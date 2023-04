Sottrum: Ausschuss beschäftigt sich mit Software, Entschädigungen und Fehlern

Von: Nina Baucke

Immer mehr Mitgliedsgemeinden beteiligen sich an dem Ratsinformationssystem Allris. © Baucke

Schiedspersonen, Übertragungsfehler und der Sprung ins digitale Zeitalter: So einige Themen standen auf der Tagesordnung des Finanzausschusses.

Die Samtgemeinde wird digital

„Es ist spannend zu sehen, wo wir vor fünf Jahren gestanden haben und wo wir jetzt stehen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. Allerdings: „Es gibt Kommunen, die arbeiten mit der ein oder anderen Software bereits seit 15 Jahren, beispielsweise für die Abrechnung der Kindergartengebühren.“ Eine entsprechende Auflistung legte die Verwaltung dem Ausschuss vor. Aktuell sind es zehn Fachanwendungen, die die Mitarbeiter über Cloud-basierte Arbeitsplätze nutzen. Weitere sechs Anwendungen laufen webbasiert. „Wir müssen immer im Blick behalten, wo wir schon gut aufgestellt sind und wo noch was kommen muss“, so Bahrenburg. Lühr Klee (Grüne) betonte, dass es gut sei, in diesem Bereich auf dem Weg zu sein. Er merkte allerdings den höheren Administrationsaufwand an, „die Mitarbeiter müssen sich ja in die Anwendungen einarbeiten“.

Derzeit gibt es zu jeder Software einen Schwerpunktbetreuer, der auch an Schulungen teilnimmt, berichtete die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt. „Auch am Ratssystem Allris beteiligen sich immer mehr Mitgliedsgemeinden, vorher war das eher eine Schmalspurnutzung.“ Allerdings müsse geprüft werden, ob die aktuelle Version noch zur Samtgemeinde passe. Aktuell laufen zudem die Ausschreibungen für ein Dokumentenmanagementsystem: „Wir machen uns auf den Weg zur digitalen Akte“, so Wendt. Dabei sind die Anforderungen hoch, zum einen muss das System nachvollziehbar und zum anderen auch gerichtsfest sein. „Und dann ist da auch die Frage, ob da ein Stückchen KI mit drin sein darf.“

Entschädigung für Schiedspersonen

Seit Kurzem sind zwei neue Schiedspersonen in der Samtgemeinde im Einsatz – Hannelore Mann-Sander und Rüdiger Haase. Bislang hatten Schiedspersonen keine Aufwandsentschädigung erhalten, lediglich in einem förmlichen Schiedsverfahren wurde nach einer Gebührenordnung direkt mit dem Amtsgericht abgerechnet. „Aber nicht immer kommt es dabei zu einem Verfahren, Arbeit und Aufwand hatten die Schiedspersonen dennoch“, beschrieb Wendt die aktuelle Situation. „Und über diese Gebühren hinaus gibt es ohnehin nichts.“

Da Mann-Sander und Haase sich die Samtgemeinde aufteilen, lautete der verwaltungsseitige Vorschlag, jedem jährlich 90 Euro zu zahlen. Zu wenig nach Auffassung der Ausschussmitglieder. 20 Euro monatlich schlug Hans-Jürgen Brandt im Namen der SPD-Fraktion vor. Auch die Vertreter der anderen Parteien konnten dem folgen. „Schließlich wissen die Schiedspersonen auch nie, was bei einem Verfahren zusammenkommen könnte, sie haben aber trotzdem die Ausgaben“, merkte Claus Kock (CDU) an. Einstimmig stimmte der Ausschuss für den SPD-Vorschlag, nun fehlt noch das Votum des Rates, dieses soll am 27. April folgen.

Übertragungsfehler sorgt für Probleme

Ein Übertragungsfehler bei der Kalkulation der Steuermesszahl, der die Höhe der Kreisumlage zugrunde liegt, sorgt dafür, dass den Haushalte aller Mitgliedsgemeinden die Schieflage droht. Denn: „Teilweise weichen die tatsächlichen Beträge der Kreisumlage, der Samtgemeindeumlage und der Schlüsselzuweisungen erheblich von dem ab, was eingeplant worden ist“, erläuterte Bahrenburg. Das bedeutet wiederum eine erhebliche Mehrbelastung der Samtgemeinde, „denn wir würden das jetzt erst einmal glattziehen, damit in den Gemeinden angedachte Projekte nicht gefährdet sind“. Insgesamt beläuft sich die Veränderung der Samtgemeindeumlage nach der Korrektur auf 478 534 Euro.

Denn gerade das war auch den Ausschussmitgliedern wichtig. „Es muss für alle auskömmlich sein, keine Gemeinde darf über die Klinge springen“, forderte Paar. „Allerdings wird die Samtgemeinde dafür mehr Geld als veranschlagt brauchen.“ Einstimmig war das Gremium dafür, dass die Verwaltung für den Nachtrag den Prozentsatz der Samtgemeindeumlage an dem tatsächlichen Finanzbedarf überprüft und gegebenenfalls anpasst.