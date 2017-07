21-Jähriger wiederholt ohne Führerschein erwischt

Alkohol- und Drogenkonsum

Sottrum/Rotenburg - Einen 21-Jährigen aus Sottrum hat die Polizei am Wochenende zum wiederholten Male beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Wie die Beamten berichten, hat eine Zivilstreife den Mann, den die Polizei als „amtsbekannt“ bezeichnet, am Samstagvormittag in Everinghausen erkannt.