotenburg ungefähr 25 Personen zugewiesen, die wiederum werden auf die Kommunen verteilt“, erklärt Wendt.

Niemand weiß, was im Herbst passiert

„Wir haben schon einige Menschen aufgenommen, daher sind wir nicht mehr so im Fokus – aber alle haben das Problem, Wohnungen zu finden.“ Nach wie vor hoffe die Gemeinde auf Angebote, „denn wer weiß, was noch alles im Herbst und Winter passiert. Nicht, dass wir am Ende irgendwie bei Großunterkünften landen.“ Neben Sottrum sind die Geflüchteten aktuell vor allem in Bötersen und Reeßum untergebracht.

„Es gibt dabei zwei Möglichkeiten: Entweder wir sind der Mieter. Für den Vermieter hat das den Vorteil, dass er weiß: Die Miete kommt pünktlich. Zudem sind wir versichert. Dann teilen wir die Geflüchteten zu, wobei wir natürlich schon sehen, dass das auch passt“, erklärt Wendt. Die andere Möglichkeit: Potenzielle Vermieter lassen sich listen und werden dann bei Bedarf informiert. Sie entscheiden dann, ob sie die Geflüchteten aufnehmen wollen. „Allerdings wird dann die Mietzahlung über die erhaltenen Leistungen und nicht über uns abgewickelt.“

Eine Rolle spielt dabei auch, dass der Landkreis eine Vorgabe hat, wie viel er für die für eine Person notwendigen Quadratmeter zahlt. „Wenn zum Beispiel ein Vermieter uns eine große Wohnung anbietet, aber weniger Menschen aufnehmen will, als dort Platz wäre, müssen sich entweder die Vermieter die Restmiete in die Haare schmieren oder wir als Gemeinde“, so Wendt.

Manche verlassen Sottrum bald wieder

Ab und zu verlassen auch einige Geflüchtete Sottrum wieder – „Wir sind hier halt im ländlichen Raum“, so Wendt –, aber in einem Punkt unterscheiden sich die Ankommenden von denen, die in den Jahren zuvor Sottrum zugewiesen wurden: „Es gibt dieses Mal auch die Flucht mit Auto, die Menschen sind also mobiler.“

Unterkünfte gesucht Wer die Samtgemeinde mit Wohnraum unterstützen möchte, meldet sich per E-Mail an flucht@sottrum.de oder telefonisch unter 04264 / 832039.

Aber auch Geflüchtete aus anderen Staaten erreichen nach wie vor den Landkreis, ebenfalls etwa 25 pro Woche, die genauso auf die Kommunen verteilt werden. „Zuletzt waren es sechs Georgier, die wir unterbringen mussten. Dazu kommt, dass uns die Landesaufnahmebehörde zwar ankündigt, dass jemand kommt, aber nicht wer. Wir stehen dann hier als die Letzten, die es erfahren. Auch das macht es im Moment etwas schwierig“, sagt Wendt.

Trotz der Wohnungsnot freut sich Wendt über die Unterstützung aus der Bevölkerung: „Es läuft gut, und das macht auch die Integration leicht. Was schön ist: Viele Gastgeber vermieten nicht nur, sondern helfen auch.“ Das zeigt sich auch im Helfernetzwerk, dem Privatpersonen, aber auch die Gemeinden, Kirchen und das DRK angehören. „Darüber hinaus gibt es mehrere Whatsapp-Gruppen, ein Café der Kirchengemeinden und niedrigschwellige Angebote in den Dörfern.“ Aktuell läuft ein Sprachkurs für die Ukrainer, ein zweiter folgt demnächst. „Auch Russisch-Dolmetscher haben wir mittlerweile“, berichtet Wendt.

Auch in den Schulen sind die Ukrainer angekommen, gut die Hälfte der Geflüchteten ist unter 18 Jahren, alleine 20 von ihnen besuchen die Oberschule. „Und zwei Jugendliche besuchen regelmäßig den Jugendtreff“, weiß Wendt. „Es ist schön, zu sehen, was da gewachsen ist.“