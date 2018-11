Beim Thema Nachmittagsbetreuung sucht der Schulausschuss weiter den richtigen Weg

Vom Grundsatz her sind fast alle im Schulausschuss einer Meinung. Doch bis die Horte an den Grundschulstandorten in der Samtgemeinde kommen, müssen noch einige Bausteine zusammengefügt werden.

Sottrum - Von Matthias Daus. Wie man dem Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen der Samtgemeinde Sottrum nachkommen kann, das war eines der drängenden Themen bei der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag. Schon lange wird darüber diskutiert. Im Prinzip wollen alle, doch für das „Wie“ bestand auch nach dieser Sitzung bei den Lokalpolitikern wieder Informationsbedarf.

Das moderne Arbeitsleben hat sich dahingehend verändert, dass in Familien häufig beide Elternteile berufstätig sind und daher ergibt sich auch ein Bedarf an einer ganztägigen Betreuung der Kinder. Eine Entwicklung, die auch in den ländlichen Gebieten spürbar ist. Grund genug für den Schulausschuss der Samtgemeinde Sottrum, sich dieser Thematik im Hinblick auf die Grundschulen anzunehmen. „Ich verstehe die Eltern“, sagte Jan-Christoph Oetjen (FDP), „im Kindergarten gibt es eine Nachmittagsbetreuung und in der Grundschule nicht mehr. Das ist widersinnig.“

Eine Argumentation, der sich niemand verschließen konnte. Der Bedarf war also parteiübergreifend festgestellt und anerkannt worden. Was blieb, war die Frage, wie man dem gerecht werden könnte. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man würde eine Nachmittagsbetreuung über die Grundschulen selbst anbieten, oder aber die Alternative, die Einrichtung eines Hortes wählen. Für Grundschulrektor Tim Weidenfeld war es eine eindeutige Angelegenheit: „Allein schon die Erweiterung der Grundschulzeiten auf 15 Uhr erfordert ein umfassendes pädagogisches Konzept und bringt einen enormen Aufwand an Personalkosten mit sich.“ Er favorisierte die Lösung über die Einrichtung von Horten an den Grundschulstandorten. Eine Meinung, die er mit der breiten Mehrheit der Ausschussmitglieder teilte.

Ebenso groß war die Einigkeit darin, dass die Umsetzung dieser Maßnahme möglichst bis zum Beginn des nächsten Schuljahres greifen solle. Für Jan-Christoph Oetjen ein machbarer Fahrplan, da es im Allgemeinen nur um organisatorische Dinge gehe, die bis dahin geregelt werden müssten, wenn die Horte in den Räumlichkeiten der jeweiligen Schulen angesiedelt würden. Hier widersprach Holger Bahrenburg, Leiter der Samtgemeinde-Schulverwaltung, der zu bedenken gab, dass ein Hort auch bauliche Anforderungen mit sich brächte und man zunächst prüfen müsse, ob die fraglichen Schulen diese Anforderungen erfüllen könnten.

Ein strammer Zeitplan, wie Klaus Dreyer (SPD) befand. „Damit wir diesen einhalten können, hat unsere Fraktion einen detaillierten Antrag gestellt, der alle wichtigen Fragen regelt.“ Grundlegend war man sich also einig, es blieb noch die Frage, wie man die Umsetzung gestalten wolle. Sollte man nach professionellen Betreibern suchen, denn schließlich würde die Einrichtung von Horten an allen Grundschulstandorten auch einen enormen Personalbedarf mit sich bringen. Oder sollte man sich an dem Hort, der bereits in Ahausen aktiv installiert ist, orientieren? Friederike Paar (CDU) gab zu bedenken, dass man in dieser Sache zeitnah zu einer Lösung kommen müsse. „Wenn wir im Juni anfangen wollen nach geeignetem Personal zu suchen, fallen wir garantiert auf den Bauch“, sagte sie. Wobei Ausschussvorsitzender Wolfgang Harling (SPD) zu bedenken gab, dass die Frage nach den Kosten, die auch auf die Eltern zukommen würden noch gar nicht gestellt worden sei. Genauso sei noch zu klären, wie die Zuständigkeiten geregelt sind und ob es Einwände seitens der Mitgliedsgemeinden gegen eine Organisationshoheit der Samtgemeinde gäbe.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass eine Nachmittagsbetreuung der Grundschüler parteiübergreifend gewollt und die Einrichtung von Horten die bevorzugte Alternative ist. Für die Ausschussmitglieder bleibt nun viel Ermittlungsarbeit, um sich bei der nächsten Sitzung detaillierter dieser Thematik widmen und auch konkretere Beschlüsse fassen zu können.